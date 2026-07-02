La ciudadanía por nacimiento preservada, la crisis humanitaria en Venezuela y la mejor semana de la historial del fútbol

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió hace unos días un fallo que respalda el derecho a la ciudadanía por nacimiento para prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense, anulando así la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó horas después de asumir el cargo el 20 de enero de 2025 y que buscaba negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados y de algunos titulares de visas temporales.

La votación fue de seis contra tres, con la opinión mayoritaria redactada por el presidente del tribunal, John Roberts.

El analista de política e inmigración Jesús García explicó los alcances de la decisión durante la emisión de esta semana de “Voces Abiertas”, el podcast semanal de La Raza conducido por Jesús Del Toro en youtube.com/larazachicago, en la que también se discutieron los estragos de los terremotos en Venezuela y el desarrollo del Mundial de fútbol 2026.

El fallo y su base constitucional

“Es un gran día para los inmigrantes en los Estados Unidos”, dijo García al describir la decisión.

García detalló que la orden ejecutiva de Trump generó de inmediato múltiples demandas a nivel nacional ante la preocupación de que miles de menores quedaran sin protección legal.

La opinión de Roberts se apoya en la Decimocuarta Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a las personas que habían sido esclavizadas y a sus hijos nacidos en el país.

García citó una porción de la opinión de Roberts, quien escribió que la ciudadanía significa “el derecho a tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política”, y que los autores de la enmienda extendieron esa garantía a toda persona nacida en el país. Roberts añadió que la corte “mantiene esa promesa hoy”.

El fallo contó con el respaldo de las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson. El juez Brett Kavanaugh se sumó a la mayoría, aunque con reservas sobre algunos elementos de la opinión.

El juez Samuel Alito emitió la opinión disidente, argumentando que un análisis del texto y del proceso de adopción de la enmienda demuestran que la ciudadanía automática al nacer aplica únicamente a los hijos de quienes “deben lealtad exclusivamente a este país”. Esto es una lectura que, según García, introduce un criterio ideológico ajeno al texto constitucional.

García añadió que el debate no está cerrado. Tras conocerse el fallo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el propio Trump reaccionaron en contra, y el mandatario ahora presiona al Congreso para modificar la Decimocuarta Enmienda, un proceso que requiere una mayoría calificada difícil de alcanzar y que García calificó como una reacción más política que legal.

Crece el esfuerzo por retirar la ciudadanía a personas naturalizadas

García también explicó que el gobierno de Trump ha intensificado, a través del Departamento de Justicia, los procesos de desnaturalización, que es el mecanismo legal para retirar la ciudadanía a personas que mintieron u ocultaron información durante su solicitud, o que fueron condenadas por delitos graves.

La administración ya presentó cerca de 30 casos, con reportes de que podría sumar hasta 250 adicionales este año, mientras un informe del Congreso indica que la meta interna es de entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes.

“Estamos hablando de un programa muy amplio”, resumió García.

La organización civil Democracy Forward presentó una demanda después de que la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieran a solicitudes de información pública sobre los criterios del programa.

García advirtió que hay “preocupación de que se utilice para perseguir a personas que sean incómodas” para el gobierno, entre ellas líderes comunitarios, sindicales o periodistas naturalizados.

Devastación en Venezuela: cerca de 2,000 muertos y 70,000 desaparecidos

El episodio también abordó la crisis humanitaria que dejaron los terremotos recientes en Venezuela.

Jesús Sánchez Meleán, director del periódico El Comercio de Colorado y experto en temas venezolanos, dijo que las cifras provisionales hablan de cerca de 2,000 fallecidos identificados y alrededor de 70,000 personas reportadas como desaparecidas.

“Estamos hablando de una población, un número superior a lo que ha ocurrido en Gaza y superior a lo que incluso ocurrió recientemente en la guerra de Irán,” dijo Sánchez Meleán.

Sánchez Meleán explicó que el sismo golpeó una franja donde se concentra hasta 45% de la población del país, afectando tres de las cinco ciudades más grandes y dejando inoperante el aeropuerto de Maiquetía, la principal terminal aérea internacional de Venezuela, así como el puerto adyacente.

Según Naciones Unidas, 6.8 millones de personas resultaron directamente afectadas por la tragedia.

“Esto es un caso que requiere… una autoridad con fondos multilaterales para poder atender una emergencia de esta naturaleza”, dijo Sánchez Meleán.

El experto señaló que el ejército estadounidense, a través de su departamento de ingeniería militar, trabaja como prioridad para restablecer el aeropuerto, indispensable para recibir ayuda humanitaria a gran escala.

Advirtió sobre el riesgo de que el gobierno de transición venezolano, instalado tras el arresto del presidente Nicolás Maduro y su proceso judicial en Estados Unidos, no logre sostener la confianza pública necesaria para administrar la ayuda en medio de la emergencia.

La comunidad venezolana en Chicago y Colorado se moviliza

Sánchez Meleán añadió que la organización SOS Venezuela Denver, en alianza con Cáritas Venezuela, canalizó ayuda económica en cuestión de horas para armar kits de emergencia con alimentos no perecederos, artículos de higiene y analgésicos, y posteriormente equipo para rescatistas voluntarios, incluyendo chalecos, cascos, palas e artículos de higiene.

La organización trabaja además en la rehabilitación de un hotel en la zona de San Bernardino, en Caracas, para alojar a personas desplazadas.

En Chicago, comentó Jesús Del Toro, restaurantes venezolanos se han convertido en centros de acopio de artículos no perecederos, mientras que la Alianza Venezolana de Illinois, que en años recientes ha apoyado a solicitantes de asilo venezolanos, trabaja para identificar organizaciones aliadas que permitan que las donaciones económicas lleguen de forma efectiva a quienes las necesitan.

“La ayuda humanitaria puede ser bien canalizada, da resultado, y de alguna manera es un paliativo”, dijo Sánchez Meleán.

El Mundial 2026

El episodio cerró con un giro hacia el Mundial de fútbol 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. El experto periodista deportivo Ricardo López Juárez calificó la actual semana de octavos de final como una de las mejores en la historia del torneo, al tratarse del primer Mundial con 48 selecciones y una ronda adicional que ha producido, según dijo, una cantidad inédita de partidos decisivos.

López añadió el desempeño de selecciones pequeñas como Cabo Verde y Curazao, así como la eliminación de Alemania a manos de Paraguay y la caída de Países Bajos frente a Marruecos, ambas por penales.

“Esta semana que estamos viviendo, a mi entender, es la mejor semana de la historia del fútbol. Nunca hemos tenido nada como esto”, dijo López Juárez.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.