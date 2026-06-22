El gobierno federal consideraría ahora “alivio extraordinario” el solicitar la green card dentro de EEUU

Un nuevo memorando de política federal está generando preocupación entre abogados y defensores de los inmigrantes en Chicago, donde ya hay más de 12,000 solicitudes de residencia permanente basadas en lazos familiares pendientes de resolución, la tercera acumulación de casos más grande entre las ciudades del país.

El 21 de mayo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) emitió un memorando de política que podría alterar de manera significativa la forma en que cientos de miles de personas solicitan la residencia permanente legal, conocida comúnmente como “green card”. Para la amplia comunidad inmigrante latina de Chicago, el cambio podría tener consecuencias importantes.

La Raza conversó con Catherine Greenslade, directora de la Clínica Legal de Justicia para Inmigrantes de The Resurrection Project, para entender qué significa este memorando y qué deben hacer los residentes.

¿Qué dice el memorando?

Durante décadas, los inmigrantes que viven en Estados Unidos han tenido dos formas de obtener una residencia permanente: solicitarla a través de un consulado estadounidense en su país de origen, un proceso conocido como trámite consular, o presentar la solicitud directamente ante USCIS mientras permanecen en Estados Unidos, un procedimiento llamado ajuste de estatus.

El nuevo memorando busca modificar ese equilibrio. USCIS ahora describe el ajuste de estatus como un “alivio discrecional extraordinario”, una caracterización que representa un cambio significativo respecto a la práctica de larga data.

“El memorando de política que USCIS publicó el 21 de mayo básicamente busca cambiar la forma en que las personas pueden convertirse en residentes permanentes legales o titulares de una green card”, explicó Greenslade a La Raza. “Dice que solo está aclarando la intención discrecional, pero en realidad intenta presentar el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos como una medida extraordinaria, cuando 70 años de jurisprudencia y práctica demuestran lo contrario”.

¿A quién afecta?

Greenslade señaló que los grupos con más probabilidades de verse afectados incluyen sobrevivientes de violencia doméstica con peticiones VAWA aprobadas, familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, personas que ingresaron al país bajo programas de permiso temporal humanitario, como los destinados a afganos y ucranianos, beneficiarios de DACA que anteriormente viajaron con permiso adelantado (advance parole) y ciertos solicitantes de residencia basada en empleo.

“Hay muchos grupos de solicitantes que normalmente pueden ajustar su estatus dentro de Estados Unidos y que podrían verse afectados negativamente por este nuevo plan”, dijo.

El American Immigration Council también ha advertido que las personas provenientes de 75 países donde el Departamento de Estado ha suspendido indefinidamente el procesamiento consular de visas de inmigrante enfrentan una situación particularmente difícil, ya que el ajuste de estatus podría ser su única opción viable.

¿Qué significa para los tiempos de espera?

La acumulación de casos en Chicago ya era considerable antes de este memorando. Si más solicitantes son obligados a recurrir al trámite consular, los abogados advierten que los tiempos de espera, que ya se miden en años, podrían aumentar aún más.

“Creo que ya vemos que el Departamento de Estado tiene una acumulación importante de casos y que los procesos toman muchísimo tiempo, así que esto solo hará que todo sea más lento”, dijo Greenslade. “En lugar de esperar algunos meses, las personas podrían terminar esperando años para recibir su residencia permanente”.

Para muchos inmigrantes, la espera es solo una parte del problema. Regresar al país de origen para asistir a una entrevista consular puede implicar riesgos reales.

“Para algunas personas, esa no es una opción segura, dependiendo de por qué abandonaron su país, de dónde vienen y otros factores”, explicó Greenslade. “Además, a veces tienen que esperar meses en su país de origen antes de obtener una cita, asistir a la entrevista y poder regresar a Estados Unidos”.

¿Habrá demandas legales?

Greenslade afirmó que es muy probable que surjan impugnaciones legales, aunque su alcance dependerá de cómo se implemente la política.

“Creo que, como hemos visto con la mayoría de las políticas que la administración Trump ha implementado durante el último año y más, probablemente veremos desafíos legales”, dijo.

También señaló que ha escuchado de otros profesionales de inmigración sobre un aumento en la intensidad de los interrogatorios durante entrevistas de ajuste de estatus realizadas a nivel local, algo que podría indicar un incremento en las razones utilizadas para negar solicitudes de residencia dentro de Estados Unidos.

¿Qué deben hacer los afectados?

Greenslade dijo que, por el momento, la vía legal no ha sido cerrada formalmente: las personas todavía pueden solicitar un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos porque la ley no ha cambiado.

Sin embargo, recomendó que cualquier persona que esté actualmente en proceso o que esté considerando presentar una solicitud busque asesoría legal calificada lo antes posible.

“Creo que es muy importante hablar con un abogado de inmigración o con un representante acreditado por el Departamento de Justicia que trabaje en una organización sin fines de lucro reconocida”, dijo Greenslade. “Es fundamental que alguien con conocimientos de inmigración ayude a la persona a evaluar los riesgos de presentar la solicitud ahora, los riesgos del trámite consular y los riesgos de esperar para presentar la solicitud”.

También advirtió a los residentes que estén atentos a posibles fraudes migratorios y que verifiquen cuidadosamente las credenciales de cualquier persona que les ofrezca ayuda.

¿Dónde encontrar información confiable?

Greenslade recomendó el sitio web IllinoisImmigrationInfo.org, administrado por el estado de Illinois. La información publicada allí es revisada por una coalición de organizaciones de apoyo a inmigrantes y contiene información actualizada y verificada sobre cambios recientes en las políticas migratorias.

La Clínica Legal de Justicia para Inmigrantes de The Resurrection Project también ofrece recursos y asistencia a través de su sitio web, theresurrectionproject.org.

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