Como miembro de la Junta de Educación “yo no quiero administrar. Quiero organizar y defender”: Jason Dónes

En las elecciones de representante por el Distrito 3B de la Junta de Educación de Chicago, que se realizan este 3 de noviembre, se postuló nuevamente Jason Dónes, educador, padre de estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), líder de una organización sin fines de lucro y organizador comunitario de Humboldt Park. Su campaña señala que lleva 16 años trabajando en educación y que ha sido presidente del Consejo Escolar Local (LSC) de la Escuela Primaria Moos, donde estudian sus hijos.

En una entrevista con La Raza, Dónes habló sobre lo que, según él, significa para las familias de Chicago la transición hacia una junta escolar electa, su experiencia en educación y en el trabajo comunitario, el apoyo a estudiantes latinos e inmigrantes, las presiones presupuestarias que enfrenta CPS y sus prioridades si es elegido. (Esta entrevista fue editada por extensión y claridad).

Muchos votantes todavía no están familiarizados con estas elecciones. Mientras Chicago hace la transición a una Junta de Educación completamente electa por primera vez, ¿qué le gustaría que los votantes de su distrito supieran sobre el papel de la Junta de Educación y por qué es importante esta elección?

Lo primero que me viene a la mente es que esta es una junta completamente electa. Eso significa algo cuando tradicionalmente ha sido designada por el alcalde y es más una posición burocrática. La oportunidad es diferente cuando las personas se postulan y son elegidas y potencialmente son miembros de nuestra comunidad y nuestros vecinos.

Cualquiera que piense que la descripción del puesto es la misma realmente está perdiendo de vista la oportunidad que tenemos aquí. No es el mismo trabajo. No se está haciendo lo mismo. Sobre el papel, sí, estás contratando, despidiendo y evaluando al director ejecutivo. Estás aprobando el presupuesto. Estás aprobando resoluciones. Sí, esas cosas hacen que la descripción del puesto sea la misma. Pero no podemos olvidar que lo que significa representar y defender a la comunidad es diferente.

Cuando las personas te eligen, significa que cuentan contigo para entender sus necesidades y defenderlas. Quiero que la gente entienda que esto no se trata simplemente de tomar un puesto que ya existía en el gobierno y convertirlo en uno electo. Realmente es algo diferente.

Quiero que la gente recuerde por qué luchamos por esto en primer lugar. Por qué muchos latinos, por qué muchos indocumentados lucharon por esto en primer lugar. Fue para darles una voz.

Quiero que entiendan que el papel ahora es priorizar esa voz. Hay personas que pueden responder ante los intereses que necesiten, pero si primero no tienen presente a nuestra comunidad, entonces realmente no están cumpliendo con el trabajo.

¿Cuál es la inspiración detrás de su campaña y qué aspectos de su experiencia, especialmente en el trabajo con organizaciones sin fines de lucro, lo diferencian de otros candidatos?

Llevo 16 años en educación. Yo mismo fui estudiante de CPS y no siempre me encantó la escuela. Cuando empecé a ser mentor y a enseñar en el salón de clases, me enganché. Quería hacerlo. Sentí que esta era la manera en que podía servir a mi gente, a mis vecinos y, en última instancia, a mi ciudad natal. Desde entonces he estado en educación. No planeo dejar la educación pronto.

Durante ese tiempo he desarrollado muchas habilidades, capacidades y conocimientos que quiero llevar a la junta. Creo que ese nivel de experiencia no es el mismo entre todos los candidatos.

Otra cosa que me inspiró fue convertirme en padre. He sido maestro, líder escolar y coach de instrucción; he desarrollado currículos y estándares, haciendo todas esas cosas desde dentro del sistema. Ahora soy parte interesada del sistema de una manera diferente, y tener dos hijos que actualmente están pasando por las escuelas cambia un poco la manera en que veo la conversación.

He sido presidente del Consejo Escolar Local de la Escuela Primaria Moos durante mi cuarto periodo. He tenido que manejar recortes todos los años. Nuestro trabajo es apoyar al director en las decisiones presupuestarias cada año. Manejamos un nuevo recorte cada año, y eso se siente diferente, creo, cuando uno tiene sus propios hijos dentro del sistema escolar. Quiero que eso me guíe, que me impulse a darles voz a los padres.

Lo último que mencionaría es ser organizador. Cuando los desarrolladores llegan a nuestra comunidad y nuestra gente está siendo desplazada, abogo junto con mi organización para luchar por viviendas asequibles. Cuando estuve involucrado en nuestra comunidad, no me limité a publicar cosas y hacer trabajo de defensa. Me puse la chaqueta y me uní a la Red de Respuesta Rápida.

Creo que una cosa que me diferencia de otros candidatos es mi disposición a actuar. Quiero encontrar maneras de trabajar con los vecinos, organizarnos y actuar. Esto no se trata de un título para mí. No se trata de tener un puesto interesante o de aparecer en televisión. Se trata de cómo puedo organizar mejor a mis vecinos para responder a las necesidades del momento.

Creo que esa disposición a actuar, esa disposición a decir que no es suficiente que no tengamos suficiente financiamiento, que no es suficiente que vayamos a tener más recortes cada año, me diferencia de quienes simplemente quieren administrar desde este puesto. Yo no quiero administrar. Quiero organizar y defender.

El Distrito 3B incluye a muchas familias latinas e inmigrantes. ¿Qué cree que CPS puede hacer para apoyar mejor a estos estudiantes y familias, particularmente en cuanto a la educación bilingüe, el acceso a recursos y las preocupaciones sobre la aplicación de las leyes migratorias dentro y alrededor de las escuelas?

Creo que hay tres cosas en este puesto. La primera es capacitar a las personas sobre lo que significa actuar como un distrito escolar santuario y crear espacios santuario. No se trata simplemente de un decreto que ponemos en la puerta. No es solo una política que está en nuestros reglamentos legales. Está destinada a guiarnos. Significa que el carácter de santuario también debe estar presente alrededor de la escuela, asegurándonos de tener un equipo listo para apoyar a nuestros estudiantes, particularmente a los estudiantes indocumentados. También significa lo que estamos haciendo internamente.

Así que, para los latinos, ahora estoy pensando en una parte de la conversación en la que no estamos pensando lo suficiente. Lo primero es capacitar a nuestro personal sobre lo que significa tener un estatus de santuario.

Lo segundo es proteger los datos de los estudiantes. Algo importante en lo que he estado pensando últimamente es la presencia de la inteligencia artificial (IA) y la conversación sobre la IA, y cómo no tenemos los sistemas adecuados en este momento para proteger la información de los estudiantes. Ahora pensemos en el estatus migratorio de un estudiante como información a la que estas corporaciones pueden tener acceso. Necesitamos mejores protecciones para salvaguardar los datos de los estudiantes. Y eso incluye la presencia de la IA, particularmente para quienes son indocumentados, quienes son recién llegados y quienes dependen de nosotros para proteger su información.

Lo último que me viene a la mente es contar con personal bilingüe en los programas de doble idioma, particularmente consejeros y educadores. Mis dos hijos están en un programa de doble idioma en la Escuela Primaria Moos. Es realmente hermoso. Es un privilegio que puedan aprender como niños puertorriqueños, aprender su idioma y su cultura, y hacerlo en ese ambiente.

Necesitamos crear caminos para los educadores bilingües. Hay muchas personas, ya sean padres de estudiantes actuales o mentores de padres, que necesitan obtener varios certificados para poder enseñar finalmente en nuestras escuelas. Tenemos que asegurarnos de que estas personas tengan acceso a esos programas para aumentar el número de maestros, consejeros y cualquier persona que pueda atender a nuestra gente en su idioma.

CPS enfrenta importantes presiones presupuestarias. ¿Qué cree que debe hacerse para garantizar que las escuelas del Distrito 3B tengan los recursos que necesitan?

Hay que cobrar más impuestos a los ricos. Me preocupa cuando las cosas se convierten en eslóganes de campaña porque empiezan a perder su significado. Pero para mí significa defender, actuar, crear una coalición entre distintos niveles de gobierno para abogar por políticas que generen más recursos.

Tenemos un problema de ingresos. No creo que tengamos un problema de gastos, de que seamos demasiado grandes, de que el número de estudiantes esté disminuyendo, etcétera, etcétera. Eso no es cierto. Creo que podemos tomar decisiones más inteligentes con el dinero que tenemos, pero sí tenemos un problema de ingresos. Estamos subfinanciados y necesitamos personas dispuestas a luchar por el financiamiento que hace falta.

La gente preguntará: “¿De dónde va a salir ese financiamiento? No puedes quitarle dinero a estas organizaciones de vivienda. No puedes quitárselo a los parques o a las bibliotecas. ¿De dónde lo vas a sacar?”.

Lo obtenemos de los ingresos que estamos dejando sobre la mesa con beneficios fiscales para corporaciones y exenciones tributarias para millonarios, las cosas que el gobierno federal está tratando de hacer a nivel nacional. Aquí en Chicago, incluso siendo un estado y una ciudad demócratas, para obtener los recursos que necesitamos, sí, son importantes las decisiones inteligentes sobre los grandes contratos, y necesitamos los ingresos.

Y los ingresos están ahí. Solo tenemos que construir la voluntad política para obtenerlos. Si estamos dispuestos a considerar financiar un estadio para los Bears, deberíamos estar dispuestos a financiar nuestras escuelas.

Si es elegido, ¿cuáles serían sus principales prioridades y qué cambios le gustaría que las familias vieran en sus escuelas durante su tiempo en la junta?

Me gustaría que los miembros de la junta fueran un poco más activos en las necesidades diarias de nuestras escuelas. He escuchado de algunas escuelas de la zona que funcionarios del distrito y miembros de la junta pueden ir, tomar fotos bonitas y quizá llevar algunos bocadillos, pero preguntan: “¿Qué necesitan?”. Y lo que he escuchado es que después desaparecen. No es algo poco común, ¿verdad? O escuchan algo como: “Bueno, ¿qué podemos hacer?” o “Ese no es mi trabajo” o “Eso no está en la descripción del puesto”.

El presupuesto está mal. Escuchan todas las razones por las que no podemos hacer algo. La gente del Distrito 3B y la comunidad latina de nuestro vecindario ya no va a aceptar eso. Queremos escuchar que van a actuar, que van a estar tan obsesionados con un presupuesto de varios miles de millones de dólares como lo están con cualquier otra cosa. Estén tan preocupados por las necesidades de nuestros parques infantiles como lo están por ese presupuesto. Estén tan preocupados por los puestos contractuales que perdimos como lo están por ese presupuesto.

Quiero ver no solo visitas a las escuelas y fotos, sino que realmente se sienten con los educadores y los líderes escolares y digan: “¿Qué necesitan y cómo puedo defenderlos mejor?”.

Así que mi primera prioridad sería hacer una especie de auditoría para escuchar cuáles son esas necesidades. Mi segunda prioridad sería construir coaliciones entre los distintos niveles de gobierno. Ahora mismo tengo el apoyo de Jesse Fuentes, Lily Jiménez, Delia Ramírez y de personas en múltiples niveles de gobierno. Tenemos que ponernos a trabajar, y la primera prioridad sería preguntarnos cómo nuestros concejales pueden apoyar el éxito de nuestras escuelas.

¿Y cómo puede hacerlo un legislador estatal? Estamos pidiendo y exigiendo al estado que financie nuestras escuelas. ¿Cómo puedo trabajar en coalición con nuestros legisladores estatales y nuestros miembros del Congreso? Creo que una gran prioridad sería: “Está bien, ganamos. Ahora, ¿cómo logramos lo que decimos que queremos lograr?”, que es organizarnos para conseguir esos ingresos.

Esas dos cosas: realmente hacer una auditoría para escuchar y aprender de los padres. He tocado más de 25,000 puertas. Es muy interesante escuchar toda esa información en tiempo real. Pero una vez que tenga ese puesto, ahora la responsabilidad es cumplir con esas acciones. Así que escuchar a los vecinos y trabajar entre los distintos niveles de gobierno serían mis dos grandes prioridades.

¿Hay algo más que quisiera que los votantes del Distrito 3B supieran?

Creo que lo único que les pediría a sus lectores es: díganselo a sus vecinos. No hay suficiente gente que lo sepa. De todas las puertas que he tocado, todavía nueve de cada 10 personas no saben que tienen este voto, que tienen esta voz.

Les diría a sus lectores que compartan los artículos con sus vecinos y se aseguren de que sepan de la elección y hagan un poco de investigación.

Les pediría que sigan el dinero. Creo que hay mucho que se puede decir cuando uno mira de dónde viene el financiamiento de cada candidato. Quiero que la gente investigue mis finanzas, las finanzas de mi oponente y las de todos los candidatos de los distritos vecinos.

Realmente hay grandes intereses económicos que están interviniendo en estas elecciones. Es importante que sepan: ¿están alineados con lo que ustedes quieren ver para su comunidad o están tratando de comprar este puesto?

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al newsletter de La Raza y a nuestro canal de YouTube con el podcast ‘Voces abiertas’. Visita laraza.com/newsletter y youtube.com/larazachicago.