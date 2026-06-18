Barack Obama apela a un Estados Unidos “sin reyes” en la inauguración de su Centro Presidencial en Chicago

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, apeló este jueves en la inauguración de su Centro Presidencial en Chicago a un Estados Unidos “sin reyes” (No kings), en referencia al movimiento de independencia del país del que se cumplen ahora 250 años, que es también el nombre del movimiento de protesta contra el presidente Donald Trump.

“En este continente cobró vida una historia diferente: la declaración de que todos hemos sido creados iguales (…) y de que en los recién independizados Estados Unidos no habría reyes ni señores, ni siervos ni súbditos, sino únicamente ciudadanos”, aseguró, levantando al público de sus asientos para aplaudir.

“Dado que estamos a pocas semanas del 250 aniversario de Estados Unidos, vale la pena recordar cuán radical era realmente la idea del autogobierno en 1776”, señaló Obama.

Al rememorar la lucha de los fundadores revolucionarios y los valores de la democracia, el expresidente destacó que, “como nunca antes se había hecho, el éxito de este experimento no estaba garantizado”.

Expresó, además, su esperanza de que los “valores compartidos que hacen posible la democracia” impregnen el centro presidencial.

Una vista del Centro Obama, en el sur de Chicago, que se inaugura el 18 de junio de 2026 y abre sus puertas al público el 19 de junio. Crédito: EFE

Uno de esos valores, señaló Obama, es “la convicción en la transferencia pacífica del poder tras la expresión de la voluntad popular en elecciones libres y justas, reconociendo que, en una sociedad amplia y compleja como la nuestra, ningún grupo o facción logra imponerse el 100 % de las veces”, en una velada referencia a las continuas dudas sembradas por Trump.

Obama mostró su deseo de que “este centro sirva para reafirmar cuán especial y valiosa es realmente” la democracia estadounidense: “Y para recordar lo que podemos lograr cuando asumimos nuestras responsabilidades compartidas como ciudadanos”dijo.

El expresidente, que apareció en el escenario de la mano de su esposa Michelle Obama y acompañados de sus dos hijas, Malia y Sasha, protagonizó durante el acto momentos emotivos, llegando incluso a las lágrimas.

Confesó que en Chicago encontró su propósito al fortalecer su fe y encontrar su comunidad. “Encontré amistades para toda la vida y a una chica del South Side que ha sido mi mayor bendición”, añadió.

Relató cómo la recepción de su boda se celebró a poca distancia a pie, sus hijas nacieron cerca de allí y lanzó su primera campaña para el Senado estatal de Illinois en la ciudad, destacando el vínculo que le une con Chicago.

Por ese motivo, afirmó que el Centro Presidencial que se inauguró no es solo un centro sino un “espacio de agradecimiento”.

Además comenzó su discurso agradeciendo a los expresidentes presentes en el acto, George W. Bush, Bill Clinton y Joe Biden, especialmente a este último a quien agradeció su “firme colaboración durante ocho años”.

“Joe, empezamos como compañeros de fórmula y terminamos como familia, y no estaríamos aquí sin ustedes. Y estamos agradecidos”.

El ex primer ministro italiano Matteo Renzi, el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau, la ex canciller Angela Merkel, la exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, fueron otras de los políticos que acompañaron a los Obama en esta jornada inaugural.

También asistieron algunos rostros destacados del Partido Demócrata como el gobernador de California, Gavin Newsom o la ex portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Otras personalidades del mundo de la cultura también quisieron arropar a los Obama, como el actor Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson; Marc Hamill, el protagonista de “La guerra de las galaxias”, simpatizante demócrata y que ha apoyado en numerosas ocasiones al expresidente; el director de cine, George Lucas, Steven Spielberg y la periodista Oprah Winfrey.

Un estudio de la Universidad de Chicago calcula que el centro puede generar 220 millones de dólares en actividad económica al año para la ciudad.

En 2021 se colocó la primera piedra, aunque el proyecto empezó a concebirse hace una década y supone consolidar la unión de Obama con la ciudad que impulsó su carrera política.