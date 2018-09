7 vestidos de quinceañera extravagantes para las que quieren llamar la atención en su fiesta

Rompe los esquemas de la típica princesa y viste de acuerdo a tu estilo favorito.

Lo primero que se debe hacer antes de escoger un vestido extravagante para una fiesta de quinceaños es tener presente el que mejor se adapten al estilo de la cumpleañera, ya que sin importar si es femenina, diva o atrevida, lo más difícil es dar el color, los adornos, diseño y hasta con la tela para poder encontrar el indicado. Por eso, en esta ocasión presentamos una colección de modelos para celebrar el evento por todo lo alto. Y es que cada uno viene con su propio sentido de la moda por lo que seguro dejarán hipnotizados a todos los invitados.

1. Vestido brillante con brasier incorporado

Este vestido está elaborado con material de organza, forro interno para brindar comodidad y un brasier incorporado. Su diseño cuenta un ornamento con abalorios de vidrio, detalles con cordones en la espalda y escote sin tirantes.

El azul y sus diferentes tonalidades siempre han sido un color elegido para celebrar los quinceaños, suele favorecer mucho en la temporada verano-otoño a las cumpleañeras que no les gusta optar por el clásico rosado.

2. Vestido de manga larga

Este hermoso vestido cuenta con una falda en forma de bola, diseñada con capas de tul con caída en forma de pétalos. En la parte superior tiene apliques de encaje brillantes y mangas largas.

Es un modelo femenino que sin duda toda quinceañera querrá lucir en el día más especial de su vida. Se puede combinar con una tiara o con un recogido completo para destacar el escote.

3. Vestido con piedras brillantes

Es un vestido que cuenta con una falta con un diseño ornamentado hasta el piso que le da gran elegancia. También viene con brasier incorporado y con la parte superior con detalles de piedras brillantes.

Es un modelo que se puede elegir en el color que más se adapte a los gustos de la quinceañera. Así mismo, puede ser llevado con accesorios pequeños de joyería o con una tiara para que la fiesta sea inolvidable.

4. Vestido de tul de inspiración oriental

Este vestido con estilo corsé, está elaborado con tela de tul y aplique de encaje en la parte superior e inferior. Su diseño viene con hombros escotados, falda hasta el piso y cordones en la espalda para mayor ajuste.

El tono rosa siempre resulta el color favorito de las quinceañeras, y es que sin ser demasiado infantil su corte proporciona elegancia y sensualidad. Así mismo, sus adornos florales lo vuelve una pieza ideal para llevar en esta temporada.

5. Vestido Bordado en flores

Vestido elaborado con un tejido de organza satinada y con un bordado floral. Viene con una silueta en forma de bola, con una longitud hasta el piso y escote sin mangas. Puede ser pedido a la medida y personalizado.

Su diseño en blanco combinado con el atrevido rojo logra un resultado armonioso. Es un modelo de moda que funciona para cualquier temporada del año si la quinceañera quiere un look con aires tradicionales de la cultura mexicana.

6. Vestido con escote de corazón

Este vestido está elaborado con tela de organza posee una gran variedad de capas en una falda con longitud hasta el piso. En la espalda viene con un diseño de cordones para mayor ajuste y un escote de corazón con piedras brillantes.

Es una hermosa pieza a la moda que se adapta a la personalidad de todas las quinceañeras. Además, viene en un tono suave que hará destacar y brillar durante todo el evento.

7. Vestido rojo con encaje

Este vestido está diseñado con encaje, apliques de lentejuelas y cordones en la espalda. No posee mangas y su falda tiene una longitud hasta el piso. Solo se puede limpiar en seco.

Es un vestido que viene en un tono rojo, un color intenso que puede ser perfecto para no pasar desapercibida. Se puede llevar con pequeños accesorios de joyería para no sobrecargar el look.

