Debemos analizar “con qué contamos y qué hacer de manera realista con los recursos”: Erika Díaz Chávez

Erika Díaz Chávez, residente de Chicago desde hace muchos años y candidata para representar al Distrito 7B en la Junta de Educación de Chicago, dice que se postula para ayudar a recuperar la confianza de los padres en el sistema de escuelas públicas de la ciudad y crear mayor estabilidad financiera y académica para los estudiantes.

El Distrito 7B forma parte de la primera transición de Chicago hacia una Junta de Educación completamente elegida por los votantes. La junta es responsable de gobernar las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés), aprobar contratos y la dirección estratégica del distrito, y seleccionar al director ejecutivo del distrito, entre otras responsabilidades.

Díaz Chávez, quien creció asistiendo a escuelas de CPS y ahora vive en el área de Bridgeport-Chinatown, dijo que su conexión con el suroeste de Chicago influyó en su decisión de postularse. También habló sobre el apoyo a las familias latinas e inmigrantes, la protección de los estudiantes ante el actual clima migratorio y los desafíos presupuestarios de CPS.

La Raza habló con Díaz Chávez sobre su campaña y sus prioridades para el Distrito 7B. (Esta entrevista fue editada por extensión y claridad).

Muchos votantes todavía no están familiarizados con estas elecciones. Mientras Chicago hace la transición a una junta completamente elegida por los votantes por primera vez, ¿qué quisiera que los votantes de su distrito sepan sobre el papel de la Junta de Educación y por qué estas elecciones son importantes?

Creo que es importante porque ha tardado mucho en llegar y finalmente está aquí: una junta escolar completamente elegida por los votantes.

Quiero asegurarme de que la gente sepa que esto forma parte de las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre. Todavía encuentro personas que están tratando de entender: “Espera, ¿para qué es esta elección?”. Quiero asegurarme de que sepan que esto estará en la boleta.

En cuanto a nuestro papel en la junta, nuestra función es gobernar. Aprobamos contratos que ya han sido evaluados. No estamos ahí para microgestionar a los maestros. Estamos ahí para establecer el plan estratégico general sobre hacia dónde va el sistema escolar y para supervisar ese plan.

Estamos ahí para elegir al director ejecutivo y aprobar ciertas contrataciones y contratos, pero definitivamente no para microgestionar las escuelas. Quiero asegurarme de que los padres se sientan tranquilos al saber que ese no es nuestro papel. Nuestro papel es velar por todos los estudiantes de una manera más amplia.

Usted busca representar uno de los distritos de Chicago con una gran población latina. ¿Qué perspectiva o experiencia aporta a la Junta de Educación que la distingue de otros candidatos?

He vivido en Chicago casi toda mi vida. Crecí asistiendo a Harrison Park y vivo en el vecindario de Bridgeport-Chinatown. Mi familia vive en Bridgeport, así que estamos muy involucrados en el suroeste de Chicago y en esta zona.

Es algo que realmente me importa. Veo a las familias. Conozco a muchas de las familias que viven y trabajan en el área.

Al vivir en Chicago, sé lo importante que es la comunidad: de dónde vienes y tener esa red de apoyo. Más importante aún, poder quedarse si ese es el lugar que amas y donde tienes a tu familia. Creo que una de las cosas más importantes es tener la posibilidad de quedarse en tu comunidad y contar con ese apoyo.

He ido de puerta en puerta y la gente me cuenta cuánto tiempo ha vivido allí, que sus padres viven a dos casas de distancia o que sus hermanos viven a una cuadra. Eso es algo muy importante para ellos.

El Distrito 7B incluye a muchas familias latinas y comunidades inmigrantes. ¿Qué cree que CPS puede hacer para apoyar mejor a esos estudiantes y familias, particularmente en cuanto a la educación bilingüe, la participación de los padres y el acceso a recursos?

Se trata de asegurarnos de que los recursos estén disponibles y de que estemos prestando atención.

Cuando los padres están decidiendo dónde quieren enviar a sus hijos, necesitan tener información disponible que puedan entender para poder tomar esa decisión por sí mismos y determinar qué es importante para ellos en cuanto a la educación de sus hijos.

En nuestro distrito tenemos escuelas que se han convertido en pilares de la comunidad. Tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a que esas escuelas prosperen.

Muchas familias inmigrantes y de estatus migratorio mixto viven con incertidumbre debido al actual clima migratorio. ¿Qué papel debería tener CPS en apoyar y proteger a estos estudiantes y sus familias?

Creo que algunas de las políticas que CPS tiene establecidas ayudan a que los padres se sientan tranquilos con respecto a sus hijos en la escuela, incluida la política de no permitir que ese tipo de actividad ocurra dentro de las escuelas. Creo que todo eso es muy importante.

Pero es una conversación más amplia porque lo que ocurre en las escuelas, y por más que intentemos proteger a los niños de lo que sucede afuera, está pasando a una cuadra, a dos cuadras, sin previo aviso.

Creo que es una conversación más amplia sobre cómo podemos proteger a nuestras comunidades, no solo a nuestros niños mientras están en la escuela. Pero sí apoyo la política de CPS de mantener eso fuera de las escuelas porque no creo que haya ninguna razón para que ocurra dentro de ellas.

CPS enfrenta un déficit presupuestario considerable y muchas familias están preocupadas por posibles recortes a maestros, educación bilingüe y servicios estudiantiles. Si resulta elegida, ¿cuáles serían sus principales prioridades para proteger estas áreas?

Una de las cosas es ser realistas y honestos sobre nuestra situación financiera.

Creo que nos hemos vuelto complacientes con que cada año sea un parche para el siguiente. Simplemente estamos tratando de superar el próximo año. Creo que una de las cosas que debemos hacer es analizar dónde estamos, con qué contamos y qué podemos hacer de manera realista con los recursos que tenemos para crear estabilidad.

Más que nada, de ahí viene mucha de la frustración de los padres: de no saber y de no tener un buen plan. ¿Dónde vamos a estar el próximo año? ¿Dónde vamos a estar a mitad del año? ¿Vamos a comenzar el primer día de clases? ¿Se volverá a contratar a los maestros o serán despedidos?

Tomar decisiones pensando en el futuro y crear un plan estable, no solo para este año sino para el próximo y los años siguientes, ayudará a crear cierta estabilidad.

Queremos asegurarnos de que los estudiantes tengan todo lo que necesitan para tener éxito y ser lo mejor que puedan. Parte de eso significa basar nuestras decisiones en los resultados de los estudiantes y asegurarnos de que cada decisión que tomemos tenga como objetivo ayudar a los estudiantes a tener éxito académico.

Si resulta elegida, ¿cuáles serían sus principales prioridades para el Distrito 7B y qué cambios le gustaría ver?

Quiero llegar a la junta y, más que nada, recuperar la confianza. Quiero recuperar la confianza de los padres y asegurarme de que sepan que estoy actuando desde un lugar en el que realmente me importa la ciudad.

Realmente creo que, fundamentalmente, nuestra ciudad necesita un buen sistema de educación pública para poder impulsar a toda la ciudad. Eso crea oportunidades económicas para nuestros hijos, oportunidades económicas para nuestros padres y oportunidades para la futura fuerza laboral.

Todo eso comienza con tener un sistema de educación pública estable que esté enfocado en generar resultados para los niños.

¿Hay algo más que quiera que los votantes y nuestra audiencia sepan?

He vivido en Chicago casi toda mi vida. Realmente creo que este es el mejor lugar para vivir.

Parte de la razón por la que estoy haciendo esto es porque veo hacia dónde se han dirigido las cosas. Cada vez es más difícil poder vivir en la ciudad. Es más difícil poder criar una familia en la ciudad, y vemos ese éxodo en la matrícula escolar y en las personas que eligen vivir en otro lugar.

Quiero poder decir que esta es una ciudad tan buena como cualquier otra en la que se pueda vivir. Queremos que tengan la oportunidad de estar aquí y quedarse aquí.

Quiero que mis hijos tengan la oportunidad, como la tuve yo, de conseguir un trabajo, construir una carrera, contribuir a la economía y disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. La ciudad tiene tantas cosas a nivel cultural y económico, y quiero protegerlas para las futuras generaciones.

Nota: La Raza buscó a Yesenia López, actual titular del Distrito 7B, para realizarle una entrevista pero al cierre de edición no se recibió respuesta de ella.

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