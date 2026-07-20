Autor y periodista dona ejemplares de sus libros a la biblioteca pública de Gage Park

Antonio Zavala, escritor y periodista que colabora con el semanario La Raza, donó cuatro de sus cinco libros este pasado lunes 13 de julio a la Biblioteca Pública de Gage Park, ubicada en 2708 W. 55th Street, en Chicago.

Zavala entregó su donación personalmente al bibliotecario Pedro León, quien dijo que se procesarían los libros para su pronta circulación.

Los libros donados por el escritor Zavala se titulan: ‘Pale Yellow Moon’, ‘Memorias de Pilsen’, ‘Our Barrios Our Lives’ y ‘Las vidas paralelas de Kyle Tafoya’.

Dos de los libros están en inglés y los otros dos en español. ‘Pale Yellow Moon’ es una colección de 15 cuentos de ficción. ‘Las vidas paralelas de Kyle Tafoya’ es una colección de 12 cuentos cortos de ficción.

‘Memorias de Pilsen’ cuenta las luchas en esa comunidad en la década de 1970. Incluye cómo se logró construir la Secundaria Juarez y la Biblioteca Lozano y también relata la historia de cómo la comunidad en 1970 marchó del Parque Harrison hasta el Chicago Tribune para protestar contra un anuncio de página entera de la compañía de relojes Elgin, publicada en ese periódico, que aludía a que Emiliano Zapata robaba esos relojes porque “eran tan buenos”.

La marcha de varios líderes y gente de la comunidad logró que el anuncio de página entera dejara de publicarse en ese periódico.

Zavala dijo que su otro libro ‘Yo danzante’, con entrevistas a danzantes concheros en el área de Chicago, lo donará a la Biblioteca Gage Park en próximos días cuando le llegue un pedido de sus libros.

“La donación es básicamente para promover la lectura ya sea en inglés o en español pero que sean con temas de nuestra comunidad bilingüe y bicultural”, concluyó Zavala.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.