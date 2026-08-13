Voto anticipado: el 24 de octubre será una jornada clave rumbo a las elecciones de 2026

El voto anticipado tendrá una fecha clave este año: el sábado 24 de octubre de 2026, cuando Vote Early Day realizará su jornada nacional para impulsar la participación ciudadana antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

La iniciativa, apartidista, reunirá a organizaciones comunitarias, bibliotecas, instituciones educativas, empresas y líderes locales para ayudar a los votantes a conocer sus opciones y preparar con tiempo su plan para acudir a las urnas. La idea es que más personas puedan participar sin tener que esperar hasta el día oficial de las elecciones.

“Votar es una de las formas más sencillas y, a la vez, más poderosas que tienen las personas para moldear el futuro de sus comunidades”, afirmó Yadira Sánchez, directora ejecutiva de National Vote Early Day y Poder Latinx.

La organización también abrió su Programa de Subvenciones de Base 2026, dirigido a grupos comunitarios que desarrollen actividades de educación electoral, eventos locales y acciones para promover el voto anticipado. Las solicitudes estarán abiertas hasta el 31 de agosto, con recursos limitados para los grupos seleccionados.

Además del financiamiento, las organizaciones participantes recibirán herramientas de planificación, materiales de comunicación y apoyo técnico para acercar información electoral a sus comunidades. Vote Early Day busca que estos esfuerzos lleguen a lugares donde las personas viven, trabajan, estudian y se reúnen.

El voto anticipado puede ser especialmente útil para familias trabajadoras, estudiantes, cuidadores, adultos mayores, personas con discapacidades y quienes tienen horarios complicados. También ofrece la posibilidad de evitar largas filas y resolver con anticipación cualquier imprevisto que pudiera impedir acudir a las urnas.

Cada año, la jornada reúne a organizaciones de distintas partes del país en actividades educativas, celebraciones comunitarias y campañas de información. Para 2026, el objetivo será nuevamente ayudar a millones de estadounidenses a conocer sus opciones y llegar preparados a las elecciones de noviembre.

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