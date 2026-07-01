El salario mínimo en Chicago sube a $17.05 por hora a partir del 1 de julio

Varios funcionarios que velan por las leyes laborales y las reglas que rigen los salarios mínimos de los trabajadores anunciaron hace unos días que los salarios mínimos subirán en la ciudad de Chicago, en el Condado Cook y en el resto del estado de Illinois este 1 de julio.

Entre los que asistieron a una conferencia de prensa organizada por la organización Arise Chicago fueron la comisionada del Condado Cook sobre los derechos humanos Jennifer King; Militza Pagán, vicealcaldesa para las relaciones laborales y Miguel Campos, director de la Oficina de Chicago de Estándares Laborales.

También habló José Uribe, de la organización Arise Chicago

“Sabemos que en este momento hay mucho miedo y escepticismo hacia el gobierno, debido a los continuos ataques del gobierno federal contra los inmigrantes y los trabajadores”, dijo Uribe. “Por eso es más importante que nunca que los trabajadores sepan que, en Chicago y en el Condado de Cook, sus derechos están protegidos”.

“No importa lo que haga este gobierno federal, nuestro gobierno local defenderá tus derechos en el trabajo. Si estás trabajando, tienes derechos”, dijo Uribe. “Todos los mismos derechos se aplican a todos los trabajadores, sin importar su raza, género, idioma, sector laboral o estatus migratorio”.

La conferencia de prensa tuvo lugar en la sede de Arise Chicago, en el 1700 W. Hubbard Street, en Chicago.

Cada año, dijo una vocera de Arise Chicago, esta organización coopera con la ciudad y el Condado Cook para llevar a cabo la campaña ‘Revisa tu cheque’ para recordarle a trabajadores y empresas de los aumentos al salario mínimo y otras actualizaciones que toman efecto el 1 de julio.

Un aumento al salario de cualquier trabajador es importante y más cuando los precios van en aumento y

en este momento en que la Casa Blanca ataca a los inmigrantes y a los demás trabajadores, afirmó Arise Chicago.

El salario mínimo aumenta este 1 de julio de 2026 en Chicago, en el Condado Cook y en el resto del estado de Illinois.

Chicago

Empresas con cuatro o más empleados en la ciudad de Chicago deben pagar a partir del 1 de julio al menos $17.05 dólares por hora, incluyendo trabajadores jóvenes. El pago de tiempo extra (overtime) es cuando menos $25.58 la hora.

Este salario mínimo se aplica también a trabajadoras domésticas (ya sean nanas, limpiadoras de casas y trabajadoras que cuidan a otra persona).

Para trabajadores que reciben propinas en lugares de trabajo en Chicago, los empleadores deben pagar cuando menos $12.96 dólares por hora y el tiempo extra debe ser cuando menos $21.49 por hora.

Condado Cook

A los trabajadores de 18 años para arriba en el Condado de Cook se les debe pagar al menos $15.40 la hora y $23.10 por hora para el tiempo extra.

A los trabajadores que reciben propinas de 18 años o más seles debe pagar al menos $9.25 por hora y

$16.94 por hora por tiempo extra.

El salario mínimo del Condado de Cook se aplica en los siguientes suburbios: Barrington Hills, Berwyn, Countryside, Deerfield, Dolton, Evanston, Glencoe, Kenilworth, McCook, Northfield, Oak Brook, Oak Park, Phoenix, Skokie, University Park, Western Springs, Wilmette, y Winnetka.

Los empleadores en otros suburbios del Condado Cook deben seguir las leyes del salario mínimo de Illinois.

Illinois

A los trabajadores de 18 años para arriba en Illinois se les debe pagar al $15 por hora y al menos $22.50 por hora por tiempo extra.

Los empleadores deben pagar a los trabajadores que reciben propinas cuando menos $9.00 por hora y$16.50 por hora por tiempo extra.

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