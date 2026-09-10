Líderes de Chicago exigen justicia y respuestas para familias inmigrantes a un año de Midway Blitz

Un año después de que agentes federales de inmigración lanzaran la Operación Midway Blitz en Chicago, los congresistas Jesús ‘Chuy’ García y Delia Ramírez se unieron a organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y líderes comunitarios para exigir rendición de cuentas por el operativo y por las acciones de control migratorio que continúan en Chicago.

Durante una conferencia de prensa en la Iglesia Comunitaria La Villita, en el vecindario del mismo nombre, García dijo que el aniversario era un momento para recordar a las personas que murieron o resultaron heridas durante el operativo federal, entre ellas Silverio Villegas González y Marimar Martínez, y para reconocer a las organizaciones comunitarias que se movilizaron en respuesta.

“Estamos unidos un año después de que la administración Trump intentara dividirnos y quebrarnos”, dijo García.

La Operación Midway Blitz comenzó en septiembre de 2025, cuando la administración Trump incrementó drásticamente las acciones de control migratorio en el área de Chicago.

Datos federales analizados por Chicago Sun-Times y WBEZ muestran que 3,841 personas fueron detenidas durante el periodo de mayor intensidad del operativo, entre el 8 de septiembre y el 14 de noviembre de 2025, mientras que 2,732 de las personas detenidas fueron posteriormente deportadas o se autodeportaron.

La Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois, un organismo creado por el estado para investigar incidentes ocurridos durante el operativo, ha documentado denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza, armas químicas, detenciones discriminatorias y otras acciones de agentes federales.

Su informe final identificó más de una docena de incidentes en Chicago y comunidades aledañas, incluidos el tiroteo letal contra Villegas González en Franklin Park y el tiroteo de Martínez, en que ella fue herida, en Brighton Park.

García dijo que las acciones del gobierno federal durante el operativo deben continuar siendo investigadas y señaló específicamente los casos documentados por la Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois.

“La evidencia es abrumadora”, dijo García. “Nosotros mismos la vimos”.

El congresista pidió a la Fiscalía Estatal del Condado de Cook procesar los presuntos delitos cometidos por agentes de inmigración y dijo que las autoridades locales deben enviar el mensaje de que los agentes federales no están exentos de rendir cuentas.

García también señaló los esfuerzos del Congreso para investigar la respuesta federal, incluidos sus cuestionamientos a exfuncionarios del Departamento de Seguridad Interior (DHS) durante audiencias congresionales.

El congresista dijo que la respuesta de la comunidad a Midway Blitz demostró el papel que pueden desempeñar las organizaciones vecinales y los funcionarios electos durante las campañas federales de control migratorio.

Organizaciones comunitarias organizaron talleres de Conozca sus Derechos, redes de respuesta rápida y esfuerzos de monitoreo en los vecindarios.

Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), dijo que la coalición amplió su línea telefónica de apoyo a las familias y desarrolló una red de respuesta rápida con 40 equipos en todo Illinois después del inicio de Midway Blitz.

García dijo que la respuesta de Chicago también se convirtió en un modelo para otras comunidades que posteriormente enfrentaron operativos federales de inmigración a gran escala.

“Nuestra determinación y organización detuvieron las acciones ilegales”, dijo. “Sirvió como modelo para las comunidades que después de nosotros sufrieron incursiones similares, como Minneapolis”.

“Los agentes federales siguen operando ilegalmente en nuestros vecindarios”, agregó. “Debemos luchar para que rindan cuentas por los delitos que ICE ha cometido”.

La congresista Delia Ramírez describió la situación de las familias separadas por las detenciones y deportaciones, incluidos niños que vieron cómo sus padres desaparecían y familias cuyos familiares permanecen detenidos fuera de Illinois.

“Nuestros seres queridos todavía están detenidos, nuestros vecinos todavía están siendo asesinados en las calles, nuestras familias todavía están siendo separadas, nuestros niños todavía están siendo atormentados y hoy, en este momento, todavía se están llevando a personas en la ciudad de Chicago”, dijo Ramírez.

Ramírez dijo que las políticas federales de control migratorio han tenido consecuencias que van más allá de los arrestos individuales, al generar miedo entre las familias que temen que ellos o sus familiares puedan ser detenidos.

También criticó a los miembros del Congreso que continúan apoyando una expansión del presupuesto y de la capacidad de aplicación de las leyes del Departamento de Seguridad Interior.

“Es inconcebible”, dijo. “La violencia, la muerte y el dolor son demasiado. No podemos y no debemos tolerarlo”.

Ramírez dijo que ella y otros miembros de la delegación congresional de Illinois continuarán impulsando investigaciones sobre la conducta de los agentes federales.

Ella añadió que se unió a otros miembros de la delegación y al senador federal Dick Durbin para pedir al inspector general del Departamento de Seguridad Interior que investigue las denuncias de uso excesivo de la fuerza y abuso de poder por parte de agentes durante Midway Blitz.

Pero Ramírez dijo que una investigación por sí sola no sería suficiente. Pidió que los funcionarios federales involucrados en el operativo rindan cuentas y volvió a abogar por el desmantelamiento del Departamento de Seguridad Interior y de ICE.

“Entonces, abolamos ICE”, dijo Ramírez. “Desmantelemos el DHS y creemos un sistema, un sistema en el que pongamos en el centro la humanidad, la justicia y el estado de derecho”.

La conferencia de prensa también destacó el trabajo continuo de las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en Chicago.

Benito, de ICIRR, dijo que su organización ha documentado más de una docena de casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a través de la Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois, pero señaló que muchos no han resultado en investigaciones.

El informe final de la Comisión de Rendición de Cuentas de Illinois encontró que más de 3,900 personas fueron arrestadas y detenidas en instalaciones del área de Chicago durante el operativo, y que aproximadamente 85% no tenía una condena penal.

Benito pidió a los departamentos de policía de Chicago, Melrose Park, Elgin y Evanston que investiguen los casos referidos por la comisión.

“Solo vamos a llegar allí con todos juntos”, dijo Ramírez. “Unidos. United”.

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