Alegaciones de abuso contra el finado líder César Chávez llegan a una corte en California

Una mujer, actualmente de 86 años, presentó hace unos días una demanda en el Condado Kern en California pasada contra las fundaciones de César Chávez y del Sindicato de Campesinos (UFW), alegando que ella cuando joven fue una organizadora de ese sindicato y que Chávez la violó dos veces.

La mujer, identificada como “Jane Doe” en la demanda para proteger su identidad, exige compensación de las dos fundaciones por daños a ella y por salarios perdidos.

Esta demanda llega a siete meses de las revelaciones del diario The New York Times que afirman que el líder campesino Chávez abusó sexualmente de dos voluntarias jóvenes e incluso además que violó a la líder Dolores Huerta dos veces.

La demanda acusa a las dos organizaciones de no haber investigado por años quejas de abuso sexual de parte de Cesar Chávez.

“Jane Doe” conoció a Chávez cuando ella se mudó a Central Valley, en California, después de graduarse de la universidad. Quería ser voluntaria y organizadora para buscar “justicia e igualdad” para los campesinos, la mayoría de ellos mexicanos pobres.

“Jane Doe” dice en la demanda que en 1973 su familia se fue a vivir al terreno de la UFW en el Condado Kern. Ahí ahora están las oficinas nacionales de la UFW.

En la demanda, ella alega que Chávez primero la emborrachó y bailó con ella. Chávez supuestamente después la siguió a su casa y la violó. Ademas “Jane Doe” alega que unos años después Chávez la volvió a violar.

La victima alega en la demanda que la Fundación Cesar Chávez y la Fundación de UFW trataron de encubrir lo que estaba pasando a detrimento de las víctimas.

Quieren retirar el nombre de César Chávez en Chicago

En Chicago, ciudad con un largo historial de tener a miembros del Sindicato de Campesinos en la ciudad para organizar el boicot para que el público no comprara primero uvas y después lechuga, los esfuerzos siguen para retirar la imagen de César Chávez y cambiarle el nombre a una escuela pública y a una oficina postal, ambas en dos comunidades latinas.

Maestros, estudiantes, padres y miembros de la comunidad después de un proceso de tres reuniones públicas del 30 de marzo al 2 de abril, votaron a favor de cambiar, según la Oficina de Prensa de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), el nombre de la escuela César E. Chávez Centro Académico Multicultural al de Back of the Yards Centro Académico Multicultural.

Dicho plantel está ubicado en el 4747 S. Marshfield Ave. y fue abierto en 1993.

Entre varios nombres propuestos por esa comunidad y estudiantes y padres de la escuela, el nombre antes indicado recibió 420 votos, más que cualquier otro, según la Oficina de Prensa de CPS.

En junio pasado la Junta de Educación aprobó el cambio.

Y, por otro lado, en la comunidad de Pilsen el proceso continúa para encontrar otro nombre para la Oficina Postal César E. Chávez, localizada en la Avenida Ashland y Calle 19.

Cristal Rodríguez, de la oficina del congresista Jesús ‘Chuy’ García, le dijo a La Raza que el proceso ya casi concluye para seleccionar un nuevo nombre para el edificio de esta dependencia federal.

Rodríguez explicó que el congresista García trabajo con estudiantes de las secundarias cercanas para encontrar un nuevo nombre pero dijo no saber aún si todos los nombres propuestos por los estudiantes son de figuras o personas hispanas.

Y finalmente en un mural llamado “Libertad” en el Parque Barrett, 2022 W. Cermak Road, la imagen de César Chávez fue borrada.

En dicho mural, creado el 2008 por estudiantes de un programa de Después de Escuela, la imagen de Chávez aparecía con figuras de lideres políticos y de los derechos civiles y también de artistas.

Ahí estan aún las imágenes de Frida Kahlo, Malcolm X, Mahatma Gandhi y otros.

La imagen de Chávez fue despintada a fines de marzo de 2026 después de las revelaciones del diario The New York Times sobre las denuncias de abuso sexual contra el líder campesino.

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