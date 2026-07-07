Sheinbaum cuestiona si en 2024 el embajador de EEUU mintió sobre la captura de ‘El Mayo’ Zambada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este martes la versión de Estados Unidos sobre la captura del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada y preguntó “¿quién mintió?”, después de que un reportaje reavivara las dudas sobre la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el operativo.

Sheinbaum recordó que el entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, aseguró en 2024 que ninguna agencia de Estados Unidos participó en la operación, pero señaló que un reportaje reciente sostiene que el FBI atribuye a esa agencia el operativo mediante el cual Zambada fue trasladado a territorio estadounidense.

La mandataria afirmó que esa contradicción motivó al Gobierno mexicano a solicitar nueva información sobre el caso, al señalar que “no se entiende por qué se presenta este avión como una operación de una agencia de Estados Unidos” cuando la versión oficial estadounidense había sido distinta.

“¿Quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar?”, dijo Sheinbaum, en conferencia de prensa diaria.

La gobernante mexicana sostuvo que, de confirmarse esa participación sin conocimiento del Gobierno de México, podrían haberse vulnerado tratados internacionales, la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Fiscalía General de la República revisar si hubo algún delito en el proceso de captura y requerir información directamente al FBI, además de informar sobre las investigaciones relacionadas con el caso.

Y afirmó que su Gobierno “nunca” hará “acuerdos con ningún miembro ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás”.

La polémica resurgió luego de que un reportaje publicado la semana pasada señalara que la aeronave utilizada para trasladar a Zambada forma parte de una exhibición del FBI en un museo de Nuevo México (sur de EEUU), una decisión que avivó las dudas sobre el papel de las autoridades estadounidenses en la operación.

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024 provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que las autoridades mexicanas aseguraran que no fueron notificadas previamente sobre la operación que terminó con el histórico líder del Cartel de Sinaloa en territorio estadounidense.

Desde entonces, el Gobierno mexicano ha solicitado a Washington información sobre las circunstancias de la detención, mientras Zambada sostiene que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de ‘el Chapo’ Guzmán y trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, una versión distinta a la presentada inicialmente por las autoridades estadounidenses.