USCIS elimina regla de carga pública de Biden y aplicará nueva política migratoria de Trump

La administración del presidente Donald Trump dio un nuevo giro a la política de inmigración al eliminar la regulación de carga pública implementada durante el gobierno de Joe Biden, una decisión que modificará la manera en que las autoridades analizan las solicitudes de residencia permanente y otros beneficios migratorios.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la nueva norma restablece una interpretación más amplia de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), permitiendo que los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) consideren un mayor número de factores al determinar si un extranjero podría depender de asistencia pública en el futuro.

Cambia la evaluación para obtener la Green Card

Con la derogación de la norma de 2022, los funcionarios de USCIS dejarán de estar limitados a un número reducido de programas de asistencia pública al momento de revisar cada expediente. En su lugar, realizarán una evaluación individual tomando en cuenta todas las circunstancias relevantes de cada solicitante.

De acuerdo con el portavoz de USCIS, Zach Kahler, el objetivo es garantizar que la política migratoria se ajuste a lo establecido por el Congreso y proteger los recursos financiados por los contribuyentes.

“La administración Trump defiende el estado de derecho y protege a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que podrían volverse dependientes de los beneficios públicos”, afirmó Kahler.

La disposición comenzará a aplicarse el 18 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, la agencia también pondrá en circulación una nueva versión del Formulario I-485, utilizado para solicitar la Green Card o el ajuste de estatus migratorio.

Las autoridades advirtieron que los formatos anteriores dejarán de ser válidos una vez que la medida entre en vigor, por lo que quienes presenten su solicitud deberán utilizar la versión actualizada.

Con este cambio, la administración Trump recupera una de las políticas migratorias que considera clave para fomentar la autosuficiencia de quienes buscan establecerse legalmente en Estados Unidos.

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