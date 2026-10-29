Candidatos clave a la Junta de Educación de Chicago en 2026

El 3 de noviembre de 2026 los votantes de Chicago tendrán, por primera vez, la posibilidad de elegir a todos los miembros de la Junta de Educación, entidad que regula las políticas y acciones de las Escuelas Públicas de Chicago. Se elegirá a quien ejercerá la Presidencia de la Junta y a 20 representantes de los 20 distritos educativos de la Junta. En esta edición se presenta información sobre los candidatos en los distritos mayoritariamente latinos de la ciudad.

Esta información publicada por La Raza procede de la Guía del votante de las Elecciones 2026 de la Junta de Educación de CPS (chicago.suntimes.com/elections/2026/graphics/chicago-school-board-education-voter-guide/es), elaborada por Chicago Public Media, Chalkbeat Chicago y Block Club Chicago. Este contenido fue compartido con La Raza en el marco de la colaboración de medios locales para cubrir las elecciones de la Junta de Educación promovida por Press Forward Chicago.

Además, La Raza realizó, además, entrevistas exclusivas con los candidatos en los distritos mayoritariamente latinos de la Junta de Educación de Chicago. Para leerlas y consultar otros materiales relacionados con esta elección, visita: laraza.com/tema/junta-de-educacion-de-chicago.

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PRESIDENCIA DE LA JUNTA

Total de escuelas de CPS: 630 (473 primarias, 157 secundarias)

Matrícula total: 305,687

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Jessica Biggs, candidata a la presidencia de la Junta de Educación de Chicago. (Akilah Townsend / Chalkbeat) Crédito: Cortesía

JESSICA BIGGS

www.biggs4chicago.com

Edad: 43

Vecindario: Douglas

Recaudado: $729,058 en donaciones en efectivo y en especie al 12 oct

¿Estudió en CPS? No

¿Padre o madre en CPS? Sí, una hija en una escuela magnet

¿Experiencia en un Concilio Escolar Local? Sí, Burke ES (2012-2018)

¿Trabajó para CPS? Sí

¿Trabajó en educación o con jóvenes? Sí

Educación. Licenciatura en filosofía y licenciatura en psicología, Loyola University Chicago; maestría en liderazgo escolar, Harvard Graduate School of Education; certificado en liderazgo cívico, Harris School of Public Policy de University of Chicago; certificado en finanzas educativas, Georgetown University

Ocupación. Directora de Healthy Southwest System of Care para Southwest Organizing Project; exdirectora de una escuela de CPS

Otra experiencia relevante. Miembro electa de la Junta Escolar de CPS, Distrito 6 (2025-presente); directora, Burke ES (2012-2018); directora residente, Canter MS (2011-2012); pasante de dirección, Boston Public Schools (2010-2011); asesora de becarios y líder de seminarios de contenido, The New Teacher Project (2009-2010); maestra de educación especial, coordinadora de intervención y jefa de departamento, West Contra Costa Unified School District, Richmond, California (2006-2010); especialista en desarrollo juvenil y coordinadora de alcance comunitario, Alternatives, Inc. Chicago (2004-2006)

Principales respaldos educativos/apoyo financiero. Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU)

SUS TRES TEMAS PRIORITARIOS

1. Mejorar la enseñanza y las habilidades de lectura y matemáticas.

2. Aumentar los fondos para CPS.

3. Garantizar que CPS gaste eficientemente el dinero de los impuestos

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN LOCAL

Mi hija es estudiante de CPS. Un temor constante que escucho de sus maestros y de los padres de sus amigos es que la crisis presupuestaria de CPS signifique el fin de la enseñanza de las artes, las materias especiales y los deportes, que los recortes exigidos por el presupuesto sean devastadores. Aunque CPS está pasando por tiempos difíciles, esta junta y la próxima deben preservar la mayor parte posible de la experiencia estudiantil. Eso significa luchar para mantener los recortes fuera del aula y lejos de nuestros estudiantes. Siempre lucharé por preservar todo lo bueno de las CPS para todos nuestros niños.

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Hilario Dominguez, candidato a la presidencia de la Junta de Educación de Chicago. (Akilah Townsend / Chalkbeat) Crédito: Cortesía

HILARIO DOMÍNGUEZ

hilarioforcps.com

Edad: 33

Vecindario: Pilsen

Recaudado: $915,766 en donaciones en efectivo y en especie al 12 oct

¿Estudió en CPS? Sí

¿Padre o madre en CPS? No, pero planea enviar a su hijo cuando tenga edad escolar

¿Experiencia en un Concilio Escolar Local? Sí, Whitney Young Magnet HS (2018-2021)

¿Trabajó para CPS? Sí

¿Trabajó en educación o con jóvenes? Sí

Educación. Licenciatura en sociología y administración de empresas, Johns Hopkins University; maestría en educación especial, Dominican University

Ocupación. Subdirector político del Sindicato de Maestros de Chicago (con licencia); maestro de educación especial

Otra experiencia relevante. CPS, maestro de educación especial/administrador de casos (2015-17, 2019-22); campaña de Theresa Mah para representante estatal, coordinador de peticiones (2019); candidato a concejal del Distrito 25 (2018-19); campaña de Jesús “Chuy” García para el Congreso, coordinador de voluntarios (2018); El Proyecto Resurrección, organizador comunitario sobre seguridad y vivienda asequible (2017); Youth Empowering Strategies, CPS Pedro Albizu Campos HS, voluntario, enseñó a jóvenes sobre defensa y educación entre pares (veranos de 2011-2014)

Principales respaldos educativos/apoyo financiero. Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) y Our Schools Chicago

SUS TRES TEMAS PRIORITARIOS

1. Aumentar los fondos para CPS

2. Convertir nuestras escuelas en el corazón y centro de cada vecindario para el estudiante y toda la familia mediante la construcción de un distrito de Escuelas Comunitarias Sostenibles.

3. Preescolar de jornada completa a partir de los 3 años

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN LOCAL

He hablado extensamente sobre la deuda estructural que obliga al distrito a tomar decisiones imposibles año tras año. Financiar los servicios de educación especial exigidos por ley, frente al apoyo también exigido por ley para estudiantes de inglés, se convierte en una elección entre una cosa y otra en lugar de ambas. No tenemos más opción que organizar una campaña sólida de financiamiento completo en todo el estado, que involucre a todas las partes interesadas y ofrezca oportunidades periódicas para que los habitantes comunes de Chicago hagan oír sus voces en Springfield, Washington, D.C., y en la sede del condado, a fin de abordar las inequidades educativas de nuestra ciudad y estado que han persistido durante demasiado tiempo.

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Victor Henderson, candidato a la presidencia de la Junta de Educación de Chicago. Crédito: Cortesía

VICTOR P. HENDERSON

victorforthefuture.org

Edad: 65

Vecindario: Beverly

Recaudado: $671,575 en donaciones en efectivo y en especie al 12 oct

¿Estudió en CPS? No

¿Padre o madre en CPS? Sí, cuatro hijos se graduaron de Whitney Young Magnet HS, Brooks College Prep HS, Sutherland ES y Clissold ES

¿Experiencia en un Concilio Escolar Local? No

¿Trabajó para CPS? No

¿Trabajó en educación o con jóvenes? No

Educación. J.D., Georgetown University Law Center; licenciatura en economía, Wharton School, University of Pennsylvania

Ocupación. Abogado defensor; dirige el bufete Henderson Parks, que fundó; contador público certificado

Otra experiencia relevante. Contador público certificado, anteriormente trabajó en lo que hoy es PwC; miembro de la junta de Urban Prep Charter Academies, representa a familias con niños que tienen necesidades especiales.

Principales respaldos educativos/apoyo financiero. Ninguno hasta el 20 de septiembre

SUS TRES TEMAS PRIORITARIOS

1. Mejorar la enseñanza y las habilidades de lectura y matemáticas

2. Garantizar que CPS gaste el dinero de los impuestos de forma eficiente

3. Seguridad estudiantil: debemos proteger a los estudiantes de la violencia con armas de fuego

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN LOCAL

En última instancia, los resultados educativos de los estudiantes son el tema principal en toda la ciudad. Mejorar las calificaciones en matemáticas y lectura, así como las tasas de graduación, debe ser la prioridad fundamental del próximo presidente de la Junta de CPS.

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DISTRITO 3A

Escuelas de CPS: 24 (17 primarias, 7 secundarias)

Matrícula: 12,433

Vecindarios: Avondale, Irving Park, Logan Square, Belmont Cragin, Hermosa, Albany Park

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Norma Ríos Sierra, candidata a la Junta de Educación de Chicago por el Distrito 3A. (Cortesía/Facebook) Crédito: Cortesía

NORMA RÍOS SIERRA

www.normaforchicago.org

Actual titular del cargo

Edad: 45

Vecindario: Plaza Logan Square

Recaudado: $60,851 en donaciones en efectivo y en especie al 12 oct

¿Estudió en CPS? Sí

¿Padre o madre en CPS? Sí, un hijo asistió a la escuela primaria Logan, se graduó de la escuela primaria Brentano y asiste a una escuela secundaria de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS).

¿Experiencia en un Concilio Escolar Local? Sí, Logan Square ES (2019-2021)

¿Trabajó para CPS? No

¿Trabajó en educación o con jóvenes? Sí

Educación. Licenciatura en Historia del Arte, Columbia College.

Ocupación. Gerente de proyectos especiales en el Distrito de Parques de Chicago

Otra experiencia relevante. Miembro designado de la junta escolar de CPS, Distrito 3 (2025-presente); coordinador de PAG Padres en Acción en Schurz HS (2021-2022); Palenque LSNA, gerente de artes culturales (2019-2025) y presidente de la junta (2018-2021); propietaria y fundadora de Mosaico Arte Chicago (2016-2019); dirigió talleres de arte comunitarios y escolares en escuelas de las Escuelas Públicas de Chicago (2018-2025); exmentora de padres y coordinadora de mentores de padres en Palenque LSNA.

Principales respaldos educativos/apoyo financiero: Sindicato de Maestros de Chicago (CTU), Our Schools Chicago y Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU)

SUS TRES TEMAS PRIORITARIOS

1. Aumento de la financiación para Escuelas Públicas de Chicago (CPS)

2. Priorizar las escuelas del vecindario

3. Mejorar la salud mental de los estudiantes

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN LOCAL

Mejoras de capital son una prioridad principal. Estoy trabajando para que las escuelas de mi distrito sean priorizadas en el Plan de Mejoras de Capital del distrito. Mantengo relaciones de trabajo cercanas y colaborativas con funcionarios electos a nivel federal, estatal, del condado y de la ciudad en mi distrito para cubrir los vacíos en el presupuesto limitado de CPS. Juntos podemos lograr que nuestras escuelas sean espacios enriquecedores y seguros para que nuestros estudiantes prosperen. Estos temas no son únicos y reflejan la necesidad de una inversión más amplia en nuestras escuelas públicas y de políticas actualizadas para que nuestro sistema escolar pueda sobrevivir en el futuro.

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Peter Gonzales, candidato a la Junta de Educación de Chicago por el Distrito 3A. (Akilah Townsend / Chalkbeat) Crédito: Cortesía

PETER GONZALES

petefor3a.com

Edad: 33

Vecindario: Avondale

Recaudado: $52,378 en donaciones en efectivo y en especie al 12 oct

¿Estudió en CPS? No

¿Padre o madre en CPS? No, su hijo aún no tiene edad escolar

¿Experiencia en un Concilio Escolar Local? No

¿Trabajó para CPS? No

¿Trabajó en educación o con jóvenes? No

Educación. J.D., University of Notre Dame Escuela de Derecho; licenciatura en estudios liberales, University of Notre Dame

Ocupación. Asesor jurídico sénior de la Secretaría de Estado de Illinois

Otra experiencia relevante. Aurora East Educational Foundation, que brinda apoyo financiero al distrito escolar 131 de East Aurora en los suburbios del oeste, miembro de la junta directiva (2024-presente); Midtown-Metro Achievement Centers, organización sin fines de lucro de Chicago que ofrece programas después de clases y de verano a niños de familias de bajos ingresos, tutor y miembro de la junta auxiliar (2019-2023); Reach Out Community Center, organización sin fines de lucro de Chicago que brinda programas educativos y recreativos a jóvenes del oeste, miembro de la junta (2019-2023); Programa de estudios liberales de University of Notre Dame, miembro del Inclusion Advisory Council (2020-presente); Institute for Latino Studies de University of Notre Dame, miembro de la junta asesora, mentor estudiantil, reclutador y recaudador de fondos (2019-presente).

Principales respaldos educativos/apoyo financiero. Common Ground Collective, The Urban Center, INCS Action PAC

SUS TRES TEMAS PRIORITARIOS

1. Fortalecer las escuelas de vecindario y mejorar los resultados académicos

2. Apoyar a excelentes educadores y ampliar las oportunidades para los estudiantes

3. Aportar mayor transparencia y responsabilidad fiscal a CPS

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN LOCAL

Las familias están preocupadas de que un padre, vecino o ser querido pueda ser detenido por ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU] debido a la cruel y caótica agenda migratoria de Donald Trump. Nuestras escuelas deben ser lugares seguros y cómodos para cada estudiante, independientemente de su estatus migratorio, y necesitamos líderes que enfrenten los ataques de Trump contra las familias inmigrantes. Nuestra junta actual no ha hecho lo suficiente. Las familias de todo el Distrito 3A tienen acceso a una escuela de vecindario sólida y oportunidades educativas reales cerca de casa. Nuestras escuelas no han recibido el apoyo que necesitan, por lo que debemos exigir cambios.

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DISTRITO 3B

Escuelas de CPS: 32 (24 primarias, 8 secundarias)

Matrícula: 18,494

Vecindarios: Humboldt Park, Logan Square, Belmont Cragin, West Town, Hermosa

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Carlos Rivas, Jr., candidato a la Junta de Educación de Chicago por el Distrito 3B. (Akilah Townsend / Chalkbeat) Crédito: Cortesía

CARLOS A. RIVAS JR.

www.electcarlosrivas.com

Actual titular del cargo

Edad: 36

Vecindario: Humboldt Park

Recaudado: $121,240 en donaciones en efectivo y en especie al 12 oct

¿Estudió en CPS? Sí

¿Padre o madre en CPS? No, padre de crianza de niños migrantes no acompañados que asisten a un programa de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados

¿Experiencia en un Concilio Escolar Local? No

¿Trabajó para CPS? Sí

¿Trabajó en educación o con jóvenes? Sí

Educación. Maestría en liderazgo educativo, Northeastern Illinois University; maestría en enseñanza y español, Dominican University; licenciatura en ciencias políticas y español, Claremont McKenna College

Ocupación. Funcionario de comunicación de la Ciudad; exmaestro y exconsejero escolar de CPS

Otra experiencia relevante. Miembro electo de la junta escolar de CPS, Distrito 3 (2025-presente); Director de asuntos públicos, Oficina Civil de Rendición de Cuentas Policial, director de asuntos públicos (2022-presente); exmaestro y consejero escolar Noble – UIC College Prep HS: gerente de apoyo a exalumnos y asuntos externos (2018-2022), consejero de exalumnos (2015-2018), consejero universitario (2015-2016) y maestro de español (2014-2015); Block Club Federation, antigua organización sin fines de lucro que ofrecía programas de verano y vacaciones escolares en Humboldt Park, director de programas juveniles (2004-2017); CPS, maestro sustituto (2014), asistente de maestro (2012-13) y asistente de seguridad escolar (2009).

Principales respaldos educativos/apoyo financiero. Common Ground Collective, Leadership for Educational Equity, Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), The Urban Center. INCS Action PAC

SUS TRES TEMAS PRIORITARIOS

1. Priorizar las escuelas de vecindario

2. Mejorar el apoyo a estudiantes de familias inmigrantes

3. Garantizar la equidad del financiamiento entre las escuelas

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN LOCAL

Nuestras familias inmigrantes necesitan saber que CPS estará con ellas. Soy hijo de una inmigrante mexicana y he abierto mi hogar como padre de crianza a niños indocumentados no acompañados. He estado junto a niños que cargan con miedos e incertidumbres que ningún niño debería tener que cargar. Para mí, esto no es un debate abstracto de políticas. Nuestras escuelas deben ser lugares donde cada niño esté seguro, sea querido y tenga libertad para aprender, sin importar su estatus migratorio o el idioma que se hable en casa.

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Jason Dónes, candidato a la Junta de Educación de Chicago por el Distrito 3B. (Akilah Townsend / Chalkbeat) Crédito: Cortesía

JASON DÓNES

www.donesforschoolboard.com

Edad: 38

Vecindario: Humboldt Park

Recaudado: $78,952 en donaciones en efectivo y en especie al 12 oct

¿Estudió en CPS? Sí

¿Padre o madre en CPS? Sí, dos hijos asisten a la escuela primaria Moos

¿Experiencia en un Concilio Escolar Local? Sí, Moos ES (2020-presente), expresidente

¿Trabajó para CPS? Sí

¿Trabajó en educación o con jóvenes? Sí

Educación. Licenciatura en Historia, Universidad de Illinois Urbana-Champaign

Ocupación. Jefe de recursos humanos y operaciones en una organización educativa sin fines de lucro; exmaestro

Otra experiencia relevante. Director de Personal y Operaciones en Beyond100K, organización sin fines de lucro que trabaja para abordar la escasez de maestros en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (2023-presente); Teach For America: Greater Chicago-Northwest Indiana, directora general (2019-2023), director de enseñanza culturalmente sensible y liderazgo de miembros del cuerpo (2015-2019); KIPP Ascend MS, profesora de lengua y literatura inglesa (2015); Talman ES, profesor de lengua y literatura inglesa (2013-2014); Chicago Talent Development HS, profesor de historia (2012-2013); City Year, tutor y mentor en Chicago Talent Development HS (2010-2012)

Principales respaldos educativos/apoyo financiero. Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) y Our Schools Chicago

SUS TRES TEMAS PRIORITARIOS

1. Aumentar la financiación para las Escuelas Públicas de Chicago (CPS)

2. Limitar los aumentos de impuestos a la propiedad de CPS

3. Priorizar las escuelas del vecindario

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN LOCAL

Una de las principales preocupaciones de las escuelas en mi comunidad, mayoritariamente migrante, es la protección frente al ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] y al DHS (Departamento de Seguridad Nacional). Los estudiantes ya enfrentan una situación de inestabilidad debido a los recortes que se producen año tras año. En algunos casos, nuestros estudiantes llegan a la escuela con hambre y en situación de necesidad. A esto se suma ahora el miedo a ser secuestrados, a sufrir daños y a que se utilice gas lacrimógeno en las instalaciones escolares. Las tasas de asistencia se han desplomado. He participado en marchas, he recorrido el vecindario para informar a los vecinos sobre sus derechos y he formado parte de una red de respuesta rápida, pero se necesita hacer más. Desde los equipos de refugio en las escuelas hasta iniciativas legislativas como la Ley de Escuelas Seguras, debemos seguir haciendo todo lo que podamos para que los estudiantes y sus familias se sientan seguros.

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DISTRITO 7A

Escuelas de CPS: 48 (33 primarias, 15 secundarias)

Matrícula: 17,009

Vecindarios: South Lawndale, Near West Side, Lower West Side, Garfield Ridge, Archer Heights

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Emma Lozano, candidata a la Junta de Educación de Chicago por el Distrito 7A. (Akilah Townsend / Chalkbeat) Crédito: Cortesía

EMMA LOZANO

linktr.ee/lozano4schoolboard

Actual titular del cargo

Edad: 72

Vecindario: Pilsen

Recaudado: $3,821 en donaciones en efectivo y en especie al 12 oct

¿Estudió en CPS? Sí

¿Padre o madre en CPS? Sí, cinco hijos asistieron o se graduaron de CPS, incluidos Juárez, Near North y Wells HS y Lozano ES

¿Experiencia en un Concilio Escolar Local? Sí, Whittier ES (2018-19); Orozco Academy ES (2016-18); Lozano ES, presidenta (mediados de la década de los 90, principios de la década de 2000); Wells HS, presidenta (principios de la década de los 90)

¿Trabajó para CPS? No

¿Trabajó en educación o con jóvenes? No

Educación. Credenciales de pastora local de Garrett Evangelical Seminary

Ocupación. Pastora, presidenta de Centro Sin Fronteras Community Services Network

Otra experiencia relevante. Miembro designada de la junta escolar de CPS, Distrito 7 (2025-presente); miembro del Consejo Escolar Local en cuatro escuelas, presidenta de dos; en Centro Sin Fronteras Community Services Network y como pastora se ha enfocado en apoyar a inmigrantes manteniendo una clínica legal defendiendo contra las deportaciones y ofreciendo santuario (1987-presente)

Principales respaldos educativos/apoyo financiero. Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) y Our Schools Chicago

SUS TRES TEMAS PRIORITARIOS

1. Garantizar la equidad del financiamiento entre las escuelas

2. Mejorar la educación bilingüe

3. Mejorar el apoyo a estudiantes de familias inmigrantes

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN LOCAL

CPS debe seguir siendo un lugar seguro y acogedor para cada estudiante. Una de mis mayores preocupaciones es el miedo y las disrupciones causados por la amenaza de operativos de ICE cerca de las escuelas. Ningún niño debería tener miedo de asistir a clases por su estatus migratorio o el de un familiar. La junta debería seguir fortaleciendo políticas que protejan la privacidad de los estudiantes, comunicando claramente los derechos de las familias, apoyando al personal con capacitación y asociándose con organizaciones comunitarias para garantizar que cada estudiante se sienta seguro, respaldado y sea capaz de aprender.

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Jesús Ayala, candidato a la Junta de Educación de Chicago por el Distrito 7A. (Akilah Townsend / Chalkbeat) Crédito: Cortesía

JESÚS AYALA JR.

www.ayalajrforstudents.com

Edad: 34

Vecindario: Pilsen

Recaudado: $60,008 en donaciones en efectivo y en especie al 12 oct

¿Estudió en CPS? Sí

¿Padre o madre en CPS? No

¿Experiencia en un Concilio Escolar Local? Sí, Jones College Prep (2016 – 2020)

¿Trabajó para CPS? No

¿Trabajó en educación o con jóvenes? Sí

Educación. Licenciado en Economía y Música, Lake Forest College; Maestría en Administración Pública, Stuart School of Business en el Instituto Tecnológico de Illinois; cursando un MBA, University of Chicago Booth School of Business; Certificado por completar la Coordinación de un programa dinámico de orientación de estudios superiores (2023), Asociación Nacional de Asesoramiento para la Admisión Universitaria

Ocupación. Exdirector de operaciones de un programa deportivo y académico extracurricular

Otra experiencia relevante. MetroSquash (programa deportivo y académico extracurricular): director de operaciones, jefe de estrategia y operaciones del programa, director de acceso a la universidad y carreras profesionales (2000-2026); Academy for Local Leadership Chicago: becario/participante del programa (2023); Evanston Scholars: mentor (2023); Comité Nacional Demócrata: delegado presidencial (2020); One Million Degrees: gerente de alianzas universitarias (2019-2020) y coordinador del programa (2018-2019); Ciudad de Chicago: becario de la Alcaldía (2017); City Year Chicago AmeriCorps: miembro en Gage Park HS; Mikva Challenge: mentor de orientación universitaria y profesional (2018); Chicago Scholars: mentor; buildOn Chicago’s Community Team (Juarez Community Academy HS): voluntario.

Principales respaldos educativos/apoyo financiero. Common Ground Collective, Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), The Urban Center, INCS Action PAC y LEE PAC

SUS TRES TEMAS PRIORITARIOS

1. Mejorar los resultados académicos y las oportunidades para todos los estudiantes.

2. Atender las altas tasas de ausentismo escolar

3. Mejorar el apoyo a estudiantes de familias inmigrantes

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN LOCAL

Las preocupaciones varían en los distintos vecindarios del Distrito 7A, pero una que escucho constantemente es la desigualdad en el acceso a programas académicos de calidad y a servicios de apoyo estudiantil. Las familias no deberían tener que abandonar su vecindario ni lidiar con sistemas complicados para acceder a educación especial, servicios bilingües, recursos de salud mental, enriquecimiento y programas de preparación universitaria y profesional. Cada escuela debería estar preparada para atender adecuadamente a sus estudiantes.

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DISTRITO 7B

Escuelas de CPS: 34 (26 primarias, 8 secundarias)

Matrícula: 23,233

Vecindarios: Brighton Park, Lower West Side, Archer Heights, Bridgeport, Gage Park, West Elsdon, Armour Square, McKinley Park

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Yesenia Lopez, candidata a la Junta de Educación de Chicago por el Distrito 7B. Crédito: Cortesía

YESENIA LÓPEZ

www.yesenia4schools.com

Actual titular del cargo

Edad: 37

Vecindario: Gage Park

Recaudado: $28,000 en donaciones en efectivo y en especie al 12 oct

¿Estudió en CPS? Sí

¿Padre o madre en CPS? No

¿Experiencia en un Concilio Escolar Local? No

¿Trabajó para CPS? No

¿Trabajó en educación o con jóvenes? Sí

Educación. Licenciatura en ciencias políticas y estudios de género, DePaul University

Ocupación. Miembro del personal de una campaña al Congreso

Otra experiencia relevante. Miembro electa de la Junta de Educación de CPS, Distrito 7 (2025-presente); subdirectora de campaña de Patty García para el Congreso (2026); exdirectora de alcance comunitario latino de JB For Governor; exdirectora de sede del Boys and Girls Club en Spry Community Links HS; presidenta de la junta directiva de Telpochcalli Community Education Project; voluntaria en Saucedo ES; voluntaria de SGA Youth and Family Services en Juarez HS

Principales respaldos educativos/apoyo financiero. Our Schools Chicago y Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU)

–Yesenia López no respondió al cuestionario que CPM/Chalkbeat envió a los candidatos a la Junta de Educación.

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Erika Díaz Chávez, candidata a la Junta de Educación de Chicago por el Distrito 7B. (Akilah Townsend / Chalkbeat) Crédito: Cortesía

ERIKA E. DÍAZ CHÁVEZ

www.erikadiazchavezforchicago.com

Edad: 43

Vecindario: Chinatown

Recaudado: $33,693 en donaciones en efectivo y en especie al 12 oct

¿Estudió en CPS? No

¿Padre o madre en CPS? No

¿Experiencia en un Concilio Escolar Local? No

¿Trabajó para CPS? No

¿Trabajó en educación o con jóvenes? No

Educación. Licenciatura en estudios profesionales y maestría en capacitación y desarrollo, Roosevelt University

Ocupación. Gerente de proyectos de The 606 en el Distrito de Parques de Chicago

Otra experiencia relevante. Distrito de Parques de Chicago, más de 20 años de experiencia en administración, programación y participación comunitaria

Principales respaldos educativos/apoyo financiero. The Urban Center y INCS Action PAC

–Erika E. Díaz-Chávez no respondió al cuestionario que CPM/Chalkbeat envió a los candidatos a la Junta de Educación.

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DISTRITO 8A

Escuelas de CPS: 29 (23 primarias, 6 secundarias)

Matrícula: 18,568

Vecindarios: Ashburn, Garfield Ridge, Clearing, West Lawn, Chicago Lawn, West Elsdon

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Ángel Gutiérrez, candidato a la Junta de Educación de Chicago por el Distrito 8A. (Akilah Townsend / Chalkbeat)

ÁNGEL GUTIÉRREZ

www.facebook.com/AngelforCPS

Actual titular del cargo

Edad: 54

Vecindario: Garfield Ridge

Recaudado: $46,375 en donaciones en efectivo y en especie al 12 oct

¿Estudió en CPS? No

¿Padre o madre en CPS? No, sus hijos asisten a una escuela católica de Chicago

¿Experiencia en un Concilio Escolar Local? No

¿Trabajó para CPS? No

¿Trabajó en educación o con jóvenes? Sí

Educación. M.P.A., Roosevelt University; licenciatura en ciencias políticas, Loyola University; certificados en administración de organizaciones sin fines de lucro, liderazgo y desarrollo de fondos, crecimiento de organizaciones sin fines de lucro y recaudación de fondos, University of Notre Dame, Northwestern University e Indiana University

Ocupación Subdirector de desarrollo institucional de Enlace Chicago, organización de La Villita sin fines de lucro

Otra experiencia relevante. Miembro electo de la junta escolar de CPS, Distrito 8 (2025-presente); Chicago Hope Academy, director de desarrollo (2023-2024); Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago, vicepresidente de desarrollo institucional y vicepresidente de alcance comunitario (2007-2022); Nuestro Futuro, Chicago Community Trust, ex copresidente y actual miembro de la junta (2012-presente); Rauner YMCA, presidente de la junta y trabajó en programas después de clases (2008-2014); Puerto Rican Arts Alliance, programas después de clases; One Summer Chicago, voluntario

Principales respaldos educativos/apoyo financiero. Common Ground Collective, Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), The Urban Center y INCS Action PAC

SUS TRES TEMAS PRIORITARIOS

1. Recuperar la estabilidad financiera del distrito y replantear la enseñanza y el aprendizaje

2. Reparar y modernizar los edificios escolares

3. Aumentar los fondos para CPS

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN LOCAL

Una de las principales preocupaciones es garantizar que las escuelas de mi distrito reciban su parte justa de los recursos que les corresponden. Eso incluye inversiones de capital equitativas, programas de primera infancia de alta calidad, transporte confiable y servicios oportunos de educación especial para que cada estudiante tenga acceso a los apoyos y al entorno de aprendizaje que necesita para que pueda ser exitoso.

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DISTRITO 8B

Escuelas de CPS: 36 (26 primarias, 10 secundarias)

Matrícula: 18,811

Vecindarios: New City, Chicago Lawn, Gage Park, McKinley Park, Bridgeport, the Loop, Brighton Park, West Lawn, Near South Side, Armour Square

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Juan Ignacio González, candidato a la Junta de Educación de Chicago por el Distrito 8B. (Akilah Townsend / Chalkbeat) Crédito: Cortesía

JUAN IGNACIO GONZÁLEZ

www.facebook.com/profile.php?id=61565227181459

Edad: 50

Vecindario: Barrio de las Empacadoras

Recaudado: $20,217 en donaciones en efectivo y en especie al 12 oct

¿Estudió en CPS? Sí

¿Padre o madre en CPS? No, el niño aún no tiene edad escolar.

¿Experiencia en un Concilio Escolar Local? No

¿Trabajó para CPS? No

¿Trabajó en educación o con jóvenes? No

Educación. Licenciado en Historia, Universidad de Illinois Chicago

Ocupación. Oficial de policía y detective de Chicago; propietario del DreamCatcher Café.

Otra experiencia relevante. Miembro de la junta directiva de la Fundación Wrong to Strong, el cual ofrece tutoría, divulgación e intervención comunitaria para personas que han estado encarceladas (2026-presente); instructor y asesor de la policía iraquí, contrato con el Departamento de Estado de EE. EE. UU. (2008-2009) veterano del Cuerpo de Marines

Principales respaldos educativos/apoyo financiero. Common Ground Collective, The Urban Center y INCS Action PAC

SUS TRES TEMAS PRIORITARIOS

1. Mejorar la enseñanza y las habilidades de lectura y matemáticas

La lectura y las matemáticas son la base de la educación de todo niño. Cuando los estudiantes desarrollan habilidades sólidas desde temprana edad, están mejor preparados para el éxito en todas las materias y en la vida. Cada escuela debería tener los recursos, el apoyo y la responsabilidad necesarios para ayudar a cada estudiante a alcanzar el éxito.

2. Ampliación de la educación profesional y vocacional

3. Garantizar que CPS use los fondos públicos de manera eficiente.

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN LOCAL

La mayor preocupación que percibo en el Distrito 8B es que las familias desean tener confianza en las escuelas de su vecindario. Ellos buscan entornos de aprendizaje seguros, excelentes resultados académicos, altas expectativas, mayores oportunidades de enseñanza de idiomas y trayectorias profesionales que preparen a los estudiantes para la universidad, el mundo laboral y la vida. Cuando las familias creen que sus escuelas locales ofrecen oportunidades y excelencia, nuestras comunidades se fortalecerán.

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Alexander Ángeles, candidato a la Junta de Educación de Chicago por el Distrito 8B no incluido en la boleta (por escrito). (Cortesía) Crédito: Cortesía

ALEXANDER ÁNGELES

aangeles4chicago.com

Candidato por escrito (no en la boleta)

Edad: 18

Vecindario: Chicago Lawn

Recaudado: Aún no reportado al 12 de oct

¿Estudió en CPS? Sí

¿Padre o madre en CPS? No

¿Experiencia en un Concilio Escolar Local? Sí, representante estudiantil, Hancock College Prep HS, 2025-2026

¿Trabajó para CPS? No

¿Trabajó en educación o con jóvenes? Sí

Educación. Hancock College Prep HS

Ocupación. Estudiante en la Universidad de Illinois en Chicago, especialista en repuestos de O’Reilly Auto Parts y cajero de McDonald’s

Otra experiencia relevante. Voluntariado en programas extraescolares en la Escuela Primaria Eberhart (2023-2024); trabajo de verano en la biblioteca de Toman a través de After School Matters (verano de 2025).

Principales respaldos educativos/apoyo financiero. Ninguno hasta el 29 de septiembre

SUS TRES TEMAS PRIORITARIOS

1. Aumentar los fondos para CPS

2. Garantizar la equidad de fondos entre las escuelas

3. Reparar y modernizar los edificios escolares

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN LOCAL

Una de mis principales preocupaciones es garantizar que todas las escuelas del Distrito 8B cuenten con el personal y los recursos que los estudiantes necesitan. Esto implica clases con un número manejable de alumnos, suficientes maestros y personal de apoyo, servicios sólidos de educación especial y programas bilingües, comidas de calidad e instalaciones escolares seguras. Los estudiantes no deberían tener menos oportunidades simplemente por la escuela a la que asisten o el vecindario donde se encuentra.

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