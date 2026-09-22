Líderes latinos exigen rendición de cuentas por los abusos de agentes de inmigración contra comunidades de Chicago

Después de meses de solicitar una reunión con la fiscal estatal del Condado de Cook, Eileen O’Neill Burke, líderes comunitarios latinos acordaron reunirse para hablar sobre informes policiales presentados por personas que dicen haber sido víctimas de presuntos abusos por parte de agentes federales de inmigración durante la Operación Midway Blitz.

La reunión estaba programada para este 23 de septiembre, después de que miembros de Illinois Latino Agenda y Latino Leadership Council pidieran públicamente a Burke que investigara las denuncias contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante la operación federal de inmigración del otoño pasado.

Durante una conferencia de prensa hace unos días, Berto Aguayo, copresidente de políticas de Latino Leadership Council, dijo que una coalición de unas 30 organizaciones y líderes latinos llevaba aproximadamente tres meses intentando reunirse con Burke.

Según Aguayo, la oficina de Burke inicialmente rechazó la solicitud, después ofreció una reunión con miembros de su personal y posteriormente dijo que Burke estaba ocupada preparándose para un caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Aguayo dijo que la invitación para reunirse con Burke y miembros de su oficina llegó el jueves por la noche y que incluye a dos representantes de la coalición.

Calificó la reunión como “un paso en la dirección correcta”, pero dijo que los líderes quieren respuestas sobre los informes policiales que ya han presentado personas que denuncian presuntos abusos de agentes federales de inmigración.

“Seguimos el proceso que nos dijeron que siguiéramos”, dijo Aguayo. “Ahora queremos saber qué sigue”.

La reunión se produce después de que la jueza del Condado de Cook, Erica Reddick, rechazara en mayo una petición que buscaba nombrar a un fiscal especial independiente para investigar y procesar presuntos delitos cometidos por agentes federales de inmigración durante la Operación Midway Blitz.

Reddick determinó que la oficina de Burke no podía iniciar una investigación amplia sin una solicitud de las autoridades policiales. La jueza también determinó que un fiscal especial enfrentaría la misma limitación legal.

Después del fallo, abogados involucrados en la petición alentaron a las personas que consideraban haber sido víctimas de agentes federales a presentar informes policiales. Esos informes podrían posteriormente ser remitidos a la Oficina de la Fiscal Estatal del Condado de Cook.

La Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois, creada para investigar la conducta de agentes federales durante la Operación Midway Blitz, publicó su informe final en abril. La comisión dijo que documentó posibles violaciones de leyes penales estatales o federales y de derechos constitucionales, y recomendó que las agencias con autoridad realizaran investigaciones adicionales. El informe y las pruebas recopiladas fueron enviados a varias agencias policiales, incluida la Oficina de la Fiscal Estatal del Condado de Cook.

En agosto, personas que dijeron haber sido víctimas de agentes federales presentaron informes policiales ante el Departamento de Policía de Chicago. Las denuncias incluyen incidentes ocurridos durante la Operación Midway Blitz, incluido el tiroteo contra Marimar Martínez.

Líderes buscan respuestas sobre los informes policiales

Aguayo dijo la semana pasada que la reunión de este miércoles sería una oportunidad para preguntarle directamente a Burke qué está haciendo su oficina con los informes policiales que ya fueron presentados.

Dijo que se acercó a Burke durante un evento comunitario en junio y le preguntó si estaría dispuesta a reunirse con líderes latinos.

Según Aguayo, Burke le respondió que si la reunión era sobre inmigración, no quería reunirse con ellos.

Aguayo también dijo que Burke mencionó el apoyo de la coalición a la petición para nombrar a un fiscal especial independiente.

“Ni siquiera le había dicho de qué queríamos hablar. Su respuesta fue: ‘Si esto es sobre inmigración, no quiero reunirme con ustedes’. También me dijo que si habíamos firmado la petición para un fiscal especial independiente, menos quería reunirse con nosotros”, dijo Aguayo.

Burke ha sostenido que su oficina no puede ordenar por su cuenta a las agencias policiales que investiguen a agentes federales y que los fiscales pueden revisar los casos una vez que las autoridades policiales hayan realizado una investigación.

En mayo, después de que Reddick rechazara la petición para nombrar a un fiscal especial, Burke dijo que su oficina podría presentar cargos cuando correspondiera como un “segundo paso”, después de una investigación policial.

Aguayo dijo que ahora los líderes latinos quieren saber qué ocurrirá con los informes que ya fueron presentados.

“Leímos el fallo. Se presentaron los informes policiales. Ahora queremos saber qué sigue”, dijo.

Un año después de la muerte de Villegas González

A poco más de un año de la muerte de Silverio Villegas González, un padre de 38 años que murió tras recibir disparos de un agente de ICE durante una parada de tráfico en Franklin Park el 12 de septiembre de 2025, poco después del inicio de la Operación Midway Blitz, aún quedan muchas interrogantes.

La Policía Estatal de Illinois comenzó a investigar el tiroteo en mayo, después de recibir una solicitud del Departamento de Policía de Franklin Park. La investigación continúa y la Policía Estatal ha dicho que el caso será entregado a la Oficina de la Fiscal Estatal del Condado de Cook cuando concluya.

Durante la conferencia de prensa del pasado viernes, Linda Tortolero, presidenta y directora ejecutiva de Latino Policy Forum, dijo que las organizaciones latinas han pasado el último año documentando incidentes relacionados con las operaciones federales de inmigración y escuchando las preocupaciones de familias que temen acudir a escuelas, tribunales y otros lugares públicos.

Dijo que la coalición busca respuestas no solo sobre la muerte de Villegas González, sino también sobre otras denuncias contra agentes federales.

La exalcaldesa de Chicago Lori Lightfoot, quien fundó ICE Accountability Project, también criticó el manejo de las denuncias por parte de Burke y pidió que su oficina se reúna con los líderes latinos.

“Ningún funcionario del gobierno tiene derecho a bloquear las demandas del pueblo de transparencia y rendición de cuentas”, dijo Lightfoot. “Es un principio fundamental de nuestra democracia, de nuestra experiencia estadounidense sobre la cual todos nos unimos como nación”.

Jimmy Arce, abogado y exfiscal federal, dijo que los líderes no están pidiendo que Burke presente automáticamente cargos contra agentes federales, sino que investigue las denuncias y las pruebas que han sido recopiladas.

“No sé con certeza si alguno de los agentes cuya conducta indebida fue documentada durante la Operación Midway Blitz es culpable más allá de toda duda razonable”, dijo Arce. “Lo que sí sé con certeza es que hay suficiente evidencia para iniciar una investigación”.

El informe final de la Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois documentó denuncias relacionadas con tiroteos, uso de la fuerza, agentes químicos, persecuciones vehiculares y otros incidentes durante la Operación Midway Blitz. La comisión dijo que sus conclusiones se basaron en pruebas recopiladas mediante audiencias públicas, testimonios, videos y otros registros.

Aguayo dijo que la reunión con Burke busca obtener respuestas concretas de Burke sobre los informes policiales y las denuncias presentadas.

“Queremos que sepan que nunca debió haber tomado tanto tiempo conseguir una reunión”, dijo Aguayo. “No debería ser necesaria la presión pública para obtener respuestas y no debería haber tomado tanto tiempo hacer su trabajo, porque la justicia demorada es justicia denegada”.

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