Con orgullo y poder, miles participan en el Desfile de La Villita para celebrar en Chicago la Independencia de México

La calle 26 en La Villita se tiñó de verde, blanco y rojo el domingo 14 de septiembre, cuando miles de personas se reunieron para presenciar el 54º Desfile Anual del Día de la Independencia de México. Esta fiesta se dio en el contexto del aumento de la actividad de agentes de inmigración en la ciudad ordenada por la Administración Trump en la ciudad.

Los participantes ondearon banderas mexicanas, bailaron con trajes folclóricos y llenaron el aire con música ranchera desde las carrozas. Entre ellos, asistentes portaban pancartas que exigían “Hands Off Chicago”, mensaje contra las amenazas de militarización de Chicago emitidas por el gobierno federal.

El desfile fue muy concurrido y aunque la multitud fue un poco más pequeña que en años anteriores, varios asistentes dijeron sentirse orgullosos de que la celebración se llevara a cabo.

“Yo lo que siento es cómo está ahorita el tiempo, la situación, siento a mis niñas”, dijo Marina Campos, residente de La Villita originaria de Guanajuato, México. Campos tiene 11 nietas y comentó que pensó en ellas durante la celebración de la herencia mexicana. “Me siento feliz porque nunca me fui de aquí, desde que llegué. Aquí tuve lo que allí no tuve”.

La comunidad mexicana y latina de Chicago celebró en 2025 la Independencia de México con el tradicional desfile en la Calle 26, este año titulado “Orgullo y poder”. (Ashley Quincin / La Raza) Crédito: Impremedia

El desfile comenzó al mediodía en el Arco de La Villita, en la calle 26 y la avenida Albany, y avanzó hacia el oeste hasta la avenida Kostner para concluir alrededor de las 2 pm. La celebración incluyó carrozas de grupos comunitarios y organizaciones locales de defensa, mientras familias saludaban desde las aceras y niños soplaban trompetas de plástico.

Entre los líderes comunitarios presentes figuraron Berto Aguayo, copresidente de políticas del Consejo de Liderazgo Latino, y el congresista Jesús ‘Chuy’ García, quien fungió como gran mariscal del desfile.

Durante décadas, el desfile ha sido un evento central de las celebraciones del Día de la Independencia de México en Chicago, especialmente en La Villita, hogar de una de las comunidades mexicanas más grandes del país.

El congresista Jesús ‘Chuy’ García fue el Gran Mariscal del Desfile de la Independencia de México en la Calle 26 de Chicago en 2025. (AP) Crédito: AP

Pero este año, la celebración se realizó en un contexto especial porque la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lleva a cabo la Operación Midway Blitz, una campaña que ha intensificado drásticamente la aplicación de leyes migratorias en Chicago. Apenas unos días antes del desfile, el festival de dos días de El Grito en el centro fue pospuesto ante el riesgo de redadas de ICE.

A lo largo de la ruta del desfile, algunos asistentes repartieron tarjetas de “Conozca sus derechos”, mientras otros colocaban carteles instando a los vecinos a reportar actividad sospechosa de ICE. La Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés) llevó un camión cubierto con letras grandes: “Conozca sus derechos”. Representantes de esta organización distribuyeron información sobre líneas de ayuda legal y recursos de apoyo familiar para residentes indocumentados.

“ICE está tratando de sembrar miedo en nuestra comunidad y estamos aquí para resistir y decir: ‘Hoy no, nunca’…”, dijo Verónica Castro, subdirectora de ICIRR.

Miembros del Sindicato de Maestros de Chicago también marcharon junto a familias del vecindario. Carlos Morales, recién graduado de la Universidad de Illinois en Chicago y originario de Waukegan, dijo que se unió al desfile para mostrar solidaridad con amigos del sindicato y con su comunidad.

“Especialmente en estos tiempos, es importante apoyar quién eres. Soy mexicano, de primera generación, así que es bonito estar involucrado y, aunque todo esto esté pasando a nuestro alrededor, la comunidad sigue aquí para apoyarse mutuamente”, dijo Morales.

La comunidad mexicana y latina de Chicago celebró en 2025 la Independencia de México con el tradicional desfile en la Calle 26, este año titulado “Orgullo y poder”. (Ashley Quincin / La Raza) Crédito: Impremedia

La celebración se extendió más allá del desfile mismo. Vendedores se alinearon a lo largo de la calle 26, cortando mangos y sandías en vasos, sirviendo aguas frescas frías en vasos de plástico. El aire estaba cargado con el sonido de trompetas y tambores de las bandas de música que rebotaban entre los negocios.

Para asistentes como Diana Ortega, miembro de la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas, el desfile fue un momento para abrazar su identidad tanto como una celebración como una declaración.

“Soy méxicoamericana de primera generación y la sangre mexicana corre por mi cuerpo”, dijo Ortega. “Aunque nací aquí, nunca lo voy a negar, y siempre voy a decir, ‘¿Qué eres?’ ‘Soy mexicana’…”, concluyó Ortega.

Durante el desfile no se registraron incidentes relacionados con ICE.

