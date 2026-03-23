Operaron un derrame cerebral a 200 km de distancia: la tecnología que puede salvar vidas donde no hay especialistas

Una cirugía a más de 200 kilómetros de distancia. Un coágulo extraído en el primer intento. Un paciente que despertó hablando.

La empresa de robótica médica XCath anunció este lunes la primera trombectomía mecánica telerrobótica del mundo en un paciente con derrame cerebral, realizada en Panamá como parte de la investigación clínica Operation Robo Angel.

El paciente, un hombre de finales de sus sesenta años, ingresó a un hospital público sin capacidad para el procedimiento y fue trasladado a The Panama Clinic, en Ciudad de Panamá. El neurocirujano, el Dr. Vitor Mendes Pereira, operó en tiempo real desde la Clínica Norte, en Santiago de Panamá, utilizando el sistema robótico endovascular XCath Iris.

Así fue la operación a distancia

El coágulo fue removido en el primer intento. El flujo sanguíneo cerebral se restableció en minutos. En las horas posteriores, el paciente mostró recuperación significativa.

En el tratamiento de derrames cerebrales, el tiempo es determinante: sin intervención oportuna, un paciente puede perder hasta 2 millones de neuronas por minuto, un principio conocido como “el tiempo es cerebro”. La distancia ha sido, históricamente, uno de los principales obstáculos para acceder a ese tratamiento a tiempo.

El Dr. Pereira junto al Dr. Fred Moll, fundador de Intuitive Surgical y presidente de XCath, en la sala desde la que se dirigió la operación histórica. Foto: XCath. Crédito: Cortesía

“Durante años he visto cómo dos pacientes con la misma condición tienen destinos completamente distintos solo por dónde se encuentran”, dijo el Dr. Pereira. “Este avance demuestra que eso puede cambiar”.

El Dr. Fred Moll señaló: “Este logro marca un paso decisivo hacia un nuevo estándar de atención, donde la tecnología permite llevar tratamientos que salvan vidas a pacientes que antes no tenían acceso”.

¿Qué sigue luego de este avance médico?

La intervención también expone una realidad del sistema de salud global: la escasez de neurocirujanos especializados y las condiciones en que operan, incluyendo exposición constante a radiación durante estos procedimientos. La posibilidad de intervenir de forma remota reduciría esa exposición y ampliaría el alcance de los especialistas disponibles.

El proyecto cuenta con el respaldo del Dr. Fred Moll, presidente de XCath y fundador de Intuitive Surgical, empresa que desarrolló el sistema quirúrgico Da Vinci.

El derrame cerebral causa más de 5 millones de muertes al año y deja a otros 5 millones de personas con discapacidad grave, según datos de la propia compañía.

El sistema XCath Iris está pendiente de aprobación regulatoria para distribución comercial.

Sigue leyendo:

• Latinas impulsan el auge empresarial en Illinois y construyen sus propias redes de apoyo

• Obstáculos y soluciones al comprar casa en Chicago