Aída Flores anuncia su candidatura para concejal del Distrito 25, que incluye a Pilsen

Aída Flores, una educadora con profundas raíces en Pilsen, anunció su candidatura para concejal del Distrito 25 para las elecciones municipales de Chicago de febrero de 2027.

Flores ha trabajado por cerca de 15 años como maestra y, además, se ha desempeñado como subdirectora y directora en las Escuelas Públicas de Chicago.

Flores indicó que su experiencia profesional le ha permitido sacar adelante a escuelas durante períodos de recortes presupuestarios, enfrentar los desafíos de la pandemia del covid-19 y ayudar a los inmigrantes y sus familias a mantenerse seguros tanto en las aulas como en la comunidad.

La candidata también señaló que logró crear una de las primeras clínicas de vacunación en una de las escuelas donde trabajó.

Hija de inmigrantes que llegaron a Chicago procedentes del estado de Guerrero, México, Flores nació y creció en Pilsen, donde también asistió a las escuelas públicas.

Durante el anuncio de su candidatura, Flores explicó algunas de las razones por las que decidió postularse.

“Estoy compitiendo para concejal porque creo que la gente que vive aquí debe tener una voz más fuerte para formar el futuro de su comunidad”, dijo Flores.

“Mi carrera siempre ha estado dedicada a unir a la gente, resolver problemas y crear oportunidades para las familias trabajadoras”, destacó.

El actual concejal, Byron Sigcho-López, ocupa el cargo desde mayo de 2019 y actualmente busca aparecer en la boleta de las elecciones federales del 3 de noviembre para competir por el escaño del congresista Jesús ‘Chuy’ García, quien anunció su retiro por razones de salud.

“El Distrito 25 merece un liderazgo que esté arraigado en el servicio a la comunidad y enfocado en ayudar a los residentes a prosperar”, señaló Flores.

Hasta el momento, la exconcejal del Distrito 10, Susan Garza, y el exsecretario del Condado de Cook, David Orr, han expresado su respaldo a Flores.

“Estoy orgullosa de respaldar a Aída Flores porque ha dedicado toda su vida al servicio de su comunidad”, dijo Garza.

Por su parte, Orr afirmó que está orgulloso de apoyar a Flores “porque tiene un historial comprobado de servicio y liderazgo. Ella traerá integridad, transparencia y un firme compromiso con la gente del Distrito 25”.

La candidata Flores anunció oficialmente su campaña hace unos días en Casa Michoacán, en Pilsen, acompañada por simpatizantes, educadores, vecinos y varios líderes comunitarios.

Las próximas elecciones para concejales en Chicago se celebrarán el 23 de febrero de 2027.

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