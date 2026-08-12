Pequeños negocios del suroeste de Chicago podrán recibir hasta $4,000 para mejorar sus sistemas de seguridad

Pequeños negocios ubicados en varios corredores comerciales del suroeste de Chicago podrán solicitar hasta $4,000 en reembolsos para mejoras de seguridad a través de un nuevo fondo impulsado por la concejala del Distrito 12, Julia Ramírez, The Southwest Collective y Latinos Progresando.

El Our Chicago Corridor Resilience Fund ayudará a negocios elegibles a cubrir gastos de mejoras como cámaras de seguridad, sistemas de alarma, iluminación, sistemas de control de acceso y cercas.

El programa forma parte de la iniciativa Our Chicago, de Latinos Progresando, que busca apoyar a familias inmigrantes y pequeños negocios de los vecindarios en un momento marcado por el aumento de los operativos de control migratorio y la retórica antiinmigrante en Chicago.

Negocios ubicados en los principales corredores comerciales de Brighton Park, Belmont Cragin, Chicago Lawn, La Villita, Marshall Square y West Lawn pueden solicitar los fondos.

“Nuestras comunidades inmigrantes y pequeños negocios son parte de los cimientos de nuestros vecindarios y, en un momento en que muchos enfrentan mayor incertidumbre y temor, debemos asegurarnos de que sepan que no están solos”, dijo Ramírez en un comunicado. “Me enorgullece asociarme con The Southwest Collective y Latinos Progresando para llevar recursos directamente a nuestras comunidades y ayudar a los propietarios de negocios a realizar inversiones que protejan a sus empleados, clientes y medios de vida”.

El fondo reembolsará a los negocios por mejoras de seguridad elegibles que hayan sido compradas e instaladas como parte del programa. Los negocios que hayan comprado o instalado mejoras que cumplan con los requisitos entre el 1 de enero y el 1 de agosto de 2026 también podrán solicitar un reembolso retroactivo.

Las solicitudes, se informó en un comunicado, serán aceptadas hasta el 31 de agosto y se revisarán conforme sean recibidas, hasta que se agoten los fondos disponibles. Los organizadores señalaron que los recursos son limitados y recomendaron a los negocios solicitar el apoyo lo antes posible.

La iniciativa surge mientras el aumento de las medidas de control migratorio ha generado mayor presión sobre las comunidades inmigrantes y los negocios que las atienden. Los inmigrantes mexicanos y los méxicoamericanos tienen una presencia importante en muchos de los corredores comerciales de Chicago, donde los pequeños negocios funcionan como pilares económicos y comunitarios.

“Los pequeños negocios son esenciales para tener vecindarios fuertes, especialmente en comunidades como Brighton Park que han sentido el impacto del aumento de las medidas de control migratorio”, dijo Luis Gutiérrez, fundador y director ejecutivo de Latinos Progresando en un comunicado. “Nos enorgullece asociarnos con organizaciones de toda la ciudad para conectar a los negocios locales con recursos que los ayuden a mantenerse fuertes y resilientes”.

Jaime Groth Searle, fundador y director ejecutivo de The Southwest Collective, dijo que la alianza busca llevar recursos directamente a los propietarios de pequeños negocios del suroeste de Chicago.

“Los vecindarios fuertes dependen de los negocios locales fuertes, y alianzas como esta nos permiten llevar recursos directamente a las personas que los necesitan”, dijo Searle.

Los propietarios de negocios interesados en solicitar el apoyo pueden escribir a cermak@latinospro.org o acceder a la solicitud del Our Chicago Corridor Resilience Fund a través de las organizaciones participantes.

Las solicitudes deben presentarse a más tardar el 31 de agosto de 2026 o antes de que se distribuyan todos los fondos disponibles.

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