5 meriendas bajas en calorías para que no aumentes de peso cuando tienes antojos durante el día

Disfruta de un delicioso snack sin tener que romper tu dieta.

Hacer dieta no siempre es tan fácil. Preparar la comida toma mucho tiempo, y comer en el trabajo no es una solución, ya que las tentaciones son muchas. Ni pensar cuando nuestros compañeros de trabajo están merendando un delicioso postre y nosotros no queremos ni mirarlo. Lo que puedes hacer en estos casos es tomar una de estas 5 opciones de meriendas bajas en calorías, con las que podrás disfrutar de un saludable snack sin tener que comprometer tu dieta.

1. Trail Truffles: trufas de chocolate y frutos secos

Las trufas de Trail Truffles son veganas y están libres de gluten, azúcar refinado, conservantes y lácteos. Hechas de néctar de coco de bajo índice glucémico y dátiles sanos, proporcionan energía duradera. Vienen en cuatro presentaciones.

Las trufas brindan antioxidantes, vitaminas y minerales, sin sacrificar el sabor, el cual se basa en una cubierta exterior suave, similar al brownie y un relleno de nueces y mantequilla.

2. Cheddies: snack de queso cheddar

Los snacks de Cheddies son galletas cracker con sabor a queso cheddar, alto en proteínas y bajo en carbohidratos, totalmente natural. Vienen en una presentación de 6 paquetes, perfectos para toda la semana.

Si prefieres las meriendas saladas, esta es una excelente opción. Ideal para esos momentos de antojos o ansiedad, podrás comer algo delicioso sin romper tu dieta.

3. Farm and Oven: galletas veganas

Las galletas veganas de Farm and Oven brindan un 40% de nutrientes provenientes de los vegetales a nuestra dieta básica. Aportan probióticos y prebióticos ricos en fibra y la presentación incluye entre 5 y 12 paquetes.

Las galletas veganas pueden ser consumidas por niños y adultos. Por su gran variedad de sabores son ideales tanto para el desayuno como para la merienda, y siempre mantenerte en forma.

4. Perfect Chips: papas chips saludables

Las papas naturales chips de IPS aportan 6 gramos de proteínas por porción, son libres de aceites grasos, grasas trans y grasas saturadas. No poseen gluten y son kosher. Libre de sabores artificiales y colorantes.

Las papas chips son perfectas como guarnición o como merienda para llevar. Su sabor es de queso cheddar blanco y son ideales para niños y adultos.

5. That’s it: barra de frutas

Las barras de frutas That’s It son ricas en fibra y están libres de azucares, soja, grasa y conservantes. Su sabor es de manzana y banana.

La caja incluye 12 barras de cereal perfectas para las meriendas. Son aptas para diabéticos y todo tipo de personas que quieran controlar su peso y salud sin tener que dejar atrás los snack deliciosos.

