IHCC otorga subvenciones de $5,000 a 19 pequeños negocios de Chicago

Diecinueve pequeños negocios de Chicago y sus alrededores recibirán subvenciones de $5,000 cada uno para ayudar a cubrir gastos operativos y fortalecer su estabilidad económica, informó la Cámara de Comercio Hispana de Illinois (IHCC) en un comunicado.

Las subvenciones forman parte de la Iniciativa de Comunidades Resilientes (RCI), un programa de la Fundación de la IHCC que busca apoyar a pequeños negocios que enfrentan dificultades económicas a causa de las redadas de inmigración y el alza general de costos. Los fondos son posibles gracias al apoyo de Searle Funds, de The Chicago Community Trust.

Esta primera ronda de subvenciones es parte de un programa que contempla tres fases de financiamiento para un total de 52 pequeños negocios que cumplen con los requisitos. Cada negocio seleccionado recibirá $5,000 para cubrir gastos esenciales como alquiler, nómina, servicios públicos e inventario.

“Estamos orgullosos de respaldar a estos 19 propietarios de negocios que son la columna vertebral de sus vecindarios”, dijo Jaime di Paulo, presidente y director ejecutivo de la IHCC, en un comunicado.

Muchos pequeños negocios han enfrentado dificultades económicas prolongadas, señaló di Paulo. El financiamiento busca ofrecer apoyo inmediato para que puedan continuar operando, mantener a sus empleados en la nómina y seguir atendiendo a sus clientes.

Las subvenciones de la Iniciativa de Comunidades Resilientes han apoyado especialmente a pequeños negocios del área de Chicago que han sufrido afectaciones económicas por los impactos de la inflación y de las redadas de inmigración, entre otros factores.

Los negocios seleccionados están ubicados en vecindarios de Chicago como Pilsen, Brighton Park, McKinley Park, Archer Heights, Barrio de las Empacadoras, La Villita, Chicago Lawn y West Lawn, además de Berwyn y Cicero.

Entre los beneficiarios se encuentran restaurantes, tiendas, salones de belleza, barberías, negocios automotrices y empresas de construcción.

La lista incluye a 21st Street Food Mart, Chile Toreado Restaurant, Delgado Electronic, Delicias de María, El Cabrito, El Naranjo, Fran Arte y Estilo de México, Gorditas San Marcos of Chicago, La Dulcería Chicago, Lakshmi Hair Salon and Spa, Nary’s Grill & Pizza, Nzuri Kulture, Pérez Roofing, Prado Construction Experts, Quiñones Automotive, Rockstar Fades Barbershop, Taste of Chicago, Tecnicentro Automotriz y The Submarine Pier.

Además de las subvenciones, la Iniciativa de Comunidades Resilientes incluye campañas para promover las compras en negocios locales y conectar a los propietarios con asistencia técnica y recursos a largo plazo.

La iniciativa busca impulsar la actividad económica en los vecindarios mediante campañas comunitarias, incluida una serie digital de historias sobre pequeños negocios.

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La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

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