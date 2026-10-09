Alcalde Johnson da apoyo a Hilario Domínguez para presidente de la Junta de Educación pese a alegaciones de una joven contra el candidato

El alcalde de la ciudad de Chicago, Brandon Johnson, dio su apoyo a Hilario Domínguez, candidato a presidente de la Junta de Educación en las elecciones del 3 de noviembre. Esta es la primera vez que ese puesto será electo por los ciudadanos.

Domínguez ha sido anteriormente coordinador político del Sindicato de Maestros de Chicago, del que Johnson también ha formado parte.

Nacido en esta ciudad de padres mexicanos, Domínguez es uno entre tres candidatos a la presidencia de la Junta, cargo que no lleva consigo un sueldo.

Los otros candidatos son Jessica Biggs, una mujer blanca, y Víctor Henderson, un candidato afroamericano.

Johnson dio su apoyo a Domínguez a pesar de que este encara alegaciones de comportamiento inadecuado en relación con una joven que entonces tenía 17 años.

El alcalde Johnson dijo que es “imperativo” que la Oficina del Inspector General (OIG) de la ciudad revise y concluya su investigación en relación con Domínguez pero que también es importante para él, el alcalde, que exista una Junta de Educación que invierta en las comunidades pobres de la ciudad.

Aparentemente, el inspector Philip Wagenknecht, de la OIG, reabrió la investigación sobre las alegaciones contra Domínguez, cuyo caso se había cerrado el pasado verano.

El incidente en que, se alega, estuvo implicado Domínguez aparentemente ocurrió en 2017 cuando una joven de 17 años, ahora de 26, trabajaba como organizadora del Programa de Verano de la ciudad y asignada al Proyecto Resurrección en Pilsen.

Domínguez, ahora de 33 años, tenía entonces 24 años y ejercía el puesto de coordinador.

La joven dijo a la OIG que en una ocasión Domínguez la levantó y la giró arriba del suelo y que su “busto y sus pies fueron apretados contra el cuerpo” de Domínguez.

En un foro esta semana la cuestión de esta alegación surgió también, pero Domínguez negó haber hecho algo indebido.

Las elecciones para elegir al presidente y 20 miembros de la Junta de Educación serán el 3 de noviembre de este ano 2026.

La reacción de Domínguez

Este viernes, Domínguez envió a La Raza la siguiente declaración en relación con las alegaciones en el caso de la joven en 2017:

“Yo entiendo por qué alegaciones como esta son tomadas en serio. Así debe ser. Yo las veo seriamente también…, yo he contestado las preguntas, he participado en los procesos, respeté investigaciones, y el resultado, en múltiples ocasiones, es que esto es sin fundamento… La gente merece ser escuchada cuando levantan preocupaciones y el resultado ya documentado del debido proceso debe importar también. Yo me he sentado con el inspector general y estoy seguro de que mi nombre saldrá limpio una vez más”.

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