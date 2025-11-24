La Raza, el mejor semanario en español y el mejor sitio web de noticias de EEUU

La Raza, la publicación latina líder en Chicago, fue reconocida como el mejor semanario en español de Estados Unidos en los premios de periodismo José Martí de 2025 y también obtuvo el premio al mejor sitio web de noticias del país.

En el contexto de sus 55 años de servicio, La Raza fue una de las publicaciones protagonistas en los premios de periodismo José Martí de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP) al recibir 8 premios de oro, uno de plata y tres de bronce durante la reciente convención nacional de esa organización realizada del 12 al 14 de noviembre de 2025 en San Diego, California,

La Raza, publicación perteneciente a Impremedia/MyCode, recibió el premio de oro al Mejor Semanario en Español y el premio de oro al Mejor Sitio Web, lo que da testimonio de la calidad y el compromiso del periodismo que La Raza realiza para informar y empoderar a la comunidad latina de Chicago, con resonancias a escala nacional.

Compromiso con la comunidad

“Que nuestro equipo de La Raza en Chicago sea reconocido con los premios de NAHP al Mejor Semanario en Español y Mejor Sitio Web de Noticias de Estados Unidos es una clara señal de la alta calidad del periodismo que La Raza realiza para servir a la comunidad latina de Chicago y es una muestra del compromiso de servicio que, con orgullo, La Raza ha mantenido con nuestra gente durante sus 55 años de historia y con un gran futuro por delante”, dijo Jesús Del Toro, director de La Raza.

Los otros premios José Martí de oro que obtuvo La Raza fueron en las categorías de Mejor Columna Editorial en Español, por el artículo de Jesús Del Toro que da apertura al proyecto ‘40 claves de la democracia en Estados Unidos’ y Mejor Artículo Político Nacional, por el artículo ‘Coalición exigirá a los demócratas fondos para programas sociales y no para la guerra’ de Antonio Zavala, parte de la cobertura de La Raza de la Convención Nacional Demócrata de 2024.

La Raza también fue premiada con un José Martí de oro en las categorías de Mejor Artículo Educación, por el reportaje ‘Invertir en el desarrollo educativo y laboral de los jóvenes para prevenir la violencia en Chicago’ de Belhú Sanabria, y de Mejor Artículo de Salud por el reportaje ‘Centro San Bonifacio brilla en promoción de la salud, empoderamiento y prevención de la violencia en Chicago’, de la misma autora.

Estos dos reportajes ganadores son parte de la serie especial ‘Barrio y paz’ de La Raza, que recibió el apoyo del Chicago Community Trust.

Completan los premios José Martí de oro obtenidos por La Raza los galardones a la Mejor Sección Especial por la serie ’40 claves de la democracia en Estados Unidos’ de Jesús Del Toro, director de La Raza, un proyecto de educación cívica de La Raza que recibió el apoyo de la Fundación Field, y el premio al Mejor Artículo de Deportes por el texto ‘Estrella latina del futbol femenil tiene conexión con Chicago‘ de Antonio Zavala.

Además de esos premios de oro, La Raza obtuvo un premio José Martí de plata en la categoría de Mejor Artículo de Entretenimiento y tres premios de bronce en las categorías de Mejor Artículo Cultural, Mejor eNewsletter y Mejor Video Editorial. En total, en 2025 La Raza ganó 12 premios José Martí.

Publicaciones hermanas

El Diario de Nueva York, publicación hermana de La Raza, obtuvo el premio de oro al Mejor Diario en Español de Estados Unidos, además de los premios de oro al Mejor Artículo Político Local, Mejor Sección de Autos, Mejor Sección de Comida y Mejor Sección de Vida y Estilo, además de dos premios de plata y nueve de bronce.

La Opinión de Los Ángeles, también publicación hermana de La Raza, fue a su vez reconocida con el premio de oro al Mejor Artículo de Política Internacional de Latinoamérica y también obtuvo cuatro de plata y tres de bronce.

Los premios, creados en 1989, llevan el nombre del poeta, ensayista, periodista y filósofo cubano José Martí y se entregan anualmente durante la convención de la NAHP.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.