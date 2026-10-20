Acuerdo de último momento evita la huelga de profesores de los Colegios Comunitarios de Chicago

Atreves de negociaciones continuas, los profesores de los Colegios Comunitarios de la Ciudad de Chicago (CCC) pudieron evitar una huelga que hubiera paralizado al sistema colegial de la ciudad.

El profesorado de los CCC llegó a un acuerdo tentativo el lunes 19 de octubre, fecha en la que la membresía del Sindicato de Maestros del Condado Cook (CCCTU) había votado para iniciar una huelga.

Dicho acuerdo llegó, se anunció, a las 3:35 am del lunes, fecha en que se iniciaría la huelga. A causa del acuerdo tempranero, la huelga se suspendió.

“Estoy muy orgulloso de nuestros equipos de negociaciones, de nuestros miembros que estaban listos para irse a huelga y de este contrato”, dijo Tony Johnson, presidente del CCCTU.

“No debió de haber llegado este acuerdo hasta las 3:45 am el día de una huelga para lograrse; pero estamos felices de haber llegado a un acuerdo justo que apoya a los estudiantes, a los profesores y a los profesionales”, reiteró Johnson.

Entre los puntos claves del acuerdo, el cual cubrirá los próximos cuatro años, están:

Los salarios aumentarán según el grado de inflación en el Condado Cook. Los profesores y los profesionales que los asisten en los siete colegios de la ciudad recibirán aumentos de salario anuales que estarán a la par con el alza en el costo de la vida, se anunció.

Los salarios de los profesores que recién comienzan también aumentarán.

Los profesores y los profesionales, se anunció, mantendrán sus seguros médicos. El acuerdo mantendrá las contribuciones de los asegurados al nivel actual y no subirán.

Se creará un comité que estudiará los usos de la inteligencia artificial en los siete colegios comunitarios de la ciudad.

También hubo un acuerdo de hacer la educación remedial gratuita en los colegios de la ciudad y equipo especial será creado para analizar cómo hacer esta educación remedial gratuita para los estudiantes.

Ahora, se anunció, el acuerdo será presentado a la membresía de la CCCTU para ser aprobado y luego a la Junta o Mesa de Síndicos de los Colegios de Chicago para su aprobación por igual.

Los siete colegios comunitarios de la ciudad son: Harold Washington College; Harry S. Truman College; Kennedy-King College; Malcolm X College; Olive-Harvey College; Richard J. Daley College; y Wilbur Wright College.

Hay 4,300 profesores y personal en los siete colegios. El número de estudiantes en los siete colegios es 73,000 estudiantes. La mayoría de los estudiantes son de clase trabajadora.

Los Colegios Comunitarios de la Ciudad de Chicago para el año fiscal 2027 tienen un presupuesto de $684.2 millones de dólares.

El rector de los Colegios de la Ciudad de Chicago es el hispano Juan Salgado, exdirector del Instituto del Progreso Latino en Pilsen.

De acuerdo con CCCTU, el 96% de su membresía en los colegios comunitarios aprobó irse a huelga, la cual se evitó con el acuerdo.

El sindicato y la Junta de Síndicos de los colegios estaba en negociaciones sobre un nuevo contrato desde el mes de febrero de 2026.

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