Trump acelera deportaciones y dispara las órdenes de expulsión en tribunales migratorios

El sistema de tribunales de inmigración de Estados Unidos registró un salto sin precedentes en las órdenes de expulsión dictadas contra personas que no acudieron a sus audiencias, en medio de una nueva estrategia de programación masiva bajo Trump.

Datos analizados por Bklg, un servicio para abogados, muestran que en junio se emitieron 53,808 órdenes de expulsión en ausencia, un aumento de 55% frente a las 34,725 registradas en mayo. El reporte de Joseph Gunther y Brandon Marrow señala que mayo ya había marcado un récord.

The Guardian también documentó el uso creciente de audiencias conocidas como “mega master”, en las que decenas o más de 100 personas pueden ser citadas ante un mismo juez. La publicación reportó casos programados con poca anticipación.

Audiencias masivas cambian el ritmo de los tribunales

Austin Kocher, investigador de datos sobre inmigración y excolaborador de TRAC, de la Universidad de Syracuse, explicó que una audiencia que normalmente concentra 20, 30 o 35 casos puede reunir entre 100 y 150.

“Si te presentas, tendrás otra audiencia más tarde, y si no te presentas, recibirás lo que se llama una orden de expulsión en ausencia”, explicó Kocher en un video publicado en Substack.

Una orden en ausencia puede colocar a la persona en riesgo frente a ICE. De acuerdo con los reportes revisados, quienes faltan pueden quedar sujetos a una orden de expulsión sin haber presentado una solicitud de asilo u otra forma de protección.

Univision reportó el incremento y señaló problemas con avisos enviados con errores, direcciones incorrectas o sin fecha y hora claras. Algunas notificaciones habrían llegado con muy poco tiempo.

Un sistema con más de 3.2 millones de casos pendientes

El cambio ocurre mientras los tribunales enfrentan un rezago. The Connecticut Mirror reportó más de 3.2 millones de casos pendientes y 587 jueces de inmigración en el segundo trimestre de 2026.

Para Kocher, el problema es que algunos casos podrían cerrarse antes de que sus titulares presenten una defensa.

“Esto es un problema grave”, dijo. “No se trata de casos que se estén juzgando. No se están decidiendo en función de sus méritos”.

El Departamento de Justicia sostiene que reducir el rezago es una prioridad. El aumento de audiencias masivas y órdenes en ausencia abre debate sobre debido proceso, acceso a abogados y capacidad de los inmigrantes para defenderse antes de una posible deportación.

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