México denuncia la muerte de otro migrante bajo custodia del ICE de Estados Unidos

La cancillería mexicana el pasado este lunes la muerte de otro migrante mexicano bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y exigió una investigación sobre las causas del deceso, con lo que sumarían ya un total de 15 ciudadanos mexicanos fallecidos en centros de detención en EE.UU., desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca.

En un comunicado, la Cancillería informó que el Consulado de México en Nueva Orleans fue notificado por autoridades migratorias estadounidenses de que el fallecimiento ocurrió el pasado 11 de abril en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, en el estado de Luisiana, sur de EE.UU.

La nota oficial indicó que, hasta el momento, la causa de la muerte permanece bajo investigación.

El mexicano Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, falleció a las 8:50 de la mañana del sábado en un centro médico de Luisiana, adonde había sido trasladado de urgencia ese mismo día.

De acuerdo con la versión oficial difundida este lunes por ICE, el personal del centro lo encontró inconsciente, solicitó atención médica de inmediato e inició maniobras de reanimación.

Cabrera había sido detenido por agentes de ICE en enero en Chattanooga, Tennessee, y posteriormente trasladado a Luisiana, donde permaneció bajo custodia durante casi dos meses hasta su muerte, según información oficial.

Tras conocer el caso, la representación consular activó los protocolos de protección y, en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, estableció contacto con la familia de la víctima para brindar asistencia y acompañamiento legal.

Asimismo, señaló que mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para conocer las circunstancias del fallecimiento y determinar las acciones legales a seguir junto con los familiares.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su preocupación por la reiteración de muertes de personas migrantes en centros de detención del ICE, al considerar que estos hechos reflejan “deficiencias graves” en las condiciones de reclusión, incompatibles con los estándares de derechos humanos y la protección de la vida.

En este sentido, instruyó a la red consular mexicana en Estados Unidos a reforzar las visitas diarias a los centros de detención migratoria, y reiteró a la comunidad mexicana que puede solicitar apoyo a través de los consulados o de la Línea de Apoyo Consular.

El mes pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el país llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los mexicanos en los centros de detención del ICE tras la muerte de José Guadalupe Ramos-Solano.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Ramos-Solano fue encontrado “inconsciente y sin respuesta” el 25 de marzo, mientras se encontraba detenido en el centro de procesamiento de Adelanto, en California.

El pasado lunes, el gobierno mexicano reiteró que continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para proteger a sus connacionales en el exterior, independientemente de su situación migratoria.

Con este caso, asciende a 16 el número de personas fallecidas en lo que va del año bajo custodia migratoria, y a 47 desde enero de 2025, cuando Trump asumió la presidencia.

Las políticas antimigrantes del actual Gobierno, junto con el impulso a los arrestos en el interior del país, han derivado en cifras récord de detenciones.

En enero, más de 73,000 migrantes permanecían detenidos en Estados Unidos, el nivel más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001, según datos filtrados a CBS News.