Miles de niños inmigrantes podrían enfrentar solos las cortes tras recorte a abogados

Para un niño que llegó solo a Estados Unidos, entrar a una corte de inmigración ya es una experiencia difícil. Ahora imagine hacerlo sin un abogado que explique su historia, responda al juez o defienda su derecho a permanecer en el país. Ese escenario podría convertirse en realidad para decenas de miles de menores si el gobierno federal no renueva un contrato clave que vence este 31 de julio.

Organizaciones que brindan asistencia jurídica advirtieron que miles de niños inmigrantes, desde bebés hasta adolescentes, corren el riesgo de quedarse sin representación legal debido a la falta de recursos federales para mantener el programa que los acompaña durante sus procesos migratorios.

Advierten un golpe al debido proceso

Durante una conferencia organizada por Defending Our Neighbors Fund, abogados y organizaciones de primera línea señalaron que la crisis comenzó desde noviembre de 2025, cuando la administración del presidente Donald Trump dejó de cubrir pagos a proveedores de asistencia legal, lo que puso en peligro la continuidad del servicio.

Michael Lukens, director ejecutivo de Amica Center for Immigrant Rights, aseguró que el impacto será directo sobre los menores. “La mejor oportunidad para que un niño tenga derecho al debido proceso es contar con un abogado a su lado. Al negarse a pagar por estos servicios, el gobierno está socavando deliberadamente esas protecciones”, afirmó.

Melissa López, directora ejecutiva de Estrella del Paso, fue aún más contundente: “Sabemos lo que les sucede a los niños que llegan a la corte sin un abogado. En una palabra: deportación”.

Organizaciones temen un aumento en las deportaciones

Las organizaciones explicaron que, aunque fondos privados han permitido mantener temporalmente la atención de algunos casos, la ayuda resulta insuficiente para sostener la representación de miles de menores en todo el país.

Meena Shah, de The Door, advirtió que los jueces continuarán con las audiencias independientemente de que los menores cuenten o no con defensa legal. “Ordenarán la deportación de niños sin representación a partir del lunes por la mañana en todo Estados Unidos”, señaló.

Por su parte, Lindsay Toczylowski, directora de Immigrant Defenders Law Center, afirmó que retirar abogados a los menores también elimina uno de los principales mecanismos de vigilancia sobre la actuación del gobierno.

Las organizaciones hicieron un llamado urgente para que el contrato federal sea renovado y advirtieron que dejar solos a miles de niños inmigrantes frente a complejos procesos judiciales representa un grave retroceso para el debido proceso, la justicia migratoria y los derechos de la infancia.

Sigue leyendo: