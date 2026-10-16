“Los problemas que estamos enfrentando debieron haberse abordado hace mucho tiempo”: Juan Ignacio González

Chicago se prepara para elegir por primera vez una Junta de Educación completamente elegida por los votantes este 3 de noviembre. En el Distrito 8B, que abarca áreas de Chicago Lawn, Gage Park, McKinley Park, Bridgeport y Brighton Park, entre otras, Juan Ignacio González, miembro de larga trayectoria de la comunidad y propietario de DreamCatcher Cafe en el distrito, se postula para el cargo.

González dijo que su experiencia al crecer en una familia inmigrante, ayudar a criar a su hermano menor y servir como recurso para las familias de su comunidad influyó en su decisión de postularse.

Dijo que quiere impulsar estándares académicos más altos, una mayor participación de los padres y más rendición de cuentas, al mismo tiempo que busca garantizar que las escuelas sigan siendo espacios seguros donde los estudiantes puedan concentrarse en su educación.

La Raza habló con González sobre su campaña, las preocupaciones de las familias latinas e inmigrantes, las presiones presupuestarias que enfrenta CPS y sus prioridades si es elegido. (Esta entrevista fue editada por extensión y claridad).

Muchos votantes todavía no están familiarizados con estas elecciones. Mientras Chicago hace la transición a una Junta de Educación completamente elegida por los votantes por primera vez, ¿qué le gustaría que los votantes de su distrito supieran sobre el papel de la Junta de Educación y por qué es importante esta elección?

Creo que mucha gente, desafortunadamente, necesita involucrarse un poco más. Hay tantas cosas que realmente hace la Junta de Educación. Nosotros determinamos el rumbo de nuestro sistema educativo. Creo que eso es muy importante para mí, ser la primera junta, ser un ejemplo para todos los demás. ¿Qué estándares estamos estableciendo para la educación de nuestros hijos en el futuro?

Entiendo la dinámica, al menos en mi comunidad, que es principalmente una población inmigrante. Muchas veces, no saben cómo navegar el sistema educativo. Al ser el primogénito, el mayor de mi comunidad y de mi familia, tanto por parte de mi madre como de mi padre, he tenido estas conversaciones aquí en la cafetería: ¿Cómo navegamos nuestro sistema educativo? ¿Cómo sacamos lo mejor de nuestros hijos? ¿Cómo establecemos no solo un estándar para nosotros mismos, sino un estándar para el futuro y para el rumbo de nuestra ciudad y nuestros hijos?

Creo que mucha gente viene a este país con la mentalidad de brindar lo mejor posible, y eso incluye el sistema educativo.

¿Cuál es la inspiración detrás de su campaña y qué aspectos de su experiencia lo diferencian de otros candidatos?

Nací y crecí en esta comunidad. Me fui para ingresar al Cuerpo de Marines, pero siempre he regresado y siempre he estado conectado con la comunidad.

No tuve hijos hasta bastante tarde en mi vida. Tengo un hijo de dos años y soy muy afortunado. Pero también tuve la bendición de ayudar a criar a mi hermano. Nos llevamos 19 años. Cuando me fui al Cuerpo de Marines, regresé y mis padres me necesitaban. Asumí la responsabilidad de ayudar con mis hermanos menores y, de alguna manera, guie a mi hermano durante su trayectoria educativa.

En nuestra familia teníamos expectativas altas. Mi hermano asistió a la Universidad de Wisconsin y obtuvo una beca completa. Fue parte de la primera generación de UIC College Prep, que era un programa de Noble. Al ser parte de la primera generación, fue el primer capitán del equipo de fútbol, capitán del equipo de béisbol y presidente del cuerpo estudiantil. Así que vi cómo navegamos el sistema educativo para él.

Trabajé con un socio en mi trabajo habitual, donde también estábamos navegando el sistema educativo para sus hijos. Al estar aquí en esta cafetería, me he convertido en un recurso, en parte porque siempre he sido un recurso para mi familia, pero eso se ha extendido a mi comunidad, donde la gente tiene preguntas sobre dónde enviar a sus hijos a la escuela, dónde hacer ciertas cosas. Aquí en la cafetería se han tenido muchas conversaciones.

Hubo problemas y preocupaciones que surgieron durante el 1 de mayo, cuando hubo una gran protesta estudiantil. Aunque gran parte de nuestra comunidad está de acuerdo con algunos de los temas sociales que están ocurriendo, como adultos no creemos que debamos involucrar a los niños. Esas conversaciones se estaban dando aquí, y creo que alguien necesitaba ser una voz que pudiera transmitir eso a mucha gente, algo que yo siempre había hecho: ser ese recurso.

Al aprender más y navegar más el sistema, me pidieron que representara a nuestra comunidad. Analicé algunos de los problemas y siento que muchas veces somos olvidados. Veo que no hay inversión, ni siquiera cuando se trata de política, y creo que eso se vuelve frustrante.

La candidata anterior fue colocada aquí y yo no sabía nada de ella. No creo que ninguno de nosotros supiera nada de ella. Nadie se comunicaba con ella. No quiero decir que no creo que estuviera allí por las razones correctas. Lo poco que sé de ella es que es una persona de gran carácter. Pero sentí que queríamos más.

Una de mis motivaciones fue pensar que, si me involucro, voy a saber un poco más sobre cómo navegar el sistema para otros y quizás ayudarlos a orientarse hacia ciertas escuelas y en ciertas direcciones. Ya lo he hecho, y ahora puedo hacerlo a una escala mayor.

El Distrito 8B incluye a muchas familias latinas e inmigrantes. ¿Qué cree que CPS puede hacer para apoyar mejor a estos estudiantes y familias, particularmente en cuanto al acceso a recursos y las preocupaciones sobre las medidas de control migratorio dentro y alrededor de las escuelas?

Esos son temas muy importantes. He tenido estas conversaciones conmigo mismo desde que era niño. Viví la separación de mi familia. A mi mamá la enviaron a México durante dos años y, afortunadamente, teníamos una buena estructura que nos permitió quedarnos con otra persona, que nos ayudó a criarnos durante esos dos años. Extrañaba a mi mamá en ese momento, y mi padre pasó por el proceso de deportación.

Ser el mayor de mi familia y tener que asumir eso fue una carga muy pesada para mí. Y les voy a decir algo: no quiero que esa carga recaiga sobre nadie más.

Veo que a veces los padres se sienten frustrados y no saben cómo navegar o hablar sobre algunos de esos temas, y se los están pasando a sus hijos. Una de las cosas que quiero decir es que sé que existe una necesidad de esos recursos, pero creo que deberían estar separados del sistema escolar.

Como adultos, tenemos la responsabilidad de lidiar con esos problemas por separado y permitir que el sistema educativo sea para los niños. Estamos lidiando con mucho estrés y también con muchas distracciones.

Si estás en un sistema educativo, en una escuela primaria o secundaria, y estás preocupado porque tu padre o madre tiene una cita con un abogado o un problema médico, eso es demasiado.

Creo que nuestro sistema educativo, una vez que entras, debería ser un espacio seguro que favorezca la educación. Es lo mismo cuando voy a hacer ejercicio, ¿verdad? No quiero llevar todos mis problemas conmigo. Quiero hacer ejercicio. Cuando estoy en el trabajo, me olvido de todos los problemas que estoy enfrentando. Tengo que concentrarme en la tarea que tengo delante.

Mi pregunta es: ¿Estamos poniendo demasiada presión sobre nuestros niños y sobre el sistema escolar para que tengan que lidiar con todos esos problemas?

Necesitamos muchos de esos servicios en nuestras comunidades, pero hay muchos lugares aquí donde se pueden establecer. Ahora podemos exigirles cuentas a quienes corresponda, no medir qué tan bien la escuela va a encargarse de eso. No, no, no. Quiero que se me exija rendición de cuentas por cualquier asunto legal o migratorio, pero quiero que eso esté separado de las escuelas. Creo que eso es importante por esas razones específicas.

CPS enfrenta importantes presiones presupuestarias. ¿Qué cree que debe hacerse para garantizar que las escuelas del Distrito 8B tengan los recursos que necesitan?

Estoy analizando los problemas económicos que enfrentamos desde la perspectiva de CPS y desde la perspectiva de la comunidad. Creo que estos problemas debieron haberse abordado hace mucho tiempo. El hecho de que no se hayan abordado me hace preguntarme por qué no lo fueron.

Veo que muchas personas están optando por no vivir en la ciudad de Chicago y, en cambio, están eligiendo comunidades suburbanas por una mejor educación. Están frustradas por la manera en que se utilizan sus impuestos y están optando por dejar nuestra ciudad.

Tengo personas inmigrantes que han venido aquí y eligen la educación privada, y eso genera una presión sobre la educación privada. Aumenta el costo de la educación privada. ¿Por qué no podemos hacer que CPS sea una opción en lugar de decir: “Oye, voy a buscar otra cosa”?

Incluso la seguridad: muchos padres no quieren que sus hijos estén aquí. Creo que los problemas que estamos enfrentando debieron haberse abordado hace mucho tiempo, y creo que la junta actual debería encargarse de ellos.

Sé que los problemas que enfrentamos ahora probablemente serán muy diferentes a los que tendremos si soy elegido y formo parte de la junta. Así que quiero abordar los problemas que se nos presenten cuando llegue a la junta y asegurarme de que enfrentemos las decisiones difíciles y los costos difíciles.

Sé que esto también está ejerciendo presión sobre los propietarios de nuestra comunidad, y queremos lo mejor para nuestros hijos. Por eso muchas personas, por eso mis padres, dejaron una cultura, un idioma y una estructura familiar para que nosotros pudiéramos tener una vida mejor.

Es nuestra responsabilidad como individuos de esta comunidad hacer que nuestras comunidades no solo sean mejores, sino también educarnos.

En cuanto al presupuesto, hay decisiones muy difíciles que debemos tomar como junta escolar. He tomado decisiones difíciles toda mi vida: siendo el mayor, dando el ejemplo, abriendo un negocio y asumiendo carreras que fueron difíciles. Voy a aceptar el desafío cuando llegue.

Si es elegido, ¿cuáles serán sus principales prioridades y qué cambios le gustaría que las familias vieran en sus escuelas durante su tiempo en la junta?

Hay todo tipo de métricas. Si tienes una mayor participación familiar, a tus hijos les irá mejor. Necesitamos más participación familiar, más participación de los padres.

¿Cómo conseguimos los recursos necesarios? Antes teníamos algunos. ¿Cómo hacemos eso? Ya se ha hecho. Hay métricas que se han aplicado con algunos programas culturales.

Tenemos programas de mariachi en nuestras escuelas de CPS. Creo que, si lo construyes, ellos vendrán. Tengo esa mentalidad. Si haces las cosas bien, ellos vendrán. Los padres vendrán.

Entonces, ¿cómo atraes a los padres para que se involucren más? Hay que ver cuáles son sus intereses, qué despierta su interés. Lo que despierta el interés de los padres muchas veces también despierta el interés de los niños.

A veces puede ser algo para otra persona. Puede ser un programa de fútbol. Puede ser un programa de ajedrez. Así que podemos hacerlo mejor. Eso va a requerir una responsabilidad radical, no solo de nosotros mismos, sino de nuestros padres, de nuestra cultura y de nuestros directores, y creo que tendremos que encontrar maneras de asegurarnos de lograrlo.

Entiendo los tiempos que vivimos, las dificultades, y también creo que debemos crear espacios seguros. Cuando entres a las escuelas, debes sentirte seguro. Debes sentir que te escuchan. Debes saber que vas a ser desafiado académica y físicamente también.

¿Hay algo más que le gustaría que los votantes del Distrito 8B supieran?

Estoy orgulloso de servir a mi comunidad. Siempre lo he estado. Sé que los cambios y las cosas que hacemos ahora tendrán efectos a largo plazo, dentro de 15 o 20 años.

Creo que somos una ciudad de clase mundial, y creo que podemos tener una educación de clase mundial. No tiene por qué ser algo largo y complicado.

Estoy cansado de la política. Cuando asumí esta posición, no tenía idea de lo política que iba a ser, y quiero que los lectores sepan que comencé esto de manera muy orgánica.

Es difícil, pero he asumido tareas difíciles en mi vida, desde el Cuerpo de Marines hasta las fuerzas del orden y abrir un negocio. Toda mi vida gira alrededor de unas pocas cuadras de mi casa. Mi negocio está aquí, donde trabajo no está muy lejos. Amo mi comunidad.

Los escuché. Quiero que se me exija rendición de cuentas aquí con respecto a la educación de nuestros niños, y voy a llamarlos nuestros niños. Voy a tratar de sacar la política de esto tanto como sea posible.

Sigan mi campaña, necesito asistencia. Necesito ayuda de muchas maneras. Si quieren pasar por aquí y hablar sobre algunos de estos temas, soy tan accesible como puedo ser en la cafetería cuando no estoy trabajando.

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