Restaurantes y residentes latinos de Chicago quieren disfrutar el Mundial de fútbol

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA, restaurantes en vecindarios latinos de Chicago se preparan para recibir a una gran cantidad de aficionados al fútbol ansiosos por ver los partidos, apoyar a sus selecciones nacionales, reencontrarse con sus comunidades y, por unas horas, dejar de lado las preocupaciones que muchas familias latinas han enfrentado en los últimos meses.

El torneo futbolístico arranca este jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, un encuentro muy esperado por muchos aficionados locales y que es el inicio de varias semanas de celebraciones y reuniones comunitarias en toda la ciudad.

Desde Pilsen hasta el suroeste de la ciudad, negocios locales están organizando fiestas para ver los partidos, ofreciendo promociones de comida y bebidas, y creando espacios de convivencia donde los residentes podrán celebrar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Para muchos habitantes de Chicago, el torneo representa mucho más que fútbol.

“Es una oportunidad para celebrar la cultura, las raíces y la identidad de millones de latinos que viven en Estados Unidos”, dijo a La Raza Rubén Varela Uriostegui, quien planea apoyar a México durante todo el torneo. “Muchas familias tienen vínculos emocionales con selecciones como México, Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay o Ecuador, y el Mundial se convierte en una reunión familiar y comunitaria”.

Clemente Piñón, otro residente de Chicago que apoyará a México, dijo que el torneo funciona tanto como un evento deportivo como una tradición compartida.

“El torneo es un punto de encuentro familiar y cultural”, dijo a La Raza. “Va a ser un buen Mundial donde habrá muchas sorpresas”.

Ese sentido de comunidad está impulsando a restaurantes de toda la ciudad a crear espacios donde los aficionados puedan reunirse para ver los partidos juntos.

El restaurante Rubi’s on 18th, en Pilsen, tendrá ofertas y actividades especiales durante el Mundial 2026 para atraer a comensales amantes del fútbol. (Cortesía Evelyn Ramírez Landa) Crédito: Cortesía

En Rubi’s on 18th, la popular taquería de Pilsen que comenzó en el histórico Maxwell Street Market, el Mundial ha inspirado una nueva colaboración. El negocio familiar, fundado en 1996 después de varios años vendiendo frutas, verduras y posteriormente tacos como vendedores ambulantes, realizará este jueves su primer evento especial relacionado con la Copa Mundial en colaboración con el restaurante Tzuco.

Mientras Rubi’s continuará ofreciendo su menú habitual y transmitiendo los partidos en su ubicación principal, también llevará su característico trompo de pastor y tortillas hechas a mano al evento especial.

“Esperamos que mucha gente que todavía no conoce Rubi’s venga a visitarnos”, dijo Evelyn Ramírez Landa, la hija mayor de los propietarios María Landa y Gilberto Ramírez. “Esperamos estar muy ocupados porque mucha gente quiere ver el partido, así que qué mejor que comer buenos tacos mientras disfrutas del juego”.

Para Ramírez Landa, la Copa Mundial tiene un significado especial para las familias mexicanas en un momento en que muchas enfrentan incertidumbre y presión.

“Creo que específicamente para nosotros los mexicanos, especialmente en estos tiempos tan difíciles cuando estamos siendo perseguidos, es muy importante mantenernos unidos”, dijo. “El fútbol siempre ha estado presente en nuestras vidas”.

Otros propietarios de restaurantes esperan que el torneo no solo reúna a la comunidad, sino que también ayude a revertir recientes caídas en sus ventas.

En Xavier’s Club & Kitchen, el propietario Javier Lebron dijo que las ventas disminuyeron aproximadamente un 40% tras recientes operativos de control migratorio que dejaron a muchos residentes con miedo de salir de sus hogares.

Para animar a los clientes a regresar, el restaurante está promoviendo por primera vez sus fiestas para ver los partidos del Mundial a través de redes sociales, además de ofrecer bebidas especiales por $4 y tacos por $2.

“Queremos que nuestro vecindario, nuestra comunidad y nuestros clientes entiendan que este es un lugar seguro para ellos”, dijo Lebron.

Ubicado en el 4456 S. Western Ave., en Brighton Park, donde aproximadamente el 80% de los residentes se identifican como latinos, Xavier’s espera que los partidos de México atraigan a las mayores multitudes, seguidos por los encuentros de la selección masculina de Estados Unidos.

Lebron señaló que la Copa Mundial ofrece una oportunidad única para que las diversas comunidades latinas de Chicago se unan alrededor de una pasión compartida, incluso cuando representan distintos países y tradiciones.

“La comunidad latina está formada por muchos países”, dijo. “Hay aficionados de diferentes países que quieren ver jugar a sus respectivas selecciones”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.