Trump planea encarecer la ciudadanía: solicitud subiría hasta $570 más

La administración de Donald Trump propone aumentar significativamente el costo para quienes buscan convertirse en ciudadanos de EE.UU.. De concretarse el plan, las solicitudes de ciudadanía estadounidense pasarían de costar $760 a $1,330 en formato impreso, un incremento de $570 que podría representar una nueva barrera para miles de inmigrantes legales.

La medida fue presentada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) como parte de una propuesta regulatoria que aún debe completar el proceso federal de revisión. Antes de entrar en vigor, el proyecto deberá someterse a un periodo de comentarios públicos de 60 días.

Además del aumento en las tarifas, el plan contempla eliminar las exenciones y reducciones de costos que actualmente benefician a solicitantes de bajos ingresos, una decisión que ha generado críticas entre defensores de los inmigrantes.

Ciudadanía más costosa y con menos apoyos

De acuerdo con la propuesta, quienes presenten la solicitud en línea pagarían $1,280, frente a los $710 actuales. También aumentaría el costo de los recursos para impugnar una negativa de ciudadanía.

La administración sostiene que el ajuste es necesario para cubrir los costos reales de procesamiento y financiar los nuevos controles de seguridad implementados bajo las órdenes ejecutivas de Trump. A diferencia de otras dependencias federales, el USCIS obtiene la mayor parte de sus recursos a través de las tarifas que pagan los usuarios.

“El DHS ya no cree que las solicitudes de beneficios de naturalización deban tener tarifas más bajas a expensas de otros beneficios de inmigración”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional en el documento de la propuesta.

Mayor escrutinio para quienes buscan naturalizarse

El aumento de tarifas llega en medio de una estrategia más amplia para endurecer el acceso a los beneficios migratorios. En los últimos meses, la administración ha reforzado la revisión de antecedentes de los solicitantes y retomado prácticas conocidas como “verificaciones vecinales”, que incluyen entrevistas con vecinos o compañeros de trabajo para evaluar la llamada “buena conducta moral” de los candidatos.

Las medidas han despertado cuestionamientos entre exfuncionarios migratorios. Doug Rand, quien trabajó en el USCIS durante la administración Biden, aseguró que el incremento de las tarifas parece responder a un objetivo político más amplio.

“La única explicación creíble para el aumento desmesurado de las tasas de ciudadanía es que Trump 2.0 tiene prisa por crear barreras aún más indebidas para los inmigrantes legales”, afirmó.

Actualmente, millones de residentes permanentes con green card son elegibles para solicitar la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, de aprobarse la propuesta, el proceso podría convertirse en uno de los más costosos de los últimos años para quienes buscan completar su naturalización.

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