Tras la apertura del Centro Obama, líderes hispanos aún le reprochan al expresidente la falta de una reforma migratoria

La ciudad de Chicago vive una euforia con la apertura al público, hace unos días, del Centro Presidencial de Barack Obama después de su inauguración el 18 de junio.

Pero entre la comunidad hispana hay cierto resentimiento y reclamos al expresidente Obama, quien sirvió dos periodos en la Casa Blanca empezando el 20 de enero de 2009.

“Fue una oportunidad perdida con el presidente Obama”, dijo Guillermo Gómez, activista y un organizador de profesión.

Gómez, como muchos otros activistas de la comunidad hispana y mexicana, están de acuerdo en que Obama ganó ambas veces con el apoyo del voto de los hispanos.

“La expectativa era grande de que Obama pasara una significativa reforma integral de inmigración”, dijo Gómez. “Pero no sucedió.”

Al contrario, destaca Gómez, los inmigrantes se convirtieron el blanco favorito de los políticos para desviar la atención de otros serios problemas de desigualdad en el país.

Gómez indica que la indecisión de Obama, un demócrata, “abrió la puerta para que entrara a la escena una figura como Donald Trump”.

“Los inmigrantes son usados como una herramienta para conseguir votos”, precisó Gómez, quien ha sido un activista en Pilsen desde la década de 1970.

Barack Obama tuvo una carrera meteórica en la política comenzando por ser electo como senador estatal en Illinois en 1997. Después se postuló al senado federal y ganó en 2004, sirviendo en Washington D.C de 2005 a 2008, cuando renuncio para tras ser electo presidente en 2008.

Obama sirvió en la presidencia por dos periodos, de enero de 2009 al 20 de enero de 2017. Obama fue el presidente 44 del país y el primer candidato afroamericano en ganar la Casa Blanca.

Pero según Carlos Arango, veterano activista de décadas de lucha pro inmigrante, Obama, un demócrata con tendencias liberales, no respaldó a los inmigrantes a pesar de su slogan de “Sí se puede”.

“Obama no ayudó a la comunidad inmigrante”, analiza Arango agregando que Rahm Emmanuel, asesor de Obama, le aconsejó “no tocar el tema de la inmigración porque es el tercer riel” y se podía quemar.

Por eso, de acuerdo con este punto de vista, Obama se concentró en la aprobación de la Ley de Cuidado de Salud (conocida como Obamacare) y dejó a los inmigrantes como el blanco de la derecha republicana.

Arango dijo a La Raza que Obama deportó a cerca de un millón de inmigrantes, en su mayoría inmigrantes que fueron detenidos en la frontera sur con Mexico.

Tanto deportó, además a inmigrantes que ya estaban dentro del país, que a Obama los hispanos lo bautizaron con el mote de “Deportador-en-jefe”.

“Sí, le aconsejaron a Obama que no gastara y no perdiera su capital político” haciendo un gesto a favor de los indocumentados, dijo Arango, quien dijo a La Raza que “tampoco Obama hizo mucho por los afroamericanos.”

Arango finalizó recordando que como senador federal Obama voto a favor de construir un muro a lo largo de la frontera.

Para el profesor Alex Orozco, del Colegio Quiroga de Chicago, el tema de los inmigrantes mexicanos no ha sido abordado bien por Estados Unidos y Mexico.

Orozco dijo a La Raza que México debió de negociar de mejor manera el hecho de que los mexicanos, después de la guerra entre Estados Unidos y Mexico, debieron haber mantenido su derecho de pasar y poder transitar por el territorio que fue suyo antes de esa guerra.

“Mexico no ha podido empujar y no ha tenido la visión para exigir que sus ciudadanos puedan pasar y transitar de por vida por el territorio que era de ellos,” dijo Orozco a La Raza.

Orozco dijo que lo del Centro Presidencial Obama en el Parque Jackson está bien pero no sabe qué habrá de interés para los hispanos ahí.

“No sé lo que hay en el centro presidencial Obama y me gustaría visitarlo para ver que hay”, dijo Orozco.

“Tuvimos una gran oportunidad perdida con Obama y lamento que el problema de qué hacer con los inmigrantes va a seguir”, concluyó este catedrático.

Una vista del Centro Obama, en el sur de Chicago, que se inaugura el 18 de junio de 2026 y abre sus puertas al público el 19 de junio. Crédito: EFE

La activista Laura Paz, hija de Frank Paz, un líder mexicano de Chicago quien emigró de Morelia, Michoacán, es una persona cuyas opiniones muchos conocen en la comunidad hispana.

“Obama fue electo con el poder del voto de los mexicanos”, dijo Paz a La Raza. “Se entendía que en efecto habría una legalización bajo su mandato.”

Pero, dijo Paz, sucedió todo lo contrario y Obama “logró deportar a más inmigrantes que ahora Trump”.

Esta activista califico a los dos periodos de Obama como “terribles”.

“Él nunca sufrió las mismas experiencias que han sufrido aquí los afroamericanos”, dijo Paz.

Personas como Paz apuntan que Obama como presidente intervino en ataques bélicos en los países de Libia, Soria, Iraq, Pakistán, Somalia, Yemen y Afganistán.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.