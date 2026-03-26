El mexicano Carlos Miguel Prieto dirige un diálogo vibrante entre Copland y Chávez

El director de orquesta mexicano Carlos Miguel Prieto, titular de la Orquesta Sinfónica de Minería de México y de la Orquesta Sinfónica de Carolina del Norte, ha construido una trayectoria marcada por el diálogo entre repertorios, culturas y tradiciones musicales. Su trabajo se ha distinguido por una sólida interpretación de las grandes obras del repertorio europeo en paralelo a una constante exploración del repertorio latinoamericano y, en especial, por una convicción profunda sobre el papel de la música como puente entre sociedades.

Esa visión se reflejará en el concierto que Prieto dirigirá el 30 de marzo de 2026, a las 7:30 pm, con la Orquesta Cívica de Chicago (Civic Orchestra of Chicago) en Symphony Hall, sede de la Orquesta Sinfónica de Chicago, en un programa que incluye obras de Carlos Chávez, Michael Abels y Aaron Copland.

Este programa se tocará también el domingo 29 de marzo en el Wentz Concert Hall en Naperville, Illinois.

Al conversar sobre el sentido de este programa, Prieto explica que la idea central del concierto gira precisamente en torno a la relación cultural entre México y Estados Unidos, una relación que encuentra una expresión particularmente clara en las figuras de Carlos Chávez y Aaron Copland. “Para mí siempre ha sido una cosa muy emotiva la relación entre los países y, de hecho, el concierto con la Civic Orchestra está justamente centrado en eso”, dijo Prieto.

Chávez y Copland no solo fueron dos de los compositores más influyentes de sus respectivos países en el Siglo XX, explica Prieto, sino también colaboradores cercanos y amigos que contribuyeron activamente al desarrollo de la música en ambos contextos culturales. “Carlos Chávez y Copland fueron, además de grandes amigos, colaboradores importantes e hicieron muchísimo para la música de cada país”, dijo Prieto.

Esa relación tuvo consecuencias directas en la creación de algunas obras fundamentales. Prieto señala que que la Tercera Sinfonía de Copland, una de las composiciones más importantes del compositor estadounidense y que él dirigirá el 30 de marzo con la Civic Orchestra, comenzó a escribirse en México. “La Tercera Sinfonía de Copland empezó a ser compuesta en Tepoztlán…, en la casa de Carlos Chávez”, dijo Prieto.

El intercambio fue recíproco. La Sinfonía India de Chávez, una de las obras más emblemáticas del compositor mexicano y que también dirigirá Prieto con la Civic Orchestra, tuvo su estreno en Nueva York gracias a la iniciativa del propio Copland. “La Sinfonía India fue estrenada en Nueva York y fue estrenada a instancias de Copland”, dijo Prieto.

La colaboración cultural es duradera

Para el director mexicano, este tipo de colaboración artística revela algo fundamental sobre la relación entre ambos países. A su juicio, la cultura representa uno de los vínculos más duraderos entre las sociedades. “A veces se le da mucha importancia a cosas que tienen que ver con la economía o la política, pero la cultura en realidad es lo que más perdura”, dijo Prieto.

En ese sentido, Prieto subraya que la música de compositores como Copland, Chávez, José Pablo Moncayo o Silvestre Revueltas continúa resonando en el presente, independientemente del contexto político en el que fue creada. “La música de Copland o la música de Chávez es una música que nos sigue sonando hoy importante”, dijo Prieto.

El director también señala que la relación cultural entre México y Estados Unidos se manifiesta de manera particularmente visible en ciudades como Chicago, donde existe una presencia muy significativa de población mexicana. Esa realidad, explica, hace especialmente pertinente presentar este repertorio en esta ciudad. “Vamos a tocar a una ciudad que también se dice mexicana”, dijo Prieto.

Este programa también ofrece una oportunidad especial para los músicos de la Civic Orchestra of Chicago, una agrupación formada por jóvenes instrumentistas de alto nivel que están en una etapa temprana de su carrera profesional. El concierto, señala Prieto, permite que estos músicos experimenten de primera mano la profunda interrelación artística entre Chávez y Copland.

Prieto indica que la relación entre el nacionalismo musical en México y en Estados Unidos tuvo desarrollos históricos paralelos, aunque con diferencias temporales. “La corriente nacionalista en la música americana sigue la que ya existía en México una década antes”, dijo Prieto.

Según explica, mientras la música de Copland alcanza su periodo más representativo a partir de finales de la década de 1930 y en la de 1940, el nacionalismo musical mexicano ya había encontrado una expresión poderosa desde, al menos, principios de la década de 1930 a través de compositores como Chávez y Revueltas. “La música de Copland básicamente se centra en los cuarenta en adelante, mientras que la de Chávez y Revueltas está en los treinta”, dijo Prieto. En ese contexto, la Tercera Sinfonía de Copland se estrenó en 1946, mientras que la Sinfonía India de Chávez lo fue en 1936.

El director también menciona el impacto que tuvo el primer viaje de Copland a México a principios de la década de 1930. Durante esa visita, el compositor estadounidense se encontró con una riqueza cultural que dejó una profunda impresión en su pensamiento artístico. “Copland se queda impresionado con la riqueza que encuentra en la Ciudad de México, artística, en sus museos, en sus edificios y también en sus edificios precolombinos”, dijo Prieto.

Encuentro entre músicas y generaciones

Además del contexto histórico del programa, el director reflexiona sobre lo que espera transmitir a los jóvenes músicos de la Civic Orchestra. Prieto recuerda que ya trabajó con esta agrupación recientemente, cuando tocó con ellos la Séptima Sinfonía de Dimitri Shostakovich.

En esta ocasión, explica, el programa de este 30 de marzo surgió en parte de su propia propuesta artística. Al plantearle qué obra le gustaría dirigir, Prieto pensó en la importancia simbólica de la Tercera Sinfonía de Copland dentro de la historia musical estadounidense. “Para mí la sinfonía número tres de Copland es la gran sinfonía americana”, dijo Prieto.

El concierto abre con la Sinfonía India de Chávez, una pieza más breve pero igualmente significativa dentro del repertorio del compositor mexicano. Además, el director señala que esta obra contará con un elemento especial: “la Sinfonía India se va a hacer con instrumentos de mi colección, que son instrumentos muy interesantes, precolombinos”, dijo Prieto.

Estos instrumentos precolombinos “le dan un color especial y un sonido especial a esa pieza”, dijo Prieto.

Entre ambas obras se interpretará Delights & Dances, del compositor estadounidense Michael Abels, una pieza contemporánea con acentos de jazz, bluegrass y ritmos latinos, que funciona como un puente entre las visiones musicales de Chávez y Copland.

El concierto de Carlos Miguel Prieto al frente de la Civic Orchestra of Chicago es un encuentro entre generaciones, expresiones y países en el que la música interpretada es un ejemplo de la profundidad de los vínculos culturales que han unido durante décadas a México y Estados Unidos.

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