Belmont Cragin es ahora el barrio con más población latina de Chicago, según reporte de UIC

Belmont Cragin es ahora el vecindario de Chicago con más residentes latinos, según un nuevo informe que muestra cómo la población latina de la región está cambiando y extendiéndose más allá de sus comunidades históricas.

Belmont Cragin, vecindario del Northwest Side, tiene aproximadamente 57,695 residentes latinos, según el reporte Latino Neighborhoods Report 2026 del UIC Great Cities Institute. Esto coloca a Belmont Cragin por delante de South Lawndale, que incluye La Villita y cuenta con aproximadamente con 55,722 residentes latinos, según el informe.

Las cifras corresponden a estimaciones de 2019 a 2023 de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (American Community Survey) de la Oficina del Censo de Estados Unidos y se encuentran entre los principales hallazgos del informe sobre los cambios en la distribución de la población latina de Chicago.

Durante generaciones, vecindarios como La Villita, Pilsen y Humboldt Park han sido centros de la comunidad latina de Chicago. Pero el informe muestra que cada vez más familias latinas viven en vecindarios del oeste y noroeste de la ciudad, mientras que algunas comunidades latinas históricas han registrado una disminución en su población latina.

La población latina de Chicago ya no está concentrada solamente en unos cuantos vecindarios, según el informe. Los residentes latinos ahora viven en gran parte de la ciudad, con comunidades numerosas en los lados Northwest, Southwest y Southeast.

Belmont Cragin encabeza la ciudad en población latina

Casi 58,000 residentes latinos viven en Belmont Cragin, lo que representa alrededor del 68% de la población del vecindario, según el informe. South Lawndale, mejor conocido como La Villita, le sigue con 55,722 residentes latinos, el 81% de la población del área, lo que la hace proporcionalmente más densamente latina que Belmont Cragin. Brighton Park y Chicago Lawn tienen cada uno aproximadamente 33,000 residentes latinos.

Gage Park, con 32,366 habitantes latinos, el 90.7% de su población, es el vecindario hispano más denso de Chicago. Otras áreas de alta densidad latina son Westl Lawn, West Elsdon y Archer Park.

En total, las 24 áreas comunitarias analizadas en el informe albergan a más de 574,000 residentes latinos, lo que representa aproximadamente el 71.7% de la población latina total de Chicago, que suma 801,852personas, el 29.6% de la población total de Chicago, según el reporte de UIC.

Aunque el Southwest Side sigue siendo un importante centro de la comunidad mexicana de Chicago, los vecindarios del Northwest Side tienen una población latina más diversa. Belmont Cragin, Hermosa y Logan Square, por ejemplo, cuentan con comunidades mexicanas, puertorriqueñas, centroamericanas y sudamericanas.

Mapa de la población latina de Chicago, con las áreas más pobladas en tonos más oscuros. (UIC/Great Cities Institute) Crédito: Cortesía

El informe también encontró que Belmont Cragin estuvo entre los vecindarios del Northwest Side que perdieron residentes latinos entre 2010 y el periodo de 2019 a 2023. Otros vecindarios que registraron una disminución de su población latina fueron Logan Square, Avondale, Albany Park, Irving Park y Hermosa.

Al mismo tiempo, el crecimiento de la población latina se ha producido más hacia el oeste, el noroeste y algunas partes del Southwest Side.

El informe señala a vecindarios como Garfield Ridge, Clearing, Ashburn y Chicago Lawn como áreas donde ha crecido la población latina.

Estos cambios ocurren mientras algunos vecindarios históricamente latinos enfrentan un aumento en los costos de vivienda y la gentrificación.

Pilsen (Lower West Side) registró 22,778 habitantes latinos, 68.4% de la población del barrio, según el reporte de UIC, registró la mayor pérdida de población latina entre los vecindarios estudiados, mientras que Logan Square, Avondale y West Town también experimentaron cambios importantes, según el informe.

Una población latina en crecimiento

El informe también señala cambios económicos y educativos entre los residentes latinos de Chicago.

Entre 2009 y 2013 y 2019 y 2023, la proporción de hogares latinos con ingresos de $100,000 o más aumentó de 20.7% a 30.6%. El porcentaje de adultos latinos con una licenciatura o un nivel educativo superior también aumentó, de 12.6% a 20.4%.

Sin embargo, el informe encontró que muchos trabajadores latinos continúan empleados en industrias que tradicionalmente han ofrecido salarios más bajos, incluyendo construcción, manufactura, transporte, hotelería y trabajos de servicios.

El informe también destaca desafíos que varían de un vecindario a otro, incluyendo los costos de vivienda, el transporte, el acceso a seguro médico y preocupaciones ambientales.

En Belmont Cragin, aproximadamente 10,900 residentes latinos no tenían seguro médico, lo que representa el 18.9% de la población latina del vecindario, según el informe. Esa cifra es XXXXXXXX

Y a pesar de su gran población latina, Belmont Cragin no cuenta con servicio directo de tren de la CTA, según el informe.

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