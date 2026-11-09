Voces abiertas: El despertar del voto latino, una tragedia en el futbol y el cuidado de las finanzas personales

Los votantes latinos desempeñaron un papel importante en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que las políticas de control migratorio y el aumento del costo de vida se posicionaron como algunas de las principales preocupaciones de las comunidades de Chicago y de todo el país, según el más reciente episodio de Voces Abiertas, el video podcast de La Raza conducido por Jesús Del Toro.

El episodio número 22 del programa incluyó un reportaje de Ashley Quincin, periodista de La Raza; un análisis sobre el fallecimiento de un futbolista en España, a cargo del periodista deportivo Ricardo López Juárez; y una conversación sobre la situación económica con el economista Ramiro Atristáin.

El voto latino se moviliza ante las preocupaciones migratorias

Quincin informó que las políticas de control migratorio del presidente Donald Trump, el costo de vida y la representación política fueron algunos de los principales temas que motivaron a los votantes latinos durante las elecciones intermedias.

En el vecindario de La Villita, en Chicago, Baltazar Enríquez, presidente del Consejo Comunitario de La Villita, señaló que su organización registró a 138 estudiantes para votar. Según Enríquez, las operaciones migratorias federales, incluida la Operación Midway Blitz, motivaron a muchos jóvenes a involucrarse más en la política, tanto por ellos mismos como por sus familias.

La preocupación por la posible presencia de agentes de inmigración cerca de los centros de votación también llevó a la organización a enviar voluntarios para supervisar varios lugares de votación. Los voluntarios acudieron por la mañana y regresaron por la tarde. Durante esos periodos, no se reportó la presencia de agentes federales en los centros supervisados.

Sin embargo, la participación electoral latina continúa siendo un desafío. Linda Tortolero, del Latino Policy Forum, citó un análisis de la organización que indica que, en 2024, solamente el 54.5% de los latinos elegibles para votar en Illinois estaban registrados, mientras que aproximadamente el 41% participó en las elecciones.

Tortolero describió estas cifras como una oportunidad perdida y destacó que el voto permite a las comunidades exigirles cuentas a los funcionarios electos y reclamar respuestas a sus necesidades.

Quincin también conversó con votantes que consideran la participación electoral tanto una responsabilidad cívica como una manera de honrar a las generaciones anteriores.

Una de ellas, Edna Navarro-Vidaurre, residente de Portage Park, dijo que votar es una tradición que ha pasado de generación en generación en su familia. Sus padres emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor y ella considera que emitir su voto es una manera de reconocer sus sacrificios.

Además de la inmigración, los residentes identificaron la seguridad pública, la educación, el acceso a servicios de salud y los gastos del hogar como temas importantes en estas elecciones.

Votantes de Chicago respaldan medidas sobre inmigración y educación

Los votantes de Chicago también se pronunciaron sobre varias preguntas consultivas incluidas en las boletas, relacionadas con los efectos económicos y sociales de las operaciones de control migratorio.

Una de las propuestas preguntaba si la ciudad debía recurrir a todos los medios legales disponibles para exigirle al gobierno federal una compensación económica por las pérdidas y los gastos públicos asociados con las operaciones migratorias, incluida la Operación Midway Blitz.

La propuesta recibió el respaldo de más del 85% de los votantes, según los resultados electorales comentados durante el programa.

Sin embargo, la medida tiene carácter consultivo. Su aprobación no obliga al gobierno federal a proporcionar una compensación ni establece un mecanismo para recuperar las pérdidas económicas.

Los votantes también respaldaron propuestas relacionadas con el posible restablecimiento de la tecnología de detección de disparos, la creación de un espacio permanente para festivales y eventos al aire libre, y un mayor financiamiento para las escuelas públicas.

En el programa se destacó también el impacto decisivo del voto latino en varias elecciones clave en Estados Unidos, como la del Senado en Texas, que ganó el demócrata James Talarico, y las históricas victorias de Gina Hinojosa, la primera gobernadora latina en Texas, y de Xavier Becerra, el primer gobernador latino de California en la era moderna. Ambos son de origen méxicoamericano y el voto latino es sus estados fue clave para llevarlos al poder en sus estados, los más poblados y ricos de Estados Unidos.

Muerte de futbolista en España genera debate sobre responsabilidades y ataques en redes sociales

El episodio también abordó la muerte del futbolista español Jesús de Miguel tras un choque con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante un partido contra el Tenerife, en un juego de la Segunda División española.

El periodista deportivo Ricardo López Juárez describió el incidente como un accidente trágico ocurrido durante los últimos minutos de un partido que estaba empatado. Owono, quien se encontraba adelantado para evitar un posible contragolpe, chocó con De Miguel y lo golpeó en el pecho con la rodilla.

De Miguel sufrió una emergencia cardíaca y posteriormente falleció, pese a los esfuerzos por reanimarlo.

El incidente provocó numerosas reacciones en las redes sociales, donde el portero recibió acusaciones y ataques personales, incluidos comentarios racistas, según se comentó durante el programa.

López Juárez sostuvo que la jugada debe entenderse dentro del contexto competitivo del fútbol y no considerarse automáticamente un acto de violencia intencional. Explicó que, en ocasiones, los porteros y defensores asumen riesgos para evitar que el equipo contrario anote un gol.

También destacó las consecuencias psicológicas que enfrenta Owono, quien habría expresado remordimiento y considerado retirarse del fútbol.

“Se muere un jugador pero de alguna forma también muere el hombre que se involucró en esta tragedia”, señaló López Juárez, al destacar que el portero tendrá que vivir con las consecuencias de lo sucedido.

La conversación también planteó preocupaciones sobre la rapidez con la que las reacciones en redes sociales pueden convertirse en condenas públicas antes de que se conozcan todas las circunstancias de un incidente.

Economista recomienda controlar los gastos y reducir las deudas

En el segmento final del programa, el economista Ramiro Atristáin habló sobre la inflación y los desafíos financieros que enfrentan los hogares estadounidenses.

Atristáin explicó que el reciente aumento de la inflación se debe, en parte, al encarecimiento de la energía, cuyos costos repercuten en el transporte, la vivienda y los precios de los productos y servicios cotidianos.

También señaló que una desaceleración de la inflación no significa necesariamente que los precios vayan a bajar de inmediato. Por lo general, los precios continúan aumentando, aunque a un ritmo más lento.

Las tasas de interés más elevadas también encarecen los préstamos, lo que afecta a las familias que buscan obtener una hipoteca, manejar sus deudas o ahorrar para la jubilación.

Ante estas presiones económicas, Atristáin recomendó priorizar tres aspectos: controlar los gastos, reducir las deudas y fortalecer los ahorros.

El economista aconsejó a los consumidores distinguir entre lo que necesitan comprar y lo que simplemente desean, planificar sus gastos y revisar los pagos recurrentes, como seguros, planes telefónicos, servicios de internet y suscripciones.

También recomendó crear gradualmente un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos.

Atristáin destacó que alcanzar la estabilidad financiera requiere planificación constante y que las familias deben dar prioridad al pago de las deudas con intereses elevados, mientras reservan dinero para afrontar gastos inesperados.

“El mejor momento para ahorrar fue ayer. Ahora, el mejor momento es empezar hoy”, concluyó Atristáin.

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‘Voces abiertas con Jesús Del Toro’ es producido por La Raza con el apoyo del Lenfest Institute for Journalism y está disponible en el canal de YouTube de La Raza y en laraza.com.