Presentarán obra teatral sobre la histórica luchadora laboral Lucy González Parsons

El grupo MexActivistas presentará la obra titulada ‘Lucy González de Parsons: de Haymarket a La Villita’ del 21 de agosto al 13 de septiembre del 2026 en la Galería y Teatro Citlalin, en 2005 S. Blue Island Ve., en la comunidad de Pilsen en Chicago.

La obra de teatro, escrita por el activista Oscar Téllez, será puesta a escena con un elenco de tres actrices y tres actores profesionales bajo la dirección de Roma Díaz.

El elenco consiste en Mafer Roussell, Armando Villegas, Claudia Sánchez, Rafael Manzo, Luiza Franco y Juanjo López.

La obra se presentará los viernes y sábados a las 8 pm y los domingos a las 5 pm.

Se sugiere una donación de $25 por persona. Para más información sobre las presentaciones pueden llamar a Citlalin al teléfono 312-480-1096.

Lucy González de Parsons es una figura histórica relacionada a los eventos de Haymarket Square, que fueron claves en la lucha por los derechos laborales, sucedidos en Chicago en 1886.

La Raza pudo hablar sobre esta obra y la figura radical de Lucy González de Parsons con el autor Oscar Téllez.

En la obra, nos informó Téllez, Lucy González y el juez Joseph E. Gary regresan del pasado y sostienen un debate en La Villita sobre el nombre de una escuela.

El juez Gary es quien sentenció a la horca a cinco de los ocho luchadores por los derechos laborales, conocidos como Mártires de Chicago, entre ellos Albert Parsons, esposo de González. Cuatro fueron horcados y otro se suicidó en su celda. Los otros tres mártires recibieron condenas de prisión.

“Hay un debate y conflicto entre Lucy González y el juez Joseph E. Gary”, dijo Téllez.

Luego, nos dijo el autor, en la obra se da otro conflicto entre los padres de familia de “una escuela en La Villita”.

“Ella es una figura muy interesante”, señaló el autor sobre Lucy González, quien cuando vivía sostenía que ella era de origen mexicano y nativoamericano.

Ella nació en el oeste de Texas en 1851 y falleció en Chicago en un incendio el 7 de marzo de 1942 en el norte de la ciudad a los 91 años.

Un amigo de González de Parsons trató de rescatarla del incendio, pero ella falleció. Su amigo, George Merkstall, falleció al dia siguiente.

Lucy conoció a Albert Parsons en Waco, Texas, y se mudaron a Chicago en 1873.

Él era un periodista y ambos militaban en las organizaciones laborales de su época.

Después de la muerte de Parsons, quien fue acusado injustamente, Lucy continuó en la lucha como organizadora, autora y oradora recorriendo el país hablando sobre los derechos de los trabajadores e incluso visitó Inglaterra.

Lucy González fue miembro fundador con otros de la organización Trabajadores Industriales del Mundo, también conocidos como los “Wobblies”.

Se dice que ella y su esposo tuvieron dos hijos. Ella fue enterrada en el entonces cementerio alemán Waldheim, ahora conocido como Forest Home Cemetery en Forest Park, Illinois.

Su tumba está cerca del monumento a los Mártires de Chicago y del lugar donde también están los restos de su esposo Albert Parsons.

Oscar Téllez, autor de la obra ‘Lucy González de Parsons: de Haymarket a La Villita’. (Cortesía Oscar Téllez) Crédito: Cortesía

Téllez, el autor de esta obra teatral, dijo que en un tiempo se trató de negar las contribuciones de González a la lucha por los derechos laborales en este país pero que actualmente ya se le reconoce como una figura histórica de alto rango.

Téllez mencionó que la obra a presentarse esta en español y dura alrededor de una hora.

El autor Téllez dijo a La Raza que él mismo trabajó por 10 meses escribiendo y luego modificando la obra con sus colegas de MexActivistas, grupo que se reúne cada viernes a las 10 am en el restaurante Cinco Estrellas en Gage Park.

Téllez agregó que el grupo MexActivistas quiere en el futuro levantar un monumento a Lucy González, figura histórica que nunca negó su sangre mexicana.

La directora de la obra, Roma Díaz, estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En Chicago, Díaz ha dirigido varias obras de teatro desde su llegado a Chicago procedente de México en 1999. En total son unas 20 obras las que Díaz ha dirigido o codirigido. Díaz también fundó la compañía de teatro El Tecolote aquí en la Ciudad de los Vientos.

En torno al personaje histórico de Lucy González de Parsons, Díaz dijo que no conocía a fondo su historia pero que sí sabía de los Mártires de Chicago y su lucha por la jornada laboral de ocho horas de trabajo.

Díaz agregó que, al ver esta obra, el público volverá a interesarse en este personaje que luchó y vivió en Chicago.

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