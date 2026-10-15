Inspector General de CPS exonera a Hilario Domínguez de alegaciones de conducta indebida

La Oficina del Inspector General (OIG) de las Escuelas Públicas de Chicago determinó, una vez más, que no halló fundamento en las alegaciones de conducta inapropiada formuladas hace casi una década en contra del hoy candidato a presidente de la Junta de Educación, Hilario Domínguez.

El nuevo informe de la OIG marca la cuarta vez que Domínguez es exonerado de la misma acusación.

“La OIG ha determinado que no se han encontrado indicios de conducta sexual inapropiada y no se han hecho más hallazgos con respecto a posibles violaciones a las políticas o directrices de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) relacionadas con este incidente. Esta investigación ha concluido y el asunto queda cerrado. No se tomará ninguna medida adicional”, dijo Rima Kapitan, abogada de Domínguez.

La abogada Kapitan agregó que “Domínguez demostró integridad y una vez más colaboró con las investigaciones sobre las acusaciones”.

La abogada de Domínguez resaltó que su cliente “buscará la forma y todos los recursos legales disponibles para resolver todos los imprudentes y difamatorios comentarios dichos en su contra”.

Ahora Domínguez, se dijo en un informe de prensa, se enfocará “en su visión para CPS y en como los candidatos en esta elección puedan influir en el futuro de esta ciudad”.

Domínguez es uno de los tres candidatos a la presidencia de la Junta de Educación de Chicago en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Entre las propuestas de la campaña de este candidato, el único hispano en la contienda por la presidencia de la Junta de Educación, figura el tener escuelas comunitarias totalmente financiadas.

Domínguez se opone al cierre de escuelas públicas y critica la injerencia de figuras multimillonarias que buscan imponer su visión para Chicago.

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