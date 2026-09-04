Denuncian que organización en Waukegan cobró a inmigrantes pero no brindó los servicios legales prometidos

‘Queremos nuestro dinero de vuelta, queremos justicia, no más víctimas’.

Este fue el mensaje que algunos líderes y residentes de la ciudad de Waukegan, Illinois, enviaron a las autoridades este viernes 4 de septiembre.

Líderes locales afirmaron que una gran cantidad de personas fueron engañados por individuos que manejan la organización denominada House Worker Center.

Segun algunos individuos que sometieron reportes ante la policía y al procurador del estado, ellos pagaron “miles de dólares” para recibir servicios legales de inmigración los cuales, ellos alegan, nunca llegaron.

Las víctimas del presunto fraude dijeron que ellos fueron reclutados a través de sus trabajos y por anuncios en las redes sociales.

Estos anuncios e información, dijeron los denunciantes, les crearon un falso sentido de seguridad sobre programas de inmigración y otros servicios.

Las personas afectadas ahora están demandando que se les devuelva su dinero y que las autoridades competentes conduzcan una investigación sobre el presunto fraude contra varios inmigrantes.

El concejal Víctor Félix, del Distrito 4 de la ciudad de Waukegan, dijo que no se tolerara el fraude a los inmigrantes o a cualquier otro residente de Waukegan.

“Cualquier reporte de que nuestra comunidad inmigrante o cualquier residente de Waukegan ha sido engañado o le han tomado ventaja es profundamente preocupante, se requiere una exhaustiva investigación”, dijo el concejal Félix.

“Todos nuestros residentes merecen sentirse seguros y libres de abuso, sin importar su estatus migratorio”, añadió Félix.

Carmen Patlan, directora ejecutiva del Centro para el Progreso del Inmigrante, se sumó al reclamo de justicia para las personas que se dicen afectadas por House Worker Center.

“Las familias inmigrantes vienen a organizaciones como la nuestra durante uno de los momentos más vulnerables de sus vidas”, dijo Patlan. “Tomar ventaja de esa confianza e incertidumbre por ganancia monetaria no solo no es ético, es una profunda violación de confianza”.

“En nuestro Centro para el Progreso del Inmigrante nosotros continuaremos apoyando a nuestras familias, [para] conectarlas con recursos creíbles y de confianza y hablar contra cualquiera que explote su vulnerabilidad”, concluyó Patlan.

La pastora Julie Contreras, de la Iglesia Unidos Dando Esperanza, dio su respaldo al reclamo de las personas que se dicen afectadas por House Worker Center.

‘Nuestras familias merecen protección, honestidad y dignidad, no explotación”, dijo la pastora Contreras. “Nosotros estaremos al lado de las víctimas hasta que se haga justicia”.

La Iglesia Unidos Dando Esperanza urge a cualquier persona que cree que pudo haber sido víctima que reporte el fraude a las autoridades apropiadas.

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