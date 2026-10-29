Elecciones de la Junta de Educación de Chicago – Guía para votar y promover el voto

El 3 de noviembre de 2026 los votantes de Chicago tendrán la posibilidad de elegir a todos los miembros de la Junta de Educación, entidad que regula las políticas y acciones de las Escuelas Públicas de Chicago. Se elegirá a quien ejercerá la Presidencia de la Junta y a 20 representantes de los 20 distritos educativos de la Junta. En esta edición se presenta información sobre los candidatos en los distritos mayoritariamente latinos de la ciudad.

Por primera vez en la historia de Chicago, los votantes elegirán directamente a todos los miembros de la Junta de Educación de la ciudad, un cambio que modificará quién tiene voz en las decisiones que afectan a más de 300,000 estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés).

El cambio de una junta escolar designada por el alcalde a una elegida por los votantes es resultado de décadas de organización por parte de padres, educadores y grupos comunitarios que argumentaron que las familias y las comunidades necesitaban tener una mayor participación en la manera en que se administran las escuelas.

La transición ocurre mientras CPS enfrenta algunos de sus mayores desafíos en años recientes, incluyendo un déficit presupuestario, desigualdades históricas en los recursos escolares, debates sobre las escuelas chárter y preocupaciones sobre cómo el distrito atiende a estudiantes inmigrantes y estudiantes que están aprendiendo inglés.

Para las familias latinas, la elección podría influir en políticas relacionadas con la educación bilingüe, el financiamiento de las escuelas de barrio, la participación de los padres y las protecciones para las comunidades inmigrantes. Los estudiantes latinos son el más grande grupo demográfico en la matrícula de CPS, con 46.4%.

Los 20 distritos de la Junta de Educación de Chicago. Crédito: Cortesía

Material para orientar el voto

La Raza realizó entrevistas exclusivas con los candidatos en los distritos mayoritariamente latinos de la Junta de Educación de Chicago (3A, 3B, 7A, 7B, 8A y 8B). Para leerlas y consultar otros materiales relacionados con esta elección, visita: laraza.com/tema/junta-de-educacion-de-chicago. Otros candidatos latinos y de otras etnicidades compiten también en distritos de importante población latina, pero hemos optado por enfocarnos en los que se ubican en los principales barrios hispanos del noroeste, suroeste y sur de Chicago.

Además, La Raza reproduce perfiles e información sobre los candidatos a la presidencia de la Junta de Educación de Chicago y de quienes buscan representar a los distritos mayoritariamente latinos de la ciudad. Esta información publicada por La Raza procede de la Guía del votante de las Elecciones 2026 de la Junta de Educación de CPS (chicago.suntimes.com/elections/2026/graphics/chicago-school-board-education-voter-guide/es), elaborada por Chicago Public Media, Chalkbeat Chicago y Block Club Chicago. Agradecemos a estos medios aliados su apoyo.

Este contenido fueron realizados y reproducidos por La Raza en el marco de la colaboración de medios locales para cubrir las elecciones de la Junta de Educación promovida por Press Forward Chicago y el Chicago Community Trust.

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La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

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