‘Estoy luchando por un distrito sostenible que esté plenamente subsidiado’ por el estado: Domínguez

Hilario Domínguez, de 33 años, es uno de cinco candidatos a presidente de la Junta de Educación de Chicago, puesto que, señala Domínguez, no viene con ningún sueldo o salario.

Los otros cuatro candidatos a presidente de la Junta de Educación son: Víctor P. Henderson, Sendhil Revuluri, Jessica Biggs, actual miembro de la Junta, y Jennifer Custer, actual miembro también.

En total hay 51 candidatos para los 10 distritos de la Junta de Educación y los cuales son divididos en 20 subdistritos.

Las elecciones se realizarán el próximo 3 de noviembre de 2026.

Perfil de Hilario Domínguez

Hilario Domínguez nació y creció en la ciudad de Chicago y está orgulloso que fue precisamente en la consciente y luchadora comunidad de Pilsen.

Su padre es un inmigrante michoacano que trabajó como chofer de una troca hasta que abrió su propio pequeño negocio.

Su padre, también llamado, Hilario Domínguez, es del rancho de La Soledad, a 45 millas de Morelia, la capital del estado de Michoacán.

Su madre se llama Angelica Marín y es originaria de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Ella trabajó en una fábrica por un tiempo.

Domínguez, el candidato, de niño asistió a las escuelas públicas de Pilsen y después se graduó de la Secundaria Whitney Young. Hilario ahí empezó a protestar contra los cierres y recortes a la educación pública.

Domínguez dijo que tuvo la oportunidad de ser el primero en su familia en obtener una educación universitaria.

Asistió y se graduó de la Universidad John Hopkins en Baltimore, en Maryland, y obtuvo títulos en salud pública, sociología y educación.

Después de graduarse él trabajó como maestro de educación especial en las Escuelas Públicas de Chicago.

Desde 2022, Domínguez ha trabajado con el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU, en inglés) como director político.

En esa capacidad, él ayudo a los padres de los estudiantes de las escuelas Acero a organizarse para prevenir que esas escuelas se cerraran.

En 2019, Domínguez también fue uno de los líderes clave en la huelga de maestros de CPS llevada a cabo por la membresía de la CTU.

En estas próximas elecciones del 3 de noviembre, la CTU ha dado su apoyo a Hilario Domínguez sobre los otros cuatro candidatos a la presidencia de la Junta de Educación. La CTU lo llama un “campeón de las escuelas públicas”.

La Raza le preguntó a Domínguez sobre varias cuestiones de las escuelas públicas.

Ya que en las escuelas públicas los estudiantes latinos son ya cerca del 50% del total, Domínguez dijo que es ahora más importante que las escuelas sean plenamente subsidiadas por el estado.

“Es por lo que yo estoy luchando, por un distrito sostenible que esté plenamente subsidiado”, dijo Domínguez.

Y en vez de cerrar escuelas públicas, Domínguez dijo estar de acuerdo en buscar otros usos para los planteles después de clases.

Varias escuelas ya han empezado a instalar una biblioteca, otra un programa para buscar empleo a los residentes de la comunidad y otra escuela busca crear un centro de cuidado de niños para ayudar a las familias trabajadoras.

El candidato Domínguez además dijo que buscará mejorar la nutrición de los estudiantes buscando nuevas compañías que puedan proveer mejor calidad de comida.

Y enfatizó que no dejará de luchar para que Chicago “permanezca como una ciudad santuario”.

A otra pregunta, Domínguez dijo que cCreo 100 por ciento en ser transparente y que todas las dependencias como la Junta de Educación también lo sean”.

Además, agregó que cree firmemente en tratar a todos con justicia. “Todos sabemos que una buena educación es algo que te lleva a buscar y a lograr el Sueño Americano”, finalizó Domínguez

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