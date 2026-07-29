Recuerdan al Dr. Gilberto Cárdenas, pionero de los estudios chicanos

El Dr. Gilberto Cárdenas, reconocido académico y pionero de los estudios chicanos, falleció el pasado 26 de julio de 2026 en su hogar de Austin, Texas, a los 79 años.

El Dr. Cárdenas era un ilustre sociólogo, educador, coleccionista de arte, constructor de instituciones y figura fundamental en el desarrollo de los estudios chicanos en Estados Unidos.

Cárdenas fue un reconocido académico que trabajó en varias universidades del país, entre ellas la Universidad Notre Dame de 1999 hasta 2012 como director fundador del Instituto de Estudios Latinos.

Él también fue profesor de sociología en Notre Dame, institución en la que obtuvo su doctorado y donde fue alumno de Julián Samora, otro pionero de los estudios latinos.

Tiempo después Cárdenas fue como director ejecutivo del Centro Notre Dame para las Artes y Cultura, puesto que desempeñó de 2012 hasta 2017.

Antes de estos puestos, Cárdenas desempeño otros en su carrera académica y profesional.

Cárdenas nació en San Gabriel, California, el 19 de abril de 1947. Sus padres fueron Tomasa Álvarez Cárdenas y Frank Cárdenas.

Él mismo muchas veces simplemente se identificaba como “un chamaco café del barrio con problemas”.

A Cárdenas le tocó crecer en una era cuando las oportunidades para un niño méxicoamericano no eran ampliamente conocidas.

Por ello, Cárdenas dio gracias a su madre Tomasa y a sus maestras por creer en él y lograr abrirse paso en el mundo académico.

Desde joven, Cárdenas entendió que con cada oportunidad recibida, él tenía que ser recíproco con los demás y abrir las puertas de otras oportunidades para las siguientes generaciones.

Durante el auge del movimiento chicano, el entonces joven estudiante Gilberto Cárdenas, que asistía al East Los Ángeles College, se dedicó a fomentar y ser parte del movimiento chicano por los derechos civiles de los jóvenes de origen mexicano.

Entre las organizaciones en las que él milito figuran MASA (Mexican American Student Association) y UMAS (United Mexican American Students). Durante este periodo en su vida el empezó a documentar el movimiento chicano a través de la fotografía.

Fue también miembro de la junta directiva de la organización MALDEF (Mexican American Legal Defense and Educational Fund).

El impacto de la labor de Cárdenas llegó a personas que viven y trabajan en la ciudad de Chicago.

José Ochoa, director ejecutivo del Museo Nacional de Arte Mexicano, dijo a los medios que el Dr. Cárdenas junto con su esposa Dolores Carrillo García coleccionaron obras de arte a través de los años.

Ellos, informó este museo, reunieron cerca de 20,000 piezas de arte chicano y regalaron la mayoría a instituciones públicas, entre ellas este museo localizado en la comunidad de Pilsen en Chicago.

“Gilberto creía en las historias que nos hacen individuales únicos, pero él además entendía que nuestra cultura colectiva es lo que desarrolla el centro de nuestros valores intrínsecos”, dijo Ochoa en un comunicado.

“Él creía que el arte llena tanto lo individual como lo colectivo de una comunidad”, precisó Ochoa.

Los servicios fúnebres para el Dr. Gilberto Cárdenas en Austin, Texas, incluyen la visitación el jueves 30 de julio de 2026 de 6 pm a 9 pm y los servicios fúnebres el sábado 1 de agosto 2026.

Aparte de su esposa Dolores Carillo, al Dr. Cárdenas le sobreviven sus hijos Xoan Cárdenas y Alessandro Cárdenas como también varios nietos e hijastros.

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