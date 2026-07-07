George Cárdenas explica por qué un latino debe ser alcalde en Chicago

El candidato para alcalde George Cárdenas dijo a La Raza en una entrevista que prácticamente el gobierno de la ciudad de Chicago está “en un estado disfuncional” desde la época de la administración de Lori Lightfoot y la pandemia de covid-19, en donde se gastó mucho presupuesto de fondos de emergencia.

Ahora, Cárdenas dijo que la ciudad bajo el alcalde Brandon Johnson no puede balancear el presupuesto y los gastos son demasiado grandes, lo que deja a los residentes con precios altos y combatiendo la inflación.

“Nuestras familias están pagando el costo de la inflación”, dijo Cárdenas, agregando que sin supervisión y conocimiento de cómo debe funcionar una ciudad como Chicago los gastos se disparan para arriba.

“La presente administracion debe manejar mejor los contratos y no están checando los precios”, dijo Cárdenas, quien es uno de cuando menos seis candidatos declarados para desbancar al actual alcalde Johnson. Cárdenas es actualmente comisionado de la Cook County Board of Review y fue anteriormente concejal.

A la pregunta de cuál es la mayor debilidad del actual alcalde, que lleva ya tres años en el puesto, Cárdenas afirmó que “su debilidad es que no tiene experiencia y no sabe de finanzas… Y no pone a su gente a hacer las preguntas que deben hacer”.

“El presupuesto se ha lanzado para arriba cada año y esto ha causado una emergencia cada día”, reiteró Cárdenas,

Cárdenas aconseja que la administración del actual alcalde Johnson debe cerrar grietas en donde se gasta demasiado y comprar a menor costo lo que la ciudad requiere.

Para todo, dijo Cárdenas, debe haber un plan para mantener los costos bajos y no crear fugas de dinero.

“Pasan cosas terribles cuando tú no sabes manejar un presupuesto”, preciso Cárdenas durante una entrevista telefónica el martes 7 de julio por la mañana.

Para atraer nuevos negocios a la ciudad de Chicago, el candidato Cárdenas dijo a La Raza que la ciudad requiere un plan fiscal, otro plan sobre la seguridad, manejar mejor los contratos para que los gastos no se disparen y saber cobrar con responsabilidad lo que se le debe a la ciudad.

Cárdenas, quien vino a Chicago de Durango, Mexico, con su familia, dijo a La Raza que el opina que ya es tiempo que un latino sea alcalde de Chicago.

“Creo que ya hasta nos pasamos de tiempo”, dijo Cárdenas, quien agregó que quiere disipar de la conversación la errónea idea de que a los latinos les falta entendimiento de cómo trabajan las finanzas de esta ciudad.

Cárdenas, quien antes de ser concejal del Distrito 12 trabajó en la compañía Tenneco, dijo que si llega a ser alcalde ayudará a cerrar el déficit de $732.5 millones de dólares por el que CPS atraviesa.

“Claro, yo he manejado un presupuesto”, dijo Cárdenas.

En torno a la salida o retiro del superintendente de policía Larry Snelling, Cárdenas dijo que tal vez Snelling vio que la ciudad no está mejorando en el tema de seguridad.

“Si no tiene la ciudad un plan sobre seguridad y no sienten que la ciudad apoya a los policías el talento se va a ir de la ciudad”, finalizó Cárdenas.

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