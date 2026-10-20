La mayoría de los archivos sobre la historia de los latinos en Chicago es inaccesible al público, revela un estudio

Mucha de la historia de los latinos en Chicago está siendo preservada fuera de los principales museos, universidades y bibliotecas públicas y muchas veces por organizaciones comunitarias e individuos sin recursos ni infraestructura para hacer esas historias accesibles al público, de acuerdo con un reporte de la organización Raíces Chicago Story Coalitión.

“Cultivando raíces 2026: El estado de los archivos e historias de los latinos de Chicago” es el nombre del reporte, el cual fue apoyado por la Fundación Gaylord y Dorothy Donnelley y la Fundación Terra para Arte Americano.

Dicho reporte traza el paisaje de los archivos e historias de los latinos en Chicago e identifica el problema entre las historias que estan siendo preservadas a lo largo de la ciudad y la habilidad del público de tener acceso a ellas.

Este reporte, en el cual participaron miembros de Raíces Chicago Story Coalition y unas 30 personas más durante tres años, pudo identificar 246 archivos de materiales, incluyendo 91 repositorios y proyectos, 125 libros, artículos, reportes y películas y 30 personas que son narradores de historias.

Pero, segun el reporte, solo 33.3% de los archivos del directorio están en instituciones como universidades y museos.

El 66.7% del material es manejado por centros culturales más pequeños, organizaciones sin fines de lucro y narradores individuales.

“Dos terceras partes de nuestra memoria colectiva está siendo sostenida por la misma comunidad”, concluye el reporte que consta de unas 30 páginas.

El reporte indica que se encontraron barreras significativas para que el público pueda tener acceso a dicha información.

Aunque 92.9% mantienen una colección de archivos, muchos de ellos aún no están listos para dar acceso al público.

Entre los que tienen colecciones físicas, un 61.5% reporta que sus colecciones no son accesibles al público.

Y, además, de las colecciones digitales, solo el 15.4% reporta que sus colecciones están plenamente organizadas y apenas un 7.7% de ellas está abierta al público.

Nancy Villafranca Guzmán, cofundadora de Raíces Chicago Story Coalition, explicó el dilema de poder investigar la historia de los latinos en Chicago, quienes empezaron a llegar de México a Chicago hacia 1910, hace ya 116 años.

“La historia de los latinos está aquí, vive en las organizaciones de la comunidad, en sus centros culturales, en colecciones de familia y en el trabajo de artistas y narradores a lo largo de la ciudad”, dijo Villafranca.

“Lo que esta investigación muestra es que preservar la historia y compartirla son dos cosas muy diferentes. La gente que trabaja estas historias necesita los recursos y la infraestructura para asegurar que estas historias permanezcan como parte de la historia de Chicago y sean accesibles a las comunidades a las que pertenecen”, indicó Villafranca.

El reporte también encontró que la mayoría de los archivos están en el lado Oeste y lado Noroeste de la ciudad, pero hay poca información de comunidades como Sur Chicago y el Barrio de las Empacadoras.

La Raza entrevistó a Liliana Macías, otra de las cofundadoras de Raíces Chicago Story Coalition, grupo compuesto por hispanos con varios años de experiencia trabajando para los principales museos de la ciudad. Los otros cofundadores son Iván Guzmán y Ema Pinto.

Macías dijo que hay mucho trabajo por hacer en relación con tener acceso a la información sobre los latinos.

“Es obvio que los repositorios (museos) no han investigado a los latinos seriamente”, dijo Macías. “Lo primero que debemos hacer es tener una conversación con las instituciones grandes. Y si el trabajo de nuestra historia en la ciudad no está siendo documentada, entonces nosotros lo tenemos que hacer”.

Entre las instituciones y lugares que sí tienen bastantes datos e información sobre los latinos figuran la Universidad de Illinois en Chicago, la Universidad DePaul, el Museo Nacional del Arte y Cultura Puertorriqueña, la sede de Mujeres Latinas en Acción y la Biblioteca Newberry.

Macías y Villafranca dijeron que Raíces hace un llamado para que las instituciones y museos aumenten su inversión en la capacidad de las organizaciones comunitaria de poder preservar y organizar sus colecciones incluyendo entrenamiento en cómo curar y preservar el material.

Además, se requiere entrenamiento en crear directorios digitales y crear la capacidad para que el público tenga acceso a los archivos.

Contar con esto haría posible, dijeron estas dos líderes, que la historia de los latinos sea accesible para los residentes, educadores, investigadores y futuras generaciones para que descubran su larga experiencia en esta Ciudad de los Vientos.

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