El concejal Michael Rodríguez anuncia que no buscará su reelección en 2027

“Servir al Distrito 22 como concejal ha sido el honor de mi vida entera”, dijo el concejal Michael D. Rodríguez este miércoles 9 de septiembre de 2026.

“Hoy estoy anunciando que no buscaré la reelección el próximo año”, dijo Rodríguez y agregó que regresará a sus raíces de organizador comunitario.

Rodríguez es el concejal del Distrito 22, que incluye La Villita, desde que ganó las elecciones de 2019 para reemplazar a Ricardo Muñoz.

El concejal Rodríguez, de 48 años y de origen méxicoamericano, dijo que su comienzo en la vida pública fue como organizador, no como político.

“Mi vida pública no comenzó en City Hall, empezó en las esquinas de las calles de La Villita, organizando al lado de mis vecinos durante la huelga de hambre del año 2001 cuando nuestra comunidad logró ganar una secundaria que ya nos habían prometido”, dijo Rodríguez.

“Esa lucha me enseñó que el poder no es dado, es ganado con dificultad y tiene que ser organizado cuadra por cuadra”, precisó el concejal Rodríguez.

La lucha por la secundaria en La Villita logró que Rodríguez dirigiera por varios años la organización comunitaria Enlace Chicago.

De ahí pasó a ser “committeeman” dentro del Partido Demócrata y luego fue electo como concejal.

Rodríguez citó varios de sus logros como concejal del Distrito 22.

Entre ellos un total de $100 millones de dólares en nuevas inversiones en nuevas viviendas, renovación en las escuelas preparatorias, la construcción del One Lawndale Recreation Center y mejoras al Parque Piotrowski.

Rodríguez se graduó con una licenciatura en Mercadotecnia y en Estudios Latinoamericanos de la Universidad DePaul en Chicago y tiene una maestría en Administración de Servicios Sociales de la Universidad de Chicago.

El concejal Rodríguez dijo que la decisión de no buscar su reelección no fue hecha a la ligera sino que la tomó después de mucha reflexión sobre su familia.

“La decisión de dejar el puesto de concejal llegó después de mucha reflexión con mi familia”, dijo Rodríguez. “Mi hija va a empezar la prepa y ya solo estará conmigo por cuatro años; mi hijo está creciendo muy rápido y mi padre está en la tercera edad y enfermo”.

“Después de años de servir a esta comunidad, yo quiero estar presente para mi familia de la misma manera que ellos siempre han estado ahí presentes para mí”, concluyó el concejal Rodríguez.

Él agregó que servirá el resto del tiempo que aún le falta como concejal. Las elecciones en las que se elegirá a su sucesor serán en febrero de 2027.

El concejal Rodríguez está casado con su esposa Jacqueline. su hija se llama Sophia y su hijo Diego. La familia siempre ha vivido en La Villita.

Lupe Lozano, activista de La Villita y exesposa del histórico líder asesinado Rudy Lozano, dijo que el concejal Rodríguez ha hecho bastantes cosas buenas para el Distrito 22.

“Estamos tristes de verlo partir y dejar la posición de concejal”, dijo Lozano a La Raza.

Lozano mencionó que Rodríguez mejoró el parque Piotrowski y logró hacer otros proyectos para mejorar la vida de la comunidad. Por ejemplo, el parque Piotrowski tendrá la primera piscina al aire libre en La Villita.

Lozano además dijo que el concejal Rodríguez protegió a La Villita el año pasado cuando los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaban incursiones y redadas en la comunidad.

“Mucha gente no sabe todas las cosas buenas que él ha hecho”, dijo la activista Lozano. “Él es una buena persona y es como todos nosotros una persona de familia”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.