Candidatos independientes al Distrito 4 congresional podrían quedar fuera de la boleta

La campaña de Byron Sigcho López, candidato a congresista por el Distrito 4 de Illinois, enfrenta un fuerte reto a sus peticiones por parte de la también candidata a ese puesto Patty García. Se trata de la contienda por el escaño que deja vacante el congresista Jesús ‘Chuy’ García.

El pasado lunes se realizó una audiencia virtual sobre las peticiones del candidato independiente Sigcho López, quien actualmente es concejal del Distrito 25 de Chicago.

En el caso de Sigcho López, las firmas en sus peticiones, que son expresiones de ciudadanos en apoyo al registro de una persona como candidato a un puesto, están siendo impugnadas por Patty García (exjefa de personal del congresista Chuy García).

A los candidatos independientes se les requiere presentar una cantidad mayor de firmas para ser registrados como candidatos que las personas que son postuladas por partidos políticos. En este caso se requieren más de 10,000. Sigcho y también la otra candidata independiente Mayra Macías, presentaron cada uno cerca de 17,000 firmas pero las impugnaciones a muchas de ellas pueden hacer que no logren reunir el número requerido para ser incluidos en la boleta de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Rebecca Evans, de la oficina del candidato Sigcho López, dijo a la prensa que “a pesar de llamadas a que descarten sus impugnaciones, ambos (Chuy y Patty) están gastando mucho dinero para forzar a opciones independiente fuera de la boleta en uno de los distritos congresionales más latinos del país”.

En esta impugnación ante la Junta de Elecciones del Estado de Illinois ya un funcionario de la junta se apartó del caso. Su nombre es Chris Agrella.

Según Evans, de la oficina de Sigcho-López, estas impugnaciones están tratando de bloquear opciones independientes para las elecciones de noviembre.

La audiencia virtual vino después de otra audiencia en persona en Springfield en donde los voluntarios de la campaña de Sigcho-López reclamaron que fueron “discriminados”.

Se espera una decisión final en este caso para el 14 de julio del 2026.

Sigcho López explorará todas sus opciones legales si estas impugnaciones logran bloquearlo de la boleta electoral.

“No estoy esperanzado en que este proceso le dará a los votantes una opción”, dijo Sigcho López.

“La maquinaria política construyó este sistema roto y la maquinaria política está protegiendo a este sistema roto”, dijo Sigcho López. “Así que no me sorprendería si la Maquinaria Demócrata sale arriba en este caso y la gente permanece empujada hacia abajo”.

La Raza llamo al teléfono de la candidata Patty García pero no hubo contestación luego de tres intentos.

A cambio solo recibimos un mensaje de voz que dijo en inglés “Lo siento el buzón está lleno y no hay suficiente espacio para dejar un mensaje. Adiós”.

El congresista García ha sido criticado cuando anunció, al filo del límite de registro de candidatos a la primaria demócrata, que no se presentaría a la reelección por motivos de salud. Patty García (sin parentesco) presentó su registro como candidata a esa posición a poco de la fecha límite para las primarias. Nadie más se registró, al parecer suponiendo que García sí buscaría la reelección. Por ello, se ha criticado que el congresista García busca “heredarle” el escaño a su directora de personal.

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