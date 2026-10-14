Chicago aprueba acuerdo de $261 millones para compensar a 17 víctimas del detective Reynaldo Guevara

El Concilio de la Ciudad de Chicago aprobó unánimemente este miércoles 14 de octubre un acuerdo por $261 millones de dólares para resolver más de una docena de demandas por condenas injustas relacionadas con el exdetective del Departamento de Policía de Chicago Reynaldo Guevara.

Este acuerdo, el cual es el acuerdo más grande en su tipo de la historia de este país, otorga una muy largamente esperada restitución a 17 personas que, en conjunto, pasaron casi 400 años en la cárcel injustamente por crímenes que no cometieron.

Reynaldo Guevara ingresó al Departamento de Policía de Chicago en año 1973 y fue promovido a detective en 1990.

Durante las dos décadas siguientes Guevara incriminó a docenas de jóvenes de delitos que no cometieron y aterrorizó a familias del área de Humboldt Park.

A más de 50 personas inocentes, casi todos varones, les retiraron los cargos que les fueron impuestos a causa de la mala conducta de Guevara.

Guevara siempre se ha amparado citando la Quinta Enmienda de la Constitución que lo protege de incriminarse a sí mismo.

De esta manera, Guevara nunca ha contestado ninguna pregunta en corte relacionada con la forma en que realizó sus “investigaciones”.

A través de varias décadas la compensación a personas injustamente acusadas por Guevara le ha costado a la ciudad decenas de millones de dólares en gastos.

Pero con este nuevo acuerdo, tal parece que la Ciudad de Chicago le ahorrará a los ciudadanos de $300 a $400 millones de dólares pues el acuerdo resuelve estos casos.

“Hoy es un gran día para la justicia; la ciudad de Chicago ha llegado a un acuerdo histórico que trae cierre a las víctimas de la mala conducta de Guevara”, dijo Steve Art, socio del bufete de derechos civiles de Loevy + Loevy, la firma que representa a los 17 demandantes.

“Además este acuerdo le ahorrará a los que pagan impuestos en Chicago decenas de millones de dólares, los cuales de otra manera habrían sido desperdiciados defendiendo la conducta indefensible en las cortes”, dijo el abogado Art.

La abogada Anand Swaminathan, quien también representa a algunos de los demandantes, dijo que Guevara destruyó las vidas de un sin número de jóvenes, a sus familias y a la comunidad de Chicago entera que él aterrorizó.

“Ninguna cantidad de dinero puede corregir el daño que Guevara causó ni reparar las vidas de los 17 hombres que pasaron 400 años encarcelados injustamente”, dijo Swaminathan. “Pero este acuerdo es un reconocimiento parteaguas por la Ciudad de Chicago de que lo que pasó nunca debe volver a pasar”.

Muchos de los incriminados por Guevara eran apenas unos jóvenes cuando cayeron en las manos del detective. Muchos de ellos pasaron de 15 a 20 años y otros aún más detrás de las rejas hasta que, con el tiempo, las cortes empezaron a entender que se trataba de un inculpador en serie.

Guevara se jubiló del Departamento de Policía de Chicago en 2005, después de 32 años y aún recibe su pensión por sus años de servicio.

Que se sepa, el Departamento de Policía nunca disciplinó a Guevara por su mala conducta investigativa en ninguno de los casos en donde él incriminó e inculpó —usando evidencia falsa y testigos obligados por Guevara a mentir— a jóvenes de la comunidad afroamericana y de la comunidad hispana de Humboldt Park.

Los 17 demandantes que se benefician de este histórico acuerdo con la Ciudad de Chicago son Eruby Abrego, Robert Bouto, Edwin Dávila, Johnny Flores, David Gecht, Juan Hernández, Rosendo Hernández, Thomas Kelly, Richard Kwil, David Kruger, David Lugo, John Martínez, Antonio Spraggs, Edwin Ortiz, Gamalier Rivera, Louis Robinson y Tyrece Williams.

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