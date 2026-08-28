Sindicato de Maestros exige que la educación pública en Chicago sea plenamente financiada por el estado

El Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) llevó a cabo una conferencia de prensa y protesta este jueves 27 de agosto antes de que la Junta de Educación tuviera su primera reunión después de que los estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) regresaran a clases el pasado lunes.

Líderes de CTU exigieron que el estado de Illinois tome la iniciativa de proveer fondos adicionales para el manejo de CPS.

Desde el 31 de agosto de 2017 el estado ha usado una fórmula, basada en evidencia, para otorgar fondos a los distritos escolares en Illinois.

Sin embargo, dicen los dirigentes de CTU, como la Dr. Diane Castro, los fondos a los distritos no siempre llegan a tiempo.

Bajo la fórmula que en inglés se llama Evidence Based Funding (EBF) se supone que el estado de Illinois debería proveer cerca de $150 millones de dólares al distrito escolar de Chicago.

Sin embargo, recientemente la Junta de Educación despido a cerca de 300 maestros y personal debido a la falta de fondos en el presupuesto.

Después de que la Junta de Educación dio a conocer su presupuesto de 10,000 millones de dólares para el año escolar 2026-2027, la CTU pudo lograr que la mayoría de los 300 maestros y demás personal educativo retuvieran sus empleos.

Ante esto, la CTU exige a los senadores y representantes estatales y también al gobernador JB Pritzker que respondan a la necesidad de más presupuesto a la educación en Chicago.

Moreno, miembro de la dirigencia de la CTU, dijo el jueves pasado que el gobernador Pritzker tiene un fondo de $2,000 millones de dólares para situaciones de emergencia pero que no está siendo usado.

La Junta de Educación, de la cual ahora sus 20 miembros serán electos el próximo 3 de noviembre, también ha gastado $5 millones de dólares para “rescatar” a la preparatoria Chicago Arts, ya que sus operadores, bajo el concepto de escuela chárter, no pudieron seguir manejándola.

La incertidumbre en las Escuelas Públicas de Chicago continúa por ahora con empleados y empleadas a quienes les han recortado horas laborales debido a la supuesta falta de fondos.

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