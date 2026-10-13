Casi la mitad de los estudiantes de CPS son latinos, concentrados en el suroeste, sur y noroeste de Chicago

Casi la mitad de todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) es latina. Ahora, mientras la ciudad se prepara para elegir por primera vez a todos los miembros de la Junta de Educación, esa realidad demográfica podría tener un peso importante en las decisiones que tome el nuevo organismo.

De los 304,687 estudiantes matriculados en CPS al vigésimo día del año escolar 2026-27, 139,025, el 45.6%, se identifican como latinos, según los datos demográficos más recientes del distrito.

Los estudiantes latinos son el grupo racial o étnico más numeroso de CPS, pero su presencia varía considerablemente entre los 20 nuevos distritos electorales de la Junta de Educación. En algunos distritos representan más de ocho de cada 10 estudiantes; en otros, menos de uno de cada 10.

La elección del 3 de noviembre marcará un cambio histórico para Chicago. Los votantes elegirán representantes de los 20 distritos de la Junta de Educación, identificados del 1ª y 1B al 10ª y 10B, además del presidente del organismo en una elección a nivel de toda la ciudad. Los nuevos integrantes asumirán sus cargos en enero de 2027.

¿Dónde se concentra la población estudiantil latina?

Varios de los nuevos distritos de la Junta abarcan vecindarios que históricamente han sido importantes centros de la población latina de Chicago. Entre ellos están los distritos 3A, 3B, 7A, 7B, 8A y 8B.

El Distrito 3A incluye partes de Albany Park, Avondale, Belmont Cragin, Hermosa, Logan Square y Portage Park. Hay 21 escuelas en el distrito. De los 11,445 estudiantes, 9,024, o el 78.8%, son latinos. La actual integrante del consejo, Norma Ríos Sierra, y el abogado Peter Gonzales compiten por representar al Distrito 3A.

El Distrito 3B incluye partes de Belmont Cragin, Hermosa, Humboldt Park, Logan Square y West Town. Hay 31 escuelas en el distrito. De los 17,316 estudiantes, 14,134, o el 81.6%, son latinos. El actual integrante del consejo, Carlos A. Rivas Jr., y Jason Dónes, padre de familia de CPS y organizador comunitario, compiten por representar al Distrito 3B.

El Distrito 7A incluye partes de Garfield Ridge, Lower West Side, Near West Side y South Lawndale. Hay 45 escuelas en el distrito. De los 16,203 estudiantes, 12,769, o el 78.8%, son latinos. La actual integrante del consejo, la pastora y activista Emma Lozano, y el exdirector de operaciones de MetroSquash Jesús Ayala Jr. compiten por representar al Distrito 7A.

El Distrito 7B incluye partes de Archer Heights, Armour Square, Bridgeport, Brighton Park, Gage Park, McKinley Park y West Elsdon. Hay 34 escuelas en el distrito. De los 22,220 estudiantes, 18,555, o el 83.5%, son latinos. La actual integrante del consejo, Yesenia López, y Erika E. Díaz- Chávez, una gerente de proyectos del Distrito de Parques de Chicago, compiten por representar al Distrito 7B.

El Distrito 8A incluye partes de Ashburn, Chicago Lawn, Clearing, Garfield Ridge, West Elsdon y West Lawn. Hay 29 escuelas en el distrito. De los 17,883 estudiantes, 13,819, o el 77.3%, son latinos. El actual integrante del consejo, Ángel Gutiérrez, es el único candidato registrado para representar al Distrito 8A.

El Distrito 8B incluye partes de Armour Square, Bridgeport, Brighton Park, Chicago Lawn, Douglas, Gage Park, el Loop, McKinley Park, Near South Side, New City y West Lawn. Hay 35 escuelas en el distrito. De los 17,968 estudiantes, 12,287, o el 68.4%, son latinos. Juan Ignacio González, un detective veterano del Departamento de Policía de Chicago y propietario de una cafetería local, y el candidato no incluido en la boleta (por escrito/write-in) Alexander Ángeles compiten por representar al Distrito 8B.

El significado del peso demográfico latino en CPS

Con los estudiantes latinos representando casi la mitad de la matrícula de CPS, asuntos como la educación bilingüe y multilingüe, el acceso a información en español y otros idiomas, los servicios de educación especial y la distribución de recursos escolares son temas centrales para la nueva Junta de Educación.

Varios de los candidatos entrevistados por La Raza ya han señalado estas cuestiones como prioridades.

En el Distrito 7A, Jesús Ayala Jr. dijo que el distrito debe reconocer que los estudiantes latinos representan casi la mitad del sistema, pero no tienen la mitad de la representación en el Consejo de Educación.

Ayala dijo que las decisiones sobre el presupuesto y los servicios de CPS deben tomar en cuenta si los estudiantes latinos están quedando rezagados.

La educación bilingüe también es una prioridad para Emma Lozano, actual integrante del consejo y candidata por el Distrito 7A. Lozano, quien anteriormente fue maestra de inglés como segundo idioma y ha trabajado durante años en la defensa de los derechos de los inmigrantes, dijo que CPS no debería regresar a un modelo basado únicamente en el inglés.

La educación bilingüe, dijo Lozano, permite que los estudiantes continúen aprendiendo materias como matemáticas, ciencias e historia mientras desarrollan sus conocimientos de inglés.

En el Distrito 3A, Norma Ríos Sierra y el abogado Peter Gonzales también identificaron la educación bilingüe y el apoyo a las familias inmigrantes como temas importantes.

Ríos Sierra dijo que CPS ha visto un aumento en el número de estudiantes que están aprendiendo inglés y de estudiantes recién llegados, y señaló la necesidad de mantener conversaciones con las familias sobre cómo las escuelas pueden atenderlas mejor.

Gonzales dijo que entre sus prioridades están apoyar la educación bilingüe y garantizar que las familias latinas e inmigrantes tengan acceso a los recursos que necesitan. También señaló que las escuelas deben ofrecer un entorno seguro para los niños ante las preocupaciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.

En el Distrito 8A, el actual integrante del consejo Ángel Gutiérrez también ha identificado la ampliación de oportunidades para estudiantes y familias latinas como una de sus prioridades mientras busca otro periodo en el consejo.

La Raza continuará entrevistando a los candidatos al Consejo de Educación de Chicago y cubriendo sus propuestas y prioridades de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

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