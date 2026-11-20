La policía arresto este jueves 19 de noviembre a un hombre de 45 años al cual se le acusó de ser el chofer que disparó y mató a una mujer latina el pasado 22 de octubre en la vecindad de Brighton Park.

William Pipkin es el nombre del acusado quien fue arrestado en la Cuadra 6300 del sur de la calle Mozart este jueves.

Pipkin vive en la calle Richmond en la vecindad de Chicago Lawn, se informó.

Al acusado se le ordenó presentarse ante un juez este viernes 20 de noviembre en una corte del Condado de Cook en la calle 26 y Avenida California.

Rosa Hernández Rivera es la mujer de 32 años que fue baleada el pasado 22 de octubre mientras iba como pasajero en un auto al lado de su esposo y dos de sus pequeños hijos.

Los niños no fueron heridos en el incidente ni tampoco el chofer, que era el esposo de Hernández Rivera.

El incidente ocurrió como a eso de las 9:30 am en la calle 47 cerca de la Avenida Western.

La policía y también el concejal Ray López, del Distrito 15, dijeron a los medios a raíz del incidente que aparentemente fue un caso de ‘rabia al volante’.

Aparte de los dos pequeños hijos que viajaban con Hernández Rivera y su esposo, ella deja huérfanos a otros tres hijos.

En un sitio web donde se publicó la foto del acusado, varias personas comentaron sobre el arresto de Pipkin.

“Me da gusto que están arrestando a estos ca…es”, escribió alguien que firmó como “guaracha hs”.

“Gracias Dios porque ella recibirá justicia”, escribió “Simón Chris Torres”.

“Me da mucho gusto que atraparon a este pedazo de mierda. Justicia para Rosita”, escribió “Jenny Doll.”

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