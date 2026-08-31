Seis trabajadoras de una guardería en West Rogers Park en Chicago exigen salarios atrasados de más de $24,000

Después de dos meses sin ninguna aparente respuesta de la dueña de una guardería infantil en la comunidad de West Rogers Park, en el lado norte de Chicago, varias extrabajadoras de ese establecimiento pidieron a la propietaria les dé una respuesta a sus reclamos de salarios no pagados o podrían el 9 de septiembre llevar “a cabo más acciones”.

Las extrabajadoras de la guardería Little Angels, en N. Maplewood Ave, en Chicago, dijeron en conferencia de prensa que la dueña de la guardería, identificada como Stacy Katsibaros, les debe más de $24,000 en salarios por horas ya trabajadas.

Bajo la incertidumbre de no saber qué se podía hacer para recobrar sus salarios, seis trabajadoras buscaron la ayuda de la organización Arise Chicago, la cual defiende y aboga por los trabajadores, y buscaron además la ayuda de la organización Communities United.

“Estas trabajadoras son profesionales con la tarea de cuidar uno de los más preciados recursos: los niños”, dijo José Uribe, un organizador con Arise Chicago.

“Ellas invirtieron su tiempo y talentos y quedaron esperando sus cheques de paga que nunca llegaron”, reitero Uribe. “Ellas alzaron sus voces hoy para educar a la comunidad y para dignificar a otros trabajadores”.

La organización Arise Chicago dijo a los medios que varias exempleadas y otras empleadas actuales entregaron una carta a la directora de la guardería Katsibaros exigiendo el pago completo de más de $24,000 dólares que supuestamente les debe.

Desde entonces, se han archivado seis quejas laborales formales ante las agencias que regulan el comercio, dos ante el Departamento de Trabajo de Illinois y cuatro sometidas por Arise Chicago ante la Oficina de Estándares Laborales de la ciudad de Chicago.

Las exempleadas y la organización Arise Chicago le han dado a la directora de la guardería Little Angels hasta el 9 de septiembre 2026 para pagarle a las seis exempleadas y si eso no sucede procederán con más acción en este caso laboral.

Extrabajadoras de la guardería Little Angels, en West Rogers Park, y activistas de los derechos laborales exigen que esa empresa pague a sus empleadas las horas ya trabajadas que, según denuncias, les adeuda. (Cortesía Arise) Crédito: Cortesía

Una de las exempleadas que busca recuperar su Salario es Jasmin Ramboyong, de unos 50 años.

Ella dijo a la prensa que ella dedicó muchas largas y merecidas horas a su trabaja en la guardería Little Angels, en West Rogers Park.

Contó que le encantaba ayudar y enseñar a niños de 6 meses hasta 6 años. Su trabajo y las horas ahí les trajeron mucha alegría y jubilo a su vida, recordó Jasmin.

Pero levantarse temprano y quedarse horas tarde en el trabajo se hizo más difícil ya que pasaban periodo tras periodo de paga sin su cheque de salario.

A pesar de que la directora le prometía que su cheque y pagos tardíos ya venían, esto no pasaba. Y así pasaban los días y las semanas, dijo.

“Enseñar a los niños siempre ha sido mi pasión”, dijo Jasmin. “Pero yo sentía como que mi pasión estaba siendo usada para tomar ventaja de mí”.

Una vocera de Arise Chicago dijo a los medios que las seis extrabajadoras son inmigrantes o refugiadas.

En la ciudad de Chicago, una ciudad santuario, tanto es ilegal quitar horas o salarios de trabajo a los trabajadores inmigrantes como también es ilegal discriminarlos.

Otra empleada, esta de origen Latino, envió un mensaje solidario a otras trabajadoras.

“Trabajadores y trabajadoras merecen apoyarse uno al otro”, dijo Alexandra More, de 22 años, quien dejó su empleo en la guardería Little Angels después de seis meses de trabajar ahí.

“Cada trabador debe ser respetado, valorado y tratado justamente”, precisó Moreno. “Alzar la voz y ponerse de pie juntos puede traer atención a una situacion injusta y crear un cambio positivo”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.