La cantidad récord de indocumentados en EEUU, apoyos a negocios latinos y las broncas en estadios

La población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos habría ya alcanzado una cifra récord de 15.8 millones, según estimaciones recientes. De ello se habló en el más reciente episodio de ‘Voces Abiertas’, el videopodcast semanal de La Raza conducido por Jesús Del Toro.

La conversación también abordó dos nuevos programas que ofrecen asistencia financiera y de seguridad a pequeños negocios en los vecindarios latinos de Chicago, mientras sus dueños continúan enfrentando una disminución de clientes, el aumento de los costos y los efectos económicos de las medidas de control migratorio. Estos programas están dirigidos a negocios en vecindarios como Brighton Park, Pilsen, La Villita y Barrio de las Empacadoras.

Y ‘Voces Abiertas’ también se comentó sobre creciente preocupación por la violencia en los estadios deportivos de Chicago luego de una pelea entre aficionados de los Cubs y los White Sox en Wrigley Field.

Población indocumentada llega a un estimado de 15.8 millones

‘Voces abiertas’ examinó una reciente estimación del Migration Policy Institute que calcula que hay aproximadamente 15.8 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Jesús García, analista de inmigración y política, explicó que no existe un censo oficial de la población indocumentada. En cambio, los investigadores utilizan encuestas nacionales y otros datos para calcular su tamaño.

Otras organizaciones han producido estimaciones más bajas. García dijo que el Pew Research Center recientemente calculó la población en aproximadamente 14 millones, mientras que una estimación más antigua del Departamento de Seguridad Nacional situó la cifra entre unos 11 y 12 millones.

La conversación también se enfocó en cómo ha cambiado la composición de la población indocumentada. Aunque los inmigrantes indocumentados mexicanos continúan siendo el grupo más numeroso, García dijo que ha habido aumentos entre inmigrantes de Centroamérica, Asia, el Caribe, Europa del Este y África.

García dijo que el aumento reciente de la población indocumentada estimada no puede atribuirse únicamente a la migración durante la administración de Joe Biden.

Señaló que varios programas migratorios que otorgaron protecciones temporales o permisos para permanecer en Estados Unidos, ahora están siendo eliminados o restringidos durante la administración del presidente Donald Trump.

Entre estos programas están el Estatus de Protección Temporal (TPS), los programas de libertad condicional humanitaria, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y otras protecciones.

Según García, alrededor de 6 millones de personas están cubiertas por diferentes formas de protección temporal discutidas en el reporte, aunque no todas han perdido su estatus.

“El gobierno del presidente Donald Trump sí está buscando esa dirección, es decir, terminar con todos los permisos provisionales”, dijo.

Los cambios podrían poner en riesgo de deportación a residentes de larga duración, incluyendo personas que han formado familias, comprado viviendas, creado negocios y trabajado en Estados Unidos durante años.

García advirtió que las deportaciones a gran escala también podrían tener consecuencias para las economías locales y las industrias que dependen en gran medida de los trabajadores inmigrantes.

También enfatizó que los inmigrantes que enfrentan procesos legales deben buscar asistencia legal calificada.

“Por eso es importante que busquen un abogado, que hay muchas opciones”, dijo.

Del Toro se sumó a la advertencia y pidió a los inmigrantes que no recurran a personas que se hacen llamar notarios para obtener representación legal en tribunales de inmigración.

Programas buscan ayudar a pequeños negocios

El Our Chicago Quarter Resilience Fund, una colaboración entre Latinos Progresando, The Southwest Collective y la concejal del Distrito 12, Julia Ramírez, está enfocado en ayudar a los negocios a mejorar su seguridad.

Los pequeños negocios de varios vecindarios del suroeste de Chicago pueden recibir hasta $4,000 en reembolsos para mejoras de seguridad, incluyendo cámaras de vigilancia, sistemas de alarma, mejor iluminación y sistemas de control de acceso.

Ashley Quincin, reportera de La Raza que habló sobre el programa en el podcast, dijo que los negocios están enfrentando varios problemas al mismo tiempo.

“Los negocios están enfrentando varios problemas al mismo tiempo, no solo el impacto económico más amplio de los esfuerzos migratorios, sino también robos y allanamientos”, dijo.

Las organizaciones detrás del fondo señalaron que las medidas de control migratorio también han afectado la manera en que los residentes se desplazan por los corredores comerciales. Durante periodos de mayor actividad migratoria, algunos residentes evitaron ciertos negocios o se quedaron en casa por temor a encontrarse con agentes federales de inmigración.

Un segundo programa, Resilient Communities, es ofrecido por la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. La iniciativa otorgará subvenciones de $5,000 a 52 pequeños negocios en su primera ronda.

Las subvenciones pueden utilizarse para gastos como renta, inventario y servicios públicos. El programa también incluirá campañas para fomentar las compras locales y ayudar a que los clientes regresen a los negocios.

La primera ronda se enfocará en comunidades latinas como Pilsen, Brighton Park, Barrio de las Empacadoras y La Villita. Se espera que futuras rondas amplíen el programa a otros vecindarios y suburbios de Chicago.

Aunque las medidas de control migratorio han disminuido desde el punto más fuerte de la Operación Midway Blitz, los dueños de negocios continúan reportando dificultades económicas, según la conversación del podcast.

Quincin dijo que algunos propietarios enfrentan una disminución de clientes, horarios reducidos y menos empleados, mientras que otros tienen dificultades para pagar la renta y otros gastos básicos.

“El impacto económico no desapareció de un día para otro”, dijo.

Del Toro señaló que La Raza habló anteriormente con beneficiarios de una ronda previa de subvenciones de la Cámara de Comercio Hispana de Illinois. Los dueños de negocios dijeron al periódico que los fondos les ayudaron a pagar la renta, los servicios públicos y suministros básicos.

Los programas buscan ayudar a preservar negocios que son importantes no solo para sus propietarios, sino también para los vecindarios donde operan.

Pelea en Wrigley Field genera preocupación por seguridad en los estadios

El segmento final del podcast se enfocó en una pelea entre aficionados de los Cubs y los White Sox en Wrigley Field durante el clásico de Chicago del lunes.

El periodista deportivo Ricardo López Juárez describió un enfrentamiento en las gradas del jardín derecho durante la octava entrada que pasó de intercambios verbales a violencia física.

Según López Juárez, un aficionado de los Cubs lanzó una bebida contra aficionados de los White Sox, después de lo cual varias personas comenzaron a lanzarse golpes. Videos del altercado circularon ampliamente en las redes sociales.

López Juárez dijo que el personal de seguridad finalmente intervino y que la policía realizó varios arrestos en el estadio, aunque señaló que los arrestos reportados posteriormente no parecían estar relacionados con la pelea principal captada en video.

Los Cubs han dicho que el equipo tiene reglas estrictas contra la violencia y el comportamiento hostil dentro del estadio y que las personas que las violen pueden ser expulsadas.

López Juárez cuestionó si el personal de seguridad reaccionó con suficiente rapidez, considerando el tamaño de la multitud y la intensidad de la rivalidad. También señaló el consumo de alcohol, el comportamiento cada vez más agresivo de algunos aficionados y las prácticas de seguridad como factores que pueden contribuir a las peleas en eventos deportivos.

López Juárez también comparó los incidentes en estadios estadounidenses con la violencia más organizada que históricamente afectó a los estadios de fútbol en Europa y Sudamérica.

Dijo que la respuesta de Inglaterra al fenómeno de los hooligans durante la década de 1980 ofrece un ejemplo de cómo las medidas de seguridad pueden cambiar el comportamiento de los aficionados.

Las reformas incluyeron secciones con asientos, mayor vigilancia y la identificación y prohibición de aficionados violentos para impedir que regresaran a los estadios.

“Sí hay lecciones que se pueden aprender”, dijo López Juárez.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.